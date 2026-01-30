三菱商事、VARIETASの「AI面接官」の導入を決定

株式会社VARIETAS

株式会社VARIETAS（読み方「バリエタス」）は、三菱商事株式会社（以下、「三菱商事」）が、トライアルの実施による厳格なデータ検証プロセスを経て、新卒採用における書類選考段階の候補者情報を増やすため、当社の提供する「AI面接官」を導入決定したことをお知らせいたします。

- AI面接官 プロダクトサイト：https://ai-interview.online

検討背景：書類選考段階での情報を拡張し、求める人材像に基づく評価を高度化

三菱商事の最大の資産は「人材」であり、10年後を見据えたMC HR Vision 「DEAR（多彩・多才な人材(Diversity）を活かし(Energize)、育て(Accelerate)、報いる(Reward)）」を定めています。

採用においては、性別・年齢・国籍・経歴などの多様な人材を獲得していくDiversityが重要なテーマの一つであり、採用プロセス全体を通じて、三菱商事が重視する人材要件の考え方（高い志、構想力、実行力、高い倫理観といった観点）に照らし、将来の事業価値創出を担う人材確保に取り組んでいます。

そこで、採用選考の初期段階である書類選考にて、候補者情報を多角的に収集する手段として、従来のエントリーシートや筆記試験に加え、AI面接の導入を見据えた「AI面接官」の有効性の検証が行われました。

導入決定に至る検証：人による評価との相関分析を含む、多角的な妥当性確認

実際の採用選考において、合否判断には使用しない前提で、候補者にAI面接の受験に協力してもらうトライアルを実施しました。本トライアルを通じて、数兆通りの条件設定を基にしたAI面接の評価ロジックによるスコアと、人による評価の比較・検討を重ね、評価の相関と運用上の妥当性を確認しました。

トライアルにおける主な検証項目は以下の通りです。

- 評価観点の適合性検証：三菱商事が重視する観点に沿って、数兆通りのパターン分析を行い、AI面接における質問設計・評価項目・出力形式が適切に機能するかを確認- 評価の整合性／相関に関する検証：人による評価傾向とAI面接で得られる評価情報の傾向を比較・検討し、導入判断に足る水準の相関を確認- 運用検証（実務適合性）：応募者体験、運用フロー、合否判断における使用方法など、実務面での整合性を確認

今回の導入では、人による面接をAI面接に置き換えるのではなく、面接前の書類選考段階における合否判断材料を増やすことを目的としており、従来よりも情報量を増やした、より多角的な書類選考の実施が可能となります。

「AI面接官」提供会社／お問合せ先

会社名：株式会社VARIETAS（バリエタス）

お問い合わせ先：support@varietas.co.jp

「AI面接官」サービスサイト：https://ai-interview.online

会社HP：https://varietas.co.jp