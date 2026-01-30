「2026 ワールドベースボールクラシック(TM) 東京プールpresented by ディップ」主催者公認のリセールサービスとして「チケプラTrade」採用

株式会社VOLZ

プロスポーツチームやリーグ向けのデジタルトレーディングカードサービスを開発、運営している株式会社VOLZ（ヴォルツ、旧社名：株式会社Tixplus、本社：東京都渋谷区、代表取締役：池田宗多朗、以下VOLZ）と電子チケットサービス「チケプラ」や主催者公認の公式リセールサービス「チケプラTrade」を運営する株式会社チケットプラス（本社：東京都渋谷区、代表取締役：佐藤元、以下チケットプラス）は、「2026 ワールドベースボールクラシック(TM) 東京プール presented by ディップ 強化試合（大阪）」および「2026 ワールドベースボールクラシック(TM) 東京プールpresented by ディップ（東京ドーム）」の主催者である読売新聞社公認のリセールサービスを提供します。

（URL：https://tixplus.jp/feature/wbc2026/）

2026 ワールドベースボールクラシック(TM) 東京プール presented by ディップのチケットリセール

■「行けなくなった」を「行きたい」人へ、安心・安全な公式リセールの場を提供

世界的な注目を集める一方で、課題となっているのがチケットの高額転売です。チケプラTradeは「急遽予定が入って観戦できなくなった方」が、券面金額（定価）で「観戦を熱望する方」へ安全にチケットを譲れる仕組みです。VOLZ・チケットプラスは、「特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律」（チケット不正転売禁止法）に基づき、主催者である読売新聞社公認のリセールプラットフォームとして「チケプラTrade」を提供します。

【対象試合】

2026 ワールドベースボールクラシック(TM) 東京プール presented by ディップ 強化試合

・会場｜京セラドーム大阪

・試合日時と対戦カード（1塁側 － 3塁側）

試合日 2026年3月2日（月）

12:00 阪神タイガース - 韓国

19:00 オリックス・バファローズ - 日本

2026年3月3日（火）

12:00 オリックス・バファローズ - 韓国

19:00 阪神タイガース - 日本

2026 ワールドベースボールクラシック(TM) 東京プール presented by ディップ

・会場｜東京ドーム

・試合日時と対戦カード（1塁側 － 3塁側）

2026年3月5日（木）

12:00 オーストラリア - チャイニーズ・タイペイ

19:00 韓国 - チェコ

2026年3月6日（金）

12:00 オーストラリア - チェコ

19:00 日本 - チャイニーズ・タイペイ

2026年3月7日（土）

12:00 チェコ - チャイニーズ・タイペイ

19:00 日本 - 韓国

2026年3月8日（日）

12:00 チャイニーズ・タイペイ - 韓国

19:00 日本 - オーストラリア

2026年3月9日（月）

19:00 オーストラリア - 韓国

2026年3月10日（月）

19:00 日本 - チェコ

⚫︎ 対象チケット

対象のプレイガイドおよびサービスサイトで販売された紙チケットが対象

※一部対象外の席種がございます。（詳細は下記特設サイトを確認ください）

⚫︎ 取引価格

チケット券面上の価格

※上記に加え、別途手数料がかかります。（詳細は下記特設サイトを確認ください）

▶公認リセール特設サイト

https://tixplus.jp/feature/wbc2026/

■ 公認チケットリセール「チケプラ Trade」

【スポーツ興行への特化】

スポーツ関連チケットには、ボックス席やシーズンシートといった独自の仕様が存在します。スポーツ領域に強みを持つ株式会社VOLZと音楽領域に強みを持つ株式会社チケットプラスにより、WBC特有の複雑な券種にも柔軟に対応し、スムーズなリセールを実現します。また、購入者は座席を確認したうえで購入可能なため、納得感のある取引を実現できます。

【安全な取引スキーム】

チケット代金のやりとりおよび、チケットの受け渡しはすべてチケットプラスが代行。出品者と購入者が直接連絡を取り合う必要はなく、個人情報の保護と詐欺防止を徹底しています。今回の取引はすべて券面上の価格（定価）で行われるため、不当な高騰を防ぎます。

※成立時には別途手数料が発生します。



【AI出品機能について】

チケプラTradeのAI出品機能

紙チケットのAI出品機能は、スマートフォンのカメラでチケットを撮影し、必要な情報を自動で読み取ることで、公式リセール（二次流通）への出品をスムーズに行える仕組みです。本機能により、公演情報など必要な情報が揃っている場合には、最短で即日からリセールへの出品・販売が可能となります。出品の手続きがより手軽になることで、紙チケットにおいても公式リセールの利用を促進し、不正転売の抑止につなげるとともに、ファンの皆さまにチケットが行き届く健全な流通を実現します。

■ 株式会社VOLZについて

株式会社VOLZ

株式会社VOLZ(旧:株式会社Tixplus)は、スポーツにおけるファンエンゲージメント事業に特化した企業として2025年10月に新たなスタートを切りました。トレーディングカードサービスをはじめとしたゲーミフィケーション、リアルな選手カード販売やオンラインくじなどのマーチャンダイジング、公式アプリやチケットのリセールなどの観戦DXなどのファンベース・ソリューションを開発・提供しています。ファンと選手やチームと繋ぎ、ファンの熱量をチームのパワーに変換する、スポーツの熱狂のインフラとしての役割を担っています。

会 社 名： 株式会社VOLZ（ヴォルツ、旧社名：株式会社Tixplus）

所 在 地： 東京都渋谷区渋谷3-12-18 渋谷南東急ビル 10階

代 表 者： 代表取締役 池田宗多朗

設 立： 2018年12月18日

事業概要： スポーツを中心に、ファンエンゲージメントを高めることを目的としたアプリや関連する各種サービスの提供ならびに運営

Ｕ Ｒ Ｌ ： https://volz.co.jp/

■ 株式会社チケットプラスについて

エンターテインメントサービスを幅広い領域から展開する株式会社エムアップホールディングスの一員として、チケット事業を運営。電子チケットアプリ「チケプラ」や、主催者の公認の公式チケットリセールサービス「チケプラTrade」、チケットアドオンキット「チケプラSDK」などさまざまなサービス*を展開しています。アーティストの導入実績及び利用者は増加し続けており、「チケプラサービス」はのべ累計1000組以上、50万人規模のツアーなど数多くの実績を誇っています。今後も、ライブエンタメをより便利にお楽しみいただけるサービスを提供していきます。

※サービス自体はEMTG(旧名称)という名称で2008年からスタートしており、業界に先駆けて提供してきました。

会社名： 株式会社チケットプラス

所在地： 東京都渋谷区渋谷3-12-18 渋谷南東急ビル 9階

代表者： 代表取締役 佐藤元

設 立： 2025年10月1日

事業概要：電子チケットに関連したシステムの開発、各種サービスの提供並びに運営

URL： https://ticketplus.co.jp/

※記載されている会社名及びサービス名／ロゴは、各社の商標または登録商標です。