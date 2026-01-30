なぜ、その「五冊」なのか ━━ 本を愛する21人が、テーマを決めて、五冊を選ぶ。前代未聞の「選書」の展覧会、『五冊展』が開催。

株式会社ＴＢＳラジオ

2026年2月14日（土）・15日（日）の2日間、TBS赤坂BLITZスタジオにて、本の祭典『AKASAKA BOOK STUDIO 2026』が開催されます。

本イベントのメインコンテンツは、TBSラジオ『アフター6ジャンクション2』プロデュースによる展示企画『五冊展』。この展示のルールは、ただひとつ、「テーマを決めて、五冊を選ぶ」です。

ここで出会う本は、検索では決して辿り着けない、選者それぞれの美学と思考、そして世界へのまなざし。アルゴリズムが導く「おすすめ」に囲まれた日常から一歩離れて、多彩な顔ぶれの21人がセレクトした「五冊」と向き合います。

また、本展は眺めるだけの展示ではありません。会場に並ぶ「五冊」は、その場で購入することが可能です。（※一部、希少本や在庫状況により閲覧のみの書籍がございます。あらかじめご了承ください）。

さらに会場には、個性豊かな10の書店が集結。プロの目利きによって選び抜かれた書籍やZINEの同時販売も行われます。

21人の選書と10の書店が交差する、圧倒的な本の密度。

『五冊展』参加者のトークショーも開催。

この2日間でしか味わえない特別な読書体験を、ぜひご体感ください。

心を揺さぶられたその衝動のまま、あなたの本棚へ━━

贅沢な読書体験の入り口が、ここにあります。

▼参加者

朝井リョウ（小説家）/ 伊賀大介（スタイリスト）/ 池澤春菜（声優・エッセイスト）/ いとうせいこう（作家・クリエイター）/ 宇多丸（ラッパー・ラジオパーソナリティ）/ 岡村靖幸（アーティスト）/ 小川哲（小説家）/ 荻上チキ（評論家・ラジオパーソナリティ）/ 上白石萌歌（俳優・アーティスト）/ 岸本佐知子（翻訳家）/ 木下龍也（歌人）/ ぐんぴぃ（芸人・俳優 / 春とヒコーキ）/ こたけ正義感（芸人・弁護士）/ 斎藤真理子（翻訳家）/ 柴田元幸（翻訳家・アメリカ文学研究者）/ ジェーン・スー（コラムニスト・ラジオパーソナリティ）/ 曽我部恵一（ミュージシャン / サニーデイ・サービス）/ 深田晃司（映画監督）/ 矢部太郎（芸人・漫画家）/ 柚木麻子（小説家）/ Rachel（ラッパー / chelmico）

※50音順



▼参加書店

青山ブックセンター本店 / いか文庫 / 大垣書店麻布台ヒルズ店 / 蟹ブックス / 双子のライオン堂 / ブックカフェ・ノーム / BOOKS青いカバ / platform3 / 本屋・生活綴方 / WARP HOLE BOOKS

※50音順

イベント概要

タイトル AKASAKA BOOK STUDIO 2026

五冊展 produced by After6Junction2

開催日程 2026年2月14日(土)・15日(日)

開催時間 11時00分～18時00分

入場料 無料

開催場所 TBS赤坂BLITZスタジオ（旧赤坂BLITZ） / 赤坂サカス広場

TBSラジオ『アフター6ジャンクション2』

放送日時：月～木曜日 20時～22時

出演： ライムスター・宇多丸

メール： utamaru@tbs.co.jp

配信サービス：Apple Podcast / Spotify / YouTube Podcast など