【新店舗】百貨店出店数No.1（※1）の株式会社タイムレスが京阪百貨店ひらかた店に「総合買取サロン タイムレス 京阪百貨店ひらかた店」を2月12日（木）オープン！大阪府9店舗目！

■開店場所：〒573-0032 大阪府枚方市岡東町19番19号 京阪百貨店ひらかた店 1階

■開店日程：2026年2月12日（木）10：00～

■株式会社タイムレスHP：https://timeless-co.com/

総合リユースサービス（オークション・総合買取サロン・古物商プラットフォーム）を展開する、株式会社タイムレス（本社：東京都港区、代表取締役社長：馬場 浩太）は、この度、大阪府枚方市に位置する「京阪百貨店ひらかた店」に「総合買取サロン タイムレス 京阪百貨店ひらかた店」を2026年2月12日（木）にオープンいたします。大阪府では9店舗目となります。

新店舗オープン記念としてキャンペーンも開催しております。買取金額に応じて最大5,000円分の京阪百貨店商品券を進呈いたします。加えて、今なら査定だけでもオープンノベルティとして特別に「〈多田製茶〉昆布茶・梅昆布茶」のいずれか一点をプレゼントいたします。

期間は2026年2月12日(木)～3月31日（火）(※2)まで、この機会にぜひお越しください！

【店舗概要】

店舗名：総合買取サロン タイムレス 福屋広島駅前店

住所：〒732-8511 広島県広島市南区松原町9-1 福屋広島駅前店 11階

アクセス：＜電車＞広島駅から徒歩3分

電話：0120-972-798（総合買取サロンタイムレス全国共通コールセンター直通）

※12/29～1/4はこちら：0120-727-855

営業時間：10：30～19：30（最終受付19:00）※年末年始など営業時間の詳しい情報は福屋広島駅前店HPをご覧ください。

買取商品：アクセサリー・貴金属（ダイヤモンド、色石含む）、バッグ・小物（ノンブランド含む）、古銭、時計、切手・テレホンカード（未使用品に限る）、お酒（未開封のものに限る）、洋服、カメラ、着物、ブランド食器、楽器等（※3）

提携駐車場：あり

オープン日：2025年12月4日（木)

オープン記念キャンペーン：2025年12月4日(木)～12月31日（水）（※2）

店舗名：総合買取サロン タイムレス 京阪百貨店ひらかた店

住所：〒573-0032 大阪府枚方市岡東町19番19号 京阪百貨店ひらかた店 1階

アクセス：＜電車＞京阪電車 枚方市駅 駅下車すぐ

電話：0120-972-798（総合買取サロンタイムレス全国共通コールセンター直通）

営業時間：午前10時～午後8時（最終受付時間：午後7時30分）

※日・祝：午前10時～午後7時（最終受付時間：午後6時30分）

買取商品：アクセサリー・貴金属（ダイヤモンド、色石含む）、バッグ・小物（ノンブランド含む）、古銭、時計、切手・テレホンカード（未使用品に限る）、お酒（未開封のものに限る）、洋服、カメラ、ブランド食器、楽器等（※3）

提携駐車場：あり

オープン日：2026年2月12日（木)

オープン記念キャンペーン：2026年2月12日（木）～3月31日（火）（※2）

【総合買取サロンタイムレス】

「総合買取サロンタイムレス」は”想い”によりそうパートナーとして、安心で質の高い買取をお約束する総合買取サロンです。

百貨店出店が多く、京阪百貨店ひらかた店で全国合計43店舗（※4）となるタイムレス、はバッグや時計など、ご自宅に眠るさまざまな”モノ”を、“サロン”クオリティで質の高い接客にて買取を行っております。

他には、販売事業として、年間取引点数35万点以上を誇り長く愛され続けるオークション「TIMELESS AUCTION」を持ち、

全国のお客様へラクラク導入可能な、遠隔査定・古物商のトータルプラットフォームである「TIMELESS EXPRESS」のサービスも運営しております。今後も全国的に店舗、サービスを拡大予定です。

百貨店出店数No1（※1）質の高い総合買取サービス「総合買取サロンタイムレス」：https://timeless-kaitori.com/

年間取引点数約35万点！＜日本最大級＞のBtoBオークション：「TIMELESS AUCTION」：https://timeless-auction.com/

全国遠隔査定、古物商トータルプラットフォーム「TIMELESS EXPRESS」：https://timeless-express.com/

【株式会社タイムレス】

代表者：代表取締役 馬場 浩太

設立日：2009年4月1日

本社所在地：〒105-0011東京都港区芝公園1丁目7-6 KDX浜松町プレイス2階

事業内容：ブランド品買取・販売事業、オークション事業

コーポレートサイト：https://timeless-co.com/

TIMELESS AUCTIONサイト：https://timeless-auction.com/

総合買取サロンサイト：https://timeless-kaitori.com/

TIMELESS EXPRESSサイト：https://timeless-express.com/

【メディア露出】

株式会社タイムレスは2025年4月20日(日) 25:25～放送開始のフジテレビ『タイムレスマン』にて紹介されました。株式会社タイムレスのメインオフィスである豊洲オフィスにtimeleszメンバーの８人にお越しいただき、撮影が行われました。timeleszメンバーが「先輩にご挨拶」をすることになり、株式会社タイムレス社員とtimeleszメンバー全員にサプライズで撮影が始まりました。弊社会社紹介のあと、代表取締役社長の馬場からも「一緒にタイムレスを盛り上げたい」といった言葉があり、timeleszメンバーからも「ありがたい」といった反応もありました。その後は弊社が査定した想定金額を基に「timeleszオークションプロジェクト」企画が実施されました。総合買取サロンタイムレスの店舗を運営する、店舗営業部部長の岡根を中心にtimeleszメンバーのお品物を査定し、協力させていただきました。

【番組概要】

■番組名 ：タイムレスマン

■放送日時：4月20日(日) 25:25スタート 毎週日曜 25:25～25:55放送

■放送局 ：フジテレビ

■出演者 ：＜timelesz＞佐藤勝利、菊池風磨、松島聡、寺西拓人、原嘉孝、橋本将生、猪俣周杜、篠塚大輝

■番組公式HP：https://www.fujitv.co.jp/timeleszman/

■番組公式X：https://x.com/timeleszman_cx

※１買取店として百貨店出店数No1

調査日程：2025年8月

調査対象：全国50の買取店、百貨店協会に所属する全国166店の百貨店

調査機関：自社

調査結果：全36店舗の内、全国百貨店に31店舗出店

※2キャンペーンは予告なく中止になることがあります。

※3一部お取り扱い対象外のお品物もございます。

詳しくは、コールセンターまたは店頭スタッフにおたずねください。また、未成年者からの買収は行っておりません。

※4出店数：全国に41店舗出店中 (2025年12月4日時点)