「スポーツエールカンパニー2026」ブロンズに認定　6年連続で「スポーツエールカンパニー」に選定されました

ウイングアーク１ｓｔ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役 社長執行役員CEO：田中 潤、以下ウイングアーク）は、スポーツ庁が推進する、従業員の健康増進のためにスポーツの実施に向けた積極的な取組を行っている企業「スポーツエールカンパニー」に6年連続で選定され、「スポーツエールカンパニー2026」ブロンズとして認定されたことをお知らせします。

当社は、2020年2月末から全社を対象にした原則リモートワーク制度を6年以上にわたり導入しています。社員のパフォーマンス最大化のためには、心と体の健康は最も優先すべきものであると考え、健康経営を推進しています。今後も、多様な働き方、環境の変化に柔軟に対応したさらなる健康経営を進めるとともに、働きやすい職場環境づくりやワークライフバランスの充実を図ることで、社員の働く幸せとワークエンゲージメントの向上に繋げ、社会に貢献してまいります。

■当社の健康経営の取り組み

健康経営専属組織「Wellness推進室」を設置し、部署横断で選出されたWellness委員会で健康施策を企画・推進し、社員への浸透を図っています。当社では、全社員を対象とした産業医・保健師による健康面談を実施しており、面談実施率は100％です。リモートワーク環境でのメンバーの健康管理やメンタル不調の早期発見につなげています。また、衛生委員会を兼ねたWellness委員会では、自社製品を使った健康施策「全社ウォーキング大会」や「Wellness体操」などを企画し「健康づくり×コミュニケーション」をスローガンに全社一丸となって取り組んでいます。この取り組みは、社外からも評価を得ており、経済産業省と日本健康会議が顕彰する「健康経営銘柄2025」に選定され、「健康経営優良法人2025(大規模法人部門：ホワイト500)」としては5年連続認定されました。そのほか、スポーツ庁が推進する、従業員の健康増進のためにスポーツの実施に向けた積極的な取組を行っている企業「スポーツエールカンパニー」に6年連続で選定され、「スポーツエールカンパニー2026」ブロンズとして認定されています。

