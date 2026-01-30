株式会社よみうりランド

株式会社よみうりランドが運営する新感覚フラワーパーク「HANA・BIYORI」と同施設内にある日帰り温泉施設「よみうりランド眺望温泉 花景の湯」は、3月20日(金祝)～5月6日(水祝)の期間、TVアニメ『銀魂』とのコラボイベントを開催します。本イベントでは、お花見を楽しむキャラクターたちの描き下ろしイラストが登場します。同イラストを使用して、コラボグッズ・フードを販売するほか、花々で彩ったキャラクターパネルを展示します。また、両施設内ではここでしか聞けないキャラクターたちの録り下ろしボイスも楽しめます。詳細は順次特設サイトで公開します。

概要

[期間] 2026年3月20日(金祝)～5月6日(水祝)

[名称] 銀魂日和 in HANA・BIYORI

[場所] HANA・BIYORI、よみうりランド眺望温泉 花景の湯(HANA・BIYORI内)

[特設サイト] https://gintamabiyori.luface.jp/

貸出画像「銀魂日和 in HANA・BIYORI」

■『銀魂』作品情報

『週刊少年ジャンプ』(集英社刊)で連載されていた人気コミック『銀魂』(作：空知英秋)を原作としたテレビ&劇場アニメシリーズ。コミックスのシリーズ世界累計発行部数は7300万部(デジタル版含む) 。

2006年にテレビアニメ化され、休止を挟みつつ13年に渡り放送された。劇場版は2011年に『劇場版 銀魂 新訳紅桜篇』、2013年に原作者空知英秋書き下ろしの『劇場版銀魂 完結篇 万事屋よ永遠なれ』、そして2021年1月に原作のラストを描いた『銀魂 THE FINAL』が公開され大ヒットとなった。

また、2025年10月よりスピンオフ小説『３年Z組銀八先生』(著者：大崎知仁／原作：空知英秋)の新作アニメもテレビ東京系列にて放送。連載開始から約20年を経てもなお、様々なメディアミックスにより多くのファンを楽しませ、愛され続けるコンテンツへと成長し続けている。