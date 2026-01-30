【フェニックス・シーガイア・オーシャン・タワー】春を味わう、全館いちご尽くし！いちごフェア開催
フェニックス・シーガイア・リゾート（フェニックスリゾート株式会社／宮崎県宮崎市：代表取締役社長 山本俊祐／以下：シーガイア）のフラッグシップホテル「フェニックス・シーガイア・オーシャン・タワー」では、2026年3月1日（日）～4月30日（木）の期間限定で「いちごフェア」を開催いたします。
期間中は、ガーデンビュッフェ「パインテラス」をはじめとする、ホテル内すべてのレストラン＆バーにて、いちごを使用したメニューをご提供。デザートはもちろん、料理やカクテルなど、多彩なスタイルで旬のいちごをご堪能いただけます。
「いちごフェア」概要
- 期間／2026年3月1日（日）～4月30日（木）
- 場所／フェニックス・シーガイア・オーシャン・タワー内レストラン＆バー
- イベント詳細／https://seagaia.co.jp/lp/1067/
※本リリース記載の料金はすべて税込です。
※内容は食材仕入れ状況等により変更の可能性がございます。
■ガーデンビュッフェ「パインテラス」
Strawberry × Milky
ビュッフェのスイーツコーナーにて、ミルク感のある素材といちごを組み合わせたスイーツを提供します。ふんわり軽やかないちごのロールケーキ、いちご香るスコーン、いちごのティラミス、いちご風味のわらびもち、いちご風味のメロンパン、そして、王道のいちごショートケーキなど、目にも華やかなスイーツ達が勢揃い。ディナータイムでは15種類、ランチタイムでは8種類のいちごスイーツをご用意します。また、土曜日・日曜日のディナー限定で、いちごのバウムクーヘンも登場！
- 時間／ランチ 11:30～13:30（最終入店13:00）
ディナー 17:00～22:00（21:30 LO）
- 料金／ランチビュッフェ：大人3,800円、4～12歳1,900円
ディナービュッフェ：大人6,500円、4～12歳3,250円
- 場所／フェニックス・シーガイア・オーシャン・タワー1階
https://seagaia.co.jp/restaurant/pine-terrace/
■風待ちテラス
いちごスイーツ＆パン
いちごのベーカリー＆スイーツをご用意。なめらかなクリームといちごが調和するエクレアやモンブラン、いちごの香り豊かなスコーンをはじめ、いちごバタークリームと餡子を組み合わせたリュスティック、いちごジャムを練り込んだ猫型の食パン、そして、人気の「ひよしろ～る」は“いちご×ピスタチオ”でお届け。見た目も可愛らしい、春を感じるいちごの味わいをお楽しみいただけます。
- 料金／スイーツ550円～、パン300円～、ひよしろ～る3,500円
- 場所／フェニックス・シーガイア・オーシャン・タワー2階
https://seagaia.co.jp/restaurant/kazamachi-terrace/
■鉄板焼「ふかみ」
フォアグラのソテー いちごとともに
香ばしくソテーしたフォアグラに、軽やかな甘みのブリオッシュといちごを添え、赤ワインといちごを合わせた濃厚ソースで仕上げました。フォアグラのコクに、いちごの酸味が重なり合い、春らしい余韻を感じる味わいに。鉄板焼ならではのライブ感とともに、大人の味わいをご堪能ください。
- 料金／4,800円
- 場所／フェニックス・シーガイア・オーシャン・タワー1階
- アラカルトメニューとして提供
https://seagaia.co.jp/restaurant/fukami/
■Ristorante ARCO
いちごとモッツァレラチーズのカプレーゼ
フレッシュないちごとモッツァレラチーズを合わせた、春らしいカプレーゼ。いちごの甘酸っぱさと、モッツァレラのコクが響き合い、シンプルながらも素材の魅力が際立つ一皿です。
- 場所／フェニックス・シーガイア・オーシャン・タワー42階
- ランチタイムのプリフィックスメニューの一品として提供
https://seagaia.co.jp/restaurant/arco/
■中国料理「藍海」
杏仁豆腐
人気の杏仁豆腐に、春限定でいちごのソースをトッピングしました。八角のほのかな香りが、甘さの中に中華料理らしい奥行きを添えます。
- 場所／フェニックス・シーガイア・オーシャン・タワー1階
- ディナーコース「銅羅湾（トンルオワヌ）」のデザートとして提供
- 木曜定休
https://seagaia.co.jp/restaurant/lanhai/
■日本料理「日向海」＜※2026年3月13日オープン＞
宮崎県産蓬(よもぎ)アイスに県産苺ソースを添えて
日向海会席「松」の水菓子として、エグゼクティブ シェフ・パティシエ 日吉監修のスイーツをご用意。宮崎県産の蓬を使用したアイスクリームに、県産苺のソースを添えた一品をご提供いたします。
- 場所／フェニックス・シーガイア・オーシャン・タワー1階
- 3日前までの予約制
- 日向海会席「松」の水菓子として提供
- 2026年3月13日オープン
https://seagaia.co.jp/restaurant/himuka/
■ホテル1階バー ＜※2026年3月13日リニューアルオープン＞
いちごカクテル「Strawberry Farm」
ゴールドラムをベースに、ココナッツミルクのまろやかなコクと、ストロベリーダイスの果実感を合わせた一杯。仕上げに自家製ミントを添え、爽やかな香りが広がります。ノンアルコールもご用意しております。
- 料金／2,300円（ノンアルコールは2,000円）
- 場所／フェニックス・シーガイア・オーシャン・タワー1階
https://seagaia.co.jp/restaurant/pacifica/
■KUROBAR
レオナルド KUROBAR Style
いちごとまろやかな味わいでシルキーな舌触りのシャンパーニュ「ヴーヴ・クリコ イエローラベル ブリュット」を使用した贅沢なフルーツカクテル。ライトアップされたガーデンエリアを眺めながら大人のカクテルタイムをお楽しみください。
- 期間／2025年12月15日（月）～2026年4月30日（木）
- 料金／3,500円
- 場所／THE LIVING GARDEN内
- フェニックス・シーガイア・オーシャン・タワー宿泊者専用
https://seagaia.co.jp/restaurant/kurobar/
■フェニックス・シーガイア・リゾートについて
太平洋沿いの雄大な黒松林に囲まれたフェニックス・シーガイア・リゾート。雄大なロケーションの中に、３つの宿泊施設をはじめ国内屈指のゴルフコースやテニスクラブ、豊かな自然環境を活かした多彩なアクティビティーが揃っています。広大なリゾートエリアの中心に位置するフラッグシップホテル「フェニックス・シーガイア・オーシャン・タワー」は全室東向きのオーシャンビュー。松林の空間に佇む温泉施設「松泉宮」や、アジアン・スパブランドのパイオニア「バンヤンツリー・スパ」、宮崎の恵まれた食をご提供する多彩なレストラン＆バーでラグジュアリーなリゾートステイを。黒松林に囲まれた「シーガイア・フォレスト・コンドミニアム」と「シーガイア・フォレスト・コテージ」では、長期滞在やファミリー・グループ、ペット同伴など、多彩な目的に応じたカジュアルなリゾートステイを。ブランドスローガン「人生のご馳走を味わう、日本でいちばん“おいしい”リゾートへ」のもと、宮崎そしてシーガイアだからこそ叶う、非日常を味わう極上のリゾート体験を提供し続けています。
▶シーガイア公式サイト https://seagaia.co.jp/
▶シーガイア公式SNS
Instagram：https://www.instagram.com/seagaia_official/
Facebook：https://www.facebook.com/seagaia/
YouTube：https://www.youtube.com/@seagaia_official
■アイコニア・ホスピタリティについて
アイコニア・ホスピタリティは、宿泊特化型やフルサービスのコミュニティホテル、リゾートホテル、温泉ホテル・旅館などさまざまな業態の施設でお客様をお迎えしています。
＜会社概要＞
