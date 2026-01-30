日本ホテル株式会社

ホテルニューグランド（横浜市中区山下町10番地／総支配人 木曽博文）では、2026年3月12日（木）に、横浜市認定歴史的建造物である本館宴会場フェニックスルームにて、室内お花見ディナーイベント「夜桜と音楽と食のアンサンブル」を開催します。

ホテルニューグランド／歴史薫る空間で過ごす 室内お花見ディナーイベント「夜桜と音楽と食のアンサンブル」

日本の伝統楽器である尺八の神秘的な音色とピアノが融合した新しい音楽体験とともに、クラシックな空間を可憐に彩る美しい夜桜や、春や桜をテーマにした創作フレンチをコースでお召し上がりいただける一夜限りのディナーイベントです。日本古来の寺社建築の特徴である蟇股(かえるまた)や格天井や、東洋風の吊り照明など、優美な建築装飾が施された空間で、花冷えや天候、場所取りや人混みの心配もなく、ゆったりとお花見をお楽しみいただけます。古くから春を呼ぶ使者として愛されてきた“桜”と、和洋楽器の融合、そして、ホテルニューグランドが受け継ぐ伝統のフランス料理を味わう極上の夜を、この機会にどうぞごゆっくりとお楽しみください。

開催日時 2026年3月12日（木） 受付18：00～／18：30～20：00

料金 お一人様 \17,000（お食事、お飲み物、税金、サービス料込）

会場 本館2階 フェニックスルーム 受付 本館2階ザ・ロビー

お申込み 〔WEB予約限定〕 https://www.hotel-newgrand.co.jp/event/260312/

※申込締切：3月9日（月）

※定員に達し次第、受付を終了いたします。

お問合せ 営業企画部 045-681-1841（代） 平日10：00～17：00

＜出演者＞

本館2階 フェニックスルーム

JaXon／ジャズピアニスト田中黎山／尺八演奏家

1927年（昭和2年）のホテルニューグランド開業時はメインダイニングとして営業をしていたフェニックスルームは、日本古来の建築様式を採用しており、その当時のお客様のほとんどが外国人であったことを意識しての造りとなっています。今も変わらず宴会場として使用されているこの会場は、一歩足を踏み入れると天井の装飾や独特な雰囲気に魅了される唯一無二の空間です。

ホテルニューグランド

本館2階 フェニックスルーム

1927年（昭和2年）に関東大震災の横浜復興のシンボルとしてヨーロッパスタイルの正統派ホテルとして開業しました。マッカーサー元帥やチャーリー・チャップリン、ベーブ・ルースなど、数多くの著名人に愛されてきた日本有数のクラシックホテルとして、歴史と伝統に培われた正統派のおもてなしでお客様をお迎えいたします。開業時より変わらぬ佇まいの本館は、1992年には横浜市歴史的建造物に指定、2007年には経済産業省が選んだ近代化産業遺産の認定を受けています。隣接するタワー館は1991年にオープン、客室は全室ハーバービューとなっており、横浜港の正面に面した客室からは、ベイブリッジや大桟橋、みなとみらいの夜景など、横浜の素晴らしい眺めを一望することができます。館内にはこだわりの美味しさを提供する多彩な6つのレストランやバー、ラウンジをご用意、ウェディングや各種パーティー、会議などにご利用いただける大小4つの宴会場を備えています。



HP：https://www.hotel-newgrand.co.jp/

Facebook：https://www.facebook.com/hotelnewgrand/

Instagram：https://www.instagram.com/hotelnewgrand/

X（旧Twitter）：https://twitter.com/HotelNewGrand_