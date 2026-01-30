コミックシーモアにおいて「dポイント最大1,000ポイントプレゼントキャンペーン」を開催

株式会社NTTドコモ

株式会社NTTドコモ（以下、ドコモ）は、コミックシーモアにおいて、「dポイント最大1,000ポイントプレゼントキャンペーン（以下、本キャンペーン）」を、2026年2月1日（日）から2026年2月28日（土）までの期間で開催いたします。

本キャンペーンの参加にはエントリーが必要で、キャンペーン期間中にはじめてコミックシーモアをご利用いただき、「d払い(R)」で期間中合計550円(税込)以上購入いただくと、購入金額に応じてもれなくdポイント（期間・用途限定）を進呈いたします※１。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/141840/table/172_1_9e5c40a63e7890aabc01aaa47f4708cf.jpg?v=202601300321 ]

ドコモは今後も、dポイント、d払いの利便性向上を通じ、お客さまの毎日がおトクで、楽しく、便利な生活になるよう努めてまいります。

※1 進呈するキャンペーンポイントは期間・用途限定（有効期間：進呈から2か月）で、進呈時期は2026年4月末頃を

予定しています。進呈はシステムの都合で遅れる場合があります。

* 「d払い」は株式会社NTTドコモの登録商標です。

https://prtimes.jp/a/?f=d141840-172-6c7d7a8d9e3833a27dab0a9b06c62d63.pdf