わかものがかり×専修大学平井ゼミの産学連携施策「ロマンスカーミュージアムでかくれんぼ」を開催！

株式会社小田急エージェンシー

株式会社小田急エージェンシー(本社：東京都新宿区、取締役社長：山口 淳)は、社内プロジェクトである「わかものがかり」と、学校法人専修大学（生田キャンパス：神奈川県川崎市多摩区、学長：馬塲 杉夫）が協業し、小田急線海老名駅に隣接する施設、ロマンスカーミュージアムにおいて大学生が考案した「もっと施設を楽しむためのアイデア」を実行するイベント、「ロマンスカーミュージアムでかくれんぼ」を開催します。本施策は、190平方メートル国内最大級の大型ジオラマ内に隠れる「隠れたキャラクターたち」を参加者のスマートフォンのアプリ「ポケット学芸員(R)」を使い、音声を聞きながら探し当てるものです。その「隠れたキャラクターたち」を探す中で、自然に小田急沿線のスポットの豆知識が学べる工夫が施されています。

今回の取り組みは、専修大学文学部ジャーナリズム学科平井信太郎ゼミの学生との協業によるもので、「ロマンスカーミュージアムにワカモノが行きたくなるアイデア」をテーマに全5回のワークショップを実施。学生には事前にロマンスカーミュージアムを体験した後に企画立案～実施に向けた手配・調整に取り組んでいただき、ミュージアムの運営スタッフへのプレゼンや実施までの調整や苦労などを体験いただきました。学生の自由な発想で生まれた「ロマンスカーミュージアムでかくれんぼ」の音声コンテンツは、ロマンスカーミュージアム2階ジオラマパークで体験いただけます。※体験にあたっては、「ポケット学芸員(R)」のアプリダウンロードが必要です。

今回の連携企画は、小田急エージェンシーの社内プロジェクトである「わかものがかり」をきっかけに実施するものです。「わかものがかり」は「ワカモノ(大学生)だけで構成された架空の部署」をコンセプトとした取り組みで、若者集客に課題を持つ企業向けに学生との協働や生の声をヒアリングできる機会を提供し、企業・地域が抱える課題解決を通して、小田急フィールドへ新たな風を吹き込む未来アクションの創造を目指しています。

小田急エージェンシーは学生による企画提案・実行機会の創出を支援する活動を今後も「わかものがかり」を通じて積極的に実施し、学生を応援するとともに自治体や企業の課題解決に貢献できるよう取り組んでまいります。



「ロマンスカーミュージアムでかくれんぼ」の詳細は下記のとおりです。

記



１．イベント名：ロマンスカーミュージアムでかくれんぼ

２．実施期間：2026年1月31日（土）～2月23日（月・祝）

３．実施場所：ロマンスカーミュージアム内2階ジオラマパーク

（小田急線海老名駅隣接）

４．体験フロー

１.音声コンテンツを聞くためのアプリ「ポケット学芸員(R)」※をダウンロード。

２.ロマンスカーミュージアム2階「ジオラマパーク」入口に掲示された5種類の番号を入力

し、「ヒント編」の音声を再生。

３.音声のヒントを手がかりに、ジオラマ内を巡り、隠れているキャラクターを探す。

４.キャラクターを見つけた後、その近くに掲示された番号を入力し「解答編」の音声を再生。

キャラクターはジオラマ内の5か所に配置されており、各音声を通じて、小田急線沿線のス

ポットに関する豆知識を学ぶことができます。

※ポケット学芸員(R)とは…

博物館や美術館の展示解説をスマートフォンで楽しむことができる無料のアプリ。

ユーザーは、展示物に付された番号を入力することで、テキスト、音声、画像、動画

などの詳細情報を得ることができる。

以上

（参考）

●社内プロジェクト「わかものがかり」について

小田急エージェンシーの中に立ち上がった、「ワカモノ(大学生)だけで構成された架空の部署」をコンセプトとしたコミュニティ。若者集客に課題をお持ちの企業向けに、ワカモノ自身の感性を活かしたプログラムを提供。インサイトを深堀するインタビュー・ワークショップからメニュー開発、SNS運用等、クライアントの課題に合わせて最適な提案を行っています。

サイトURL：https://www.odakyu-ag.co.jp/wakamonogakari/

●学校法人専修大学について

1880年に（明治13）年、新しい時代を担う人材を育てようと、専修大学の前身となる「専修学校」を相馬永胤、田尻稲次郎、目賀田種太郎、駒井重格の4人で創立。

日本で初めて日本語で経済学と法律学を学べる高等教育機関の誕生でした。

現在は8学部20学科と多彩な学部と国際交流プログラムを備え学問領域の幅広さが特徴であり、建学の精神「社会に対する報恩奉仕」を現代的に捉え直した21世紀ビジョン「社会知性の開発」を教育目標に掲げ、大学で身に付けた知識や技能を社会の諸課題の解決のために活用できる人材の育成に努めています。

サイトURL：https://www.senshu-u.ac.jp/