企画乗車券「東京メトロ・都営地下鉄共通１日乗車券」「Tokyo Subway Ticket」「東京フリーきっぷ」及び他事業者との共通企画乗車券の発売額変更について

東京地下鉄株式会社

東京地下鉄株式会社（本社：東京都台東区、代表取締役社長：小坂 彰洋、以下「東京メトロ」）と東京都交通局（東京都新宿区、交通局長：堀越 弥栄子）は、多様化するお客さまニーズへの対応や、東京の地下鉄利用における利便性や乗車サービスの向上を目的として、2026年3月14日（土）より、「東京メトロ・都営地下鉄共通１日乗車券」、「Tokyo Subway Ticket（24/48/72-hour）」及び「東京フリーきっぷ」の発売額を変更いたします。

これに伴い、他事業者において当該券種とセットで発売している共通企画乗車券についても、発売額を変更いたします。

１． 実施日

2026年3月14日（土）

２．発売額変更の対象となる企画乗車券

３．前項に伴い、発売額が変更される他事業者との共通企画乗車券

４．その他の変更点

東京メトロ定期券うりばでの「東京メトロ・都営地下鉄共通１日乗車券」の販売は2026年3月13日（金）をもって終了となります。



お客様にはご理解を賜りますよう、お願い申し上げます。