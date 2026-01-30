リレー方式ラーメン企画「POPUPラーメン」第４弾は日本全国のラーメンイベントで大行列の福島県地元特化ラーメン店「麺処若武者 本店」

株式会社ラーメンデータバンク

三井不動産株式会社(本社：東京都中央区、代表取締役社長：植田 俊)が開発を手掛けた「三井アウトレットパーク マリンピア神戸」が全面建替え工事を経て、2024年11月にオープン。その中に全国で展開しています「POPUPラーメン」の6店舗目として出店いたしました。２月1日から「POPUPラーメン」の第４弾として福島の食材ににこだわったラーメン店「麺処若武者 本店」が出店いたします。

■店舗のご紹介

地元の銘柄鶏『川俣シャモ』『伊達鶏』『会津地鶏』を出汁に使い、猪苗代湖産ユキチカラの小麦の香ばしい麺、南相馬産松川浦の生海苔など福島県の食材に誇りを持って拘っております。

角川書店福島ラーメンウォーカー二年連続第一位にて殿堂店、次世代ラーメン総選挙グランプリ１回準グランプリ２回、アメリカ東西(LA.NY)ラーメンイベント２連覇、その他日本全国ラーメンイベントで大行列の福島県地元特化型ラーメン店です

★店舗公式サイト https://wakamusha.jp/

■メニューのご紹介

〇塩鶏中華味玉入 1100円

〇福島鶏白湯味玉入 1250円

〇濃厚鶏台湾味玉入 1400円

■POPUPラーメンのご紹介

「POPUPラーメン」とは全国各地の人気ラーメン店のリレーイベント店舗「RAMEN WALKING」の出店店舗です。「POPUPラーメン」ではさらに厳選された各地の名店が出店します。皆様にご満足いただけること間違いなし。定期的に入れ替わるため、食べ逃ししないようにお願いいたします。

「RAMEN WALKING」とはラーメンデータバンク大崎裕史会長監修のもと、地方有名店や隠れた名店など、「今」注目するラーメン店が一定期間だけ出店いたします。定期的に入れ替わり“旬”なラーメンが食べられるリレー方式なので、毎回ご来店いただいても感動と驚きが見つかるはずです！その地域に行かなくても食べられる食べ歩き企画です。

【出店概要】

名称 ：麺処若武者 本店 by POPUPラーメン

出店日程：第4弾「麺処若武者 本店」は2026年2月1日（日）～2026年5月31日（日）出店予定。第5弾は6月1日から出店予定。

営業時間：10:30～21:00 ※施設の営業時間に準じます。無休。

所 在 地：兵庫県神戸市垂水区海岸通12-2

メニュー：下記メニューをご参照ください（すべて税込）

塩鶏中華 ９５０円

塩鶏中華味 玉入 １１００円

塩鶏中華味 特製 １５００円

福島鶏白湯 １１００円

福島鶏白湯 味玉入 １２５０円

福島鶏白湯 特製 １６５０円

濃厚鶏台湾 １２５０円

濃厚鶏台湾 味玉入 １４００円

濃厚鶏台湾 特製 １８００円

他、ご飯ものとサイドメニューとトッピング各種

公式ホームページ：https://popupramen.com/

店舗X（旧Twitter）：https://twitter.com/popup_ramen

店舗Instagram：https://www.instagram.com/popup_ramen/

【取材について】

取材のご希望は事前にメールにてご連絡をお願いいたします。

メディア担当：米原 E-mail：yonehara@ramenwalking.com