【島根スサノオマジック】金山 颯 選手 特別指定選手登録のお知らせ

株式会社バンダイナムコ島根スサノオマジック

いつも島根スサノオマジックに熱いご声援をいただき、誠にありがとうございます。

このたび、U15島根スサノオマジック出身で、現在、香川県・尽誠学園高校に在籍している金山 颯選手（島根県 松江市出身）をりそなグループB.LEAGUE2025-26シーズンの特別指定選手として登録することが決定しましたので、お知らせいたします。

金山選手の特別指定選手としての活動期間は、2月1日(日)～3月5日(木)までとなります。

なお、リーグへの登録は2月6日(金)を予定しており、2月7日(土)に開催される第22節 滋賀レイクス戦（会場：鳥取県民体育館）よりベンチエントリーが可能となる予定です。

プロフィール

■生年月日

2007年4月28日

■出身

島根県松江市

■身長/体重

179cm / 69kg

■背番号

2

■ポジション

PG

■リーグ登録国籍

特別指定

■経 歴

U15島根スサノオマジック

尽誠学園高校

・2024.3-4 特別指定選手（香川ファイブアローズ）

金山 颯 選手からのコメント

この度、特別指定選手として加入することになりました、尽誠学園高等学校の金山颯です。

このような貴重な機会をいただき、島根スサノオマジックの関係者の皆様、そして色摩先生をはじめとした尽誠学園高等学校の関係者の皆様に心より感謝しています。

また、地元であり、自分を育てていただいた島根スサノオマジックでプレーできることをとても嬉しく思っています。まだまだ未熟ではありますが、学ぶ姿勢を大切にし、少しでも多くのことを吸収できるよう全力で頑張ります。皆様、応援よろしくお願いいたします。



■リリース

https://www.susanoo-m.com/news/detail/id=18112