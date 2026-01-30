【イベント告知】【2月21日開催】新年度に向けたPTA役員応援オンラインセミナー「PTA支援ツールで負担を減らして、魅力あるPTA運営にしよう！」

株式会社Comunii

株式会社Comunii（読み方：コミュニー、本社：東京都千代田区、代表取締役CEO：上田 真実子、以下「当社」）は、来年度のPTA役員に就任予定の方々を対象とした応援イベントを、2026年2月21日（土）にオンライン開催いたします。

本イベントでは、今の時代に合った、PTAの多様な運営スタイルをご紹介するとともに、当社提供のPTA支援ツール「Comunii for PTA」を通じて、PTAの「新しいカタチ」を実現した導入校の声もご紹介し、新年度PTA役員の皆さまの不安を払拭します。

新年度に向けたPTA役員応援オンラインセミナー概要

新年度に不安を感じている次期役員の皆様へ、PTA支援ツールを活用して負担を減らし、「保護者にとって無理のない、参加したくなる」魅力あるPTA活動につなげるための秘訣をお伝えする「エール」を込めたオンラインイベントです。途中参加・途中退室OKですので、お気軽にご参加ください。

（参考）Comunii for PTAとは

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/166021/table/7_1_c68d0092ca1ecd2caf8e85dce8c2909a.jpg?v=202601300321 ]

Comunii for PTAは、”スマホ１つで実現できる” PTA支援ツールです。

（PC不要・アプリDL不要）

保護者が納得し、楽しんでPTAに参加できる情報発信をサポートします。

※詳細は、https://comunii.com をご覧ください。

また、上記イベントに先駆け、実際の利用者様とのユーザー座談会を開催しましたので、その様子もご紹介いたします。

ユーザー座談会レポート

１/23（金）に、Comuniiユーザー・関係先PTA様向けのオンラインイベント「先行導入校はどうしてる？Comunii for PTA ユーザー座談会」を開催しました。

ご参加された全国のPTA役員に向けて、『Comunii for PTA』を導入しているPTA役員の方々から、3 つのテーマについて、現場のリアルな悩みと、サービスの活用状況をお話しいただきました。

テーマ１.「Comunii for PTA 導入決定までの道のり」

導入時に解決したかった課題や導入に合わせてどのようにPTA運営の合理化を進めていったか。

テーマ２.「Comunii for PTA 導入で変わった、新しいPTAのカタチ」ツールの導入でPTAの運営にどのような変化が生じたのか、PTAから会員への連絡がどのように変化したか。

テーマ３.「Comunii for PTA」を使い倒す！お気に入り機能と活用術」

「お手伝い募集」機能の活用方法と、より効果的に情報をお伝えするための「お知らせ配信」機能をどう活用しているか。

ご参加者からも、「お手伝い募集への反応」や「イベント運営の仕方」について積極的にご質問いただき、ご登壇者とご参加者が一体となって、普段なかなか聞くことのできない他校のPTA運営で発生する課題と取り組み状況について意見交換いただく場となりました。

■ 代表取締役CEO 上田 真実子 よりコメント

「PTA役員は大変そう」「自分にできるだろうか」――そんな不安を抱えて新年度を迎える方は少なくありません。しかし、私たちは『Comunii for PTA』を通じて、その不安が「楽しさ」に変わる瞬間を何度も目にしてきました。

『Comunii for PTA』は、汎用ツールを無理に合わせるのではなく、PTAに寄り添った設計にすることで、PTA活動に伴う事務作業の負担を劇的に減らすことをモットーに、開発を進めております。

浮いた時間で、子どもたちのために、そしてPTAの魅力づくりとご自身のための時間に充てていただきたい。2月のイベントでは、そのための『武器』としてのツール活用術をお伝えします。



1年間、仲間と一緒に楽しみながらPTAを完走するためのヒントになれば幸いです。

■ 株式会社Comunii について

私たちは、「幸せなつながりが生まれ続ける世界を実現する」をミッションに掲げ、PTA役員経験のあるワーキングマザーと、ミッションに共鳴したエンジニアが、2025年2月に立ち上げた会社です。

「Comunii for PTA」というサービスは、子育ての中で、まわりの人たちと「助けあい、支えあうことで、子育ては楽しくなる」と感じたことがきっかけとなって生まれました。

「Comunii for PTA」を通して、地域や学校、保護者同士が柔軟に支えあい、助けあいながら、個々が活躍し続ける社会の実現をサポートしていきます。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/166021/table/7_2_e8c3733185eb2ce70fa13c21e5218848.jpg?v=202601300321 ]

※ 株式会社Comuniiは、株式会社NTTドコモの社内起業プログラム「docomo STARTUP(R)」（＊3） によりスピンアウトした会社です。

＊1： ここでいう「PTA」とは、PTA、PTO、保護者会など組織の名称を問わず子どもの成長と教育環境の向上をめざして、保護者等により自主的に組織・運営される協働団体の総称をさします。

＊２：「Comunii」は、株式会社Comuniiの商標です。

＊３：「docomo STARTUP」は、株式会社NTTドコモの商標です。

（参考）docomo STARTUPサイト https://startup.docomo.ne.jp/