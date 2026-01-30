プレミアグループ、石垣市への企業版ふるさと納税を実施

プレミアグループ株式会社

自動車に関する複合的なサービスを提供するオートモビリティ企業のプレミアグループ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：柴田洋一、以下「当社」）は、沖縄県石垣市（市長：中山義隆）に対し、企業版ふるさと納税（地方創生応援税制）による寄附を実施いたしましたことをお知らせいたします。

（写真左から）沖縄県石垣市長 中山義隆、プレミアグループ株式会社 代表取締役社長 柴田洋一

■寄附の背景

当社と石垣市には、2007年の創業期において企業理念を策定するための合宿を同市で実施したという背景があり、石垣市は当社にとって「志の原点」とも言える場所です。

近年、当社はこの特別な縁を大切にしながら、単なる一企業による支援にとどまらない「共創パートナー」として、地域課題の解決に向けた連携を本格化させております。2023年の産官学連携による包括連携協定締結をはじめ、2024年の石垣市との連携協定締結、さらに「イシガキシ・ミライ共創プロジェクト研究」の発足や地域創生イベントの共催など、石垣市の持続可能な発展に寄与するための活動を重ねてまいりました。今回の寄附は、こうしたこれまでの強固な信頼関係を礎に、石垣市の未来を共に創り上げるパートナーとしての役割を果たすべく実施するものです。

■寄附の目的と今後の展望

今回の寄附金は、石垣市が掲げる「持続可能なまちづくり」を推進するための諸施策に活用されます。これまで石垣市の皆様と積み重ねてきた対話や知見を活かし、市民の皆様の暮らしをより豊かにし、島のポテンシャルを最大限に引き出すための新たな価値創造を、石垣市と共に目指します。

本寄附を契機として、石垣市の美しい自然と市民の皆様の暮らしを次世代へ繋ぐための活動をさらに深化させていく考えです。当社グループは今後も、モビリティサービスの革新を通じて地域特有の課題に向き合い、「豊かな社会を築き上げる」というミッションの体現を目指して、持続可能な未来の実現に向けた取り組みを加速してまいります。

―――――会社情報―――――

【プレミアグループについて】

プレミアグループは、「オートモビリティ企業グループ」です。

私たちは、仕入れ、購入、利用、整備、買取りをはじめとする「クルマ」に関する様々な行程において、お客様や自動車販売店・自動車整備工場の皆様に先進的なソリューションを提供してまいります。

2018年12月に東証一部に上場し、2022年４月にプライム市場へ移行。現在では、国内・海外合わせた20社以上のグループ体制で、東南アジアを中心とした海外でも事業を展開しています。

〈会社概要〉

社 名：プレミアグループ株式会社（持株会社）

上場市場：東京証券取引所プライム市場（証券コード：7199）

代 表 者：代表取締役社長 柴田洋一

所 在 地：東京都港区虎ノ門2-10-4 オークラプレステージタワー19階

設 立：2015年5月（グループ創業は 2007年11月）

資 本 金：1,794百万円（2025年9月末時点）

事業内容：株式等の保有を通じた企業グループの統括・運営等

U R L：https://www.premium-group.co.jp/

〈本件に関するお問い合わせ先〉

プレミアグループ株式会社

グループ人財開発・広報本部 グループ広報部 広報グループ

Ｅｍａｉｌ：koho@premium-group.co.jp