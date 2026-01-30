ライアットゲームズ、基本プレイ無料の2v2格闘ゲーム『2XKO』の日本公式大会「2XKO JAPAN SERIES 2026」を2月21日（土）より開幕！

合同会社ライアットゲームズ

合同会社ライアットゲームズ（港区、社長/CEO：藤本 恭史）は、基本プレイ無料の2v2チーム形式格闘ゲーム『2XKO（ツーエックスケーオー）』において、日本地域限定の公式トーナメントシリーズ「2XKO JAPAN SERIES 2026（略称：2XJS）」を、2026年2月21日（土）より開催することをお知らせいたします。

本大会は、オンラインの Open Qualifier とオフラインの Top 8 (Offline Finals) で構成される8つのCupに加え、Summer Finals および Winter Finals という2つの主要なシーズンチャンピオンシップで構成されています。



これらの大会では、トッププレイヤーたちが、チャンピオンタイトル、賞金、そして日本最高峰の称号を懸けて競い合います。

■「2XKO JAPAN SERIES 2026」概要

2XKO JAPAN SERIES 2026は年間を通して行われる競技プログラムです。プレイヤーは Cup Points 、賞金、そして対象となる各 Finals への出場権を獲得することが出来ます。

- 合計 Cup 数:8- 開催期間:2026年2月～12月- Summer Finals 対象大会：Cup #1 - #4- Winter Finals 対象大会：Cup #5 - #8

※参加資格は日本国内在住のプレイヤーに限ります。



＜賞金プール＞

2XKO JAPAN SERIESでは、各 Cup および Finals を通じて優れた競技成績を称えるための大きな賞金プールが用意されています。

- Cup の賞金プール各 Cup では、Top 8 に進出した選手を対象に、総額10,000米ドルの賞金が分配されます。- Finals の賞金プールSummer Finals 、 Winter Finals では、それぞれ総額25,000米ドルの賞金が分配されます。

＜開催地＞

Cup Open Qualifier:オンライン

Cup Top 8 と各Finals:東京、日本（未定）

会場の詳細は各イベント前に発表されます。

＜トーナメント構造＞

Cup

各 Cup は 2 つのステージで構成されます。

1.Open Qualifier（オンライン、2日間）

- 資格のあるすべてのプレイヤーが参加可能- マルチ32人プール、ベストオブ3、ダブルエリミネーション- 上位8名が進出

2.Top 8（オフライン、1日）

- 上位8名のプレイヤーがダブルエリミネーション方式で対戦します- 賞金と Cup Points の授与

Finals

・Summer Finals（オフライン、2日間）

- 参加資格#1 ~ #4 の Cup 優勝Cup Points Ranking (#1 ~ #4) の上位12名招待者 4名- Cup Points Ranking 5位 ~ 12位の8名は Last Chance Qualifie（LCQ）にて対戦。勝ち残った4名が本戦へと進出。- 本戦は、各 Cup 優勝者4名、Cup Points Ranking 上位 4名、招待者 4名、LCQからの進出者 4名、合計16人のダブルエリミネーション方式で2日間行われる。

・Winter Finals（オフライン、2日間）

- 参加資格#1 ~ #4 の Cup 優勝Cup Points Ranking (#1 ~ #4) の上位12名招待者 4名- Cup Points Ranking 5位 ~ 12位の8名は Last Chance Qualifie（LCQ）にて対戦。勝ち残った4名が本戦へと進出。- 本戦は、各 Cup 優勝者4名、Cup Points Ranking 上位 4名、招待者 4名、LCQからの進出者 4名、合計16人のダブルエリミネーション方式で2日間行われる。

■Cup #1 開催情報およびエントリー方法

日程：

Open Qualifier（オンライン）：2月20日（金）～21日（土）

Top 8（オフライン）：2月28日（土） 渋谷eスタジアム（予定）

エントリーURL：https://www.start.gg/tournament/2xko-japan-series/

◆Riot Games（ライアットゲームズ）について

Riot Gamesは世界で最もプレイヤーに焦点を当てたゲームの開発、パブリッシング、プレイヤーサポートの提供を目指し、2006年に創設されました。2009年にリリースされたデビュータイトル『リーグ・オブ・レジェンド』は、世界トップクラスのプレイヤー数を誇るPCゲームとして愛されています。その後も、『VALORANT』、『チームファイト タクティクス』、『レジェンド・オブ・ルーンテラ』、『リーグ・オブ・レジェンド：ワイルドリフト』をリリースし、世界中で最も観戦され、広く認知されているeスポーツタイトルを生み出してきました。その頂点ともいえる大会「League of Legends World Championship（Worlds）」や「VALORANT Champions Tour（VCT）」は、毎年数百万人のファンが観戦しています。またライアットは、音楽やコミックブック、ボードゲーム、さらにはエミー賞受賞アニメシリーズ『Arcane』といった様々なマルチメディアプロジェクトを通じて、自社のIPをさらに深く掘り下げています。

関連リンク：

ライアットゲームズ公式サイト： https://www.riotgames.com/ja

Riot Games Japan 公式X（旧Twitter）： https://twitter.com/riotgamesjapan

◆2XKO(TM)について

ライアットゲームズが手がける基本プレイ無料の新作格闘ゲーム『2XKO(TM)』（旧Project L）は、タッグチームアシスト形式を採用しており、独自的かつ現代的に表現された『リーグ・オブ・レジェンド（LoL）』の世界、ルーンテラを舞台としています。本作は格闘ゲームの醍醐味ともいえる、習熟度の高さ、プレイヤーによる無限の表現、アドレナリンが溢れ出るような対人戦などをベースにしつつ、“より早く楽しむ”ことができる合理的な操作とゲームプレイメカニクスを導入しています。

『2XKO』は、格闘ゲームコミュニティーと共に常に進化し続ける格闘ゲームです。格闘ゲーム体験をより良いものに押し広げることを目標としつつ、世界中のプレイヤーたちとの長期にわたる関係を情熱と努力によって築き上げていきます。

関連リンク：

2XKO公式サイト：https://2xko.riotgames.com/

2XKO Japan 公式X（旧Twitter）：https://twitter.com/2XKOJP