【香川ファイブアローズ】高木来希選手 2025-26シーズン 特別指定選手として加入のお知らせ

このたび香川ファイブアローズでは、高木来希選手が2025-26シーズンの特別指定選手として加入することが決まりましたので、お知らせいたします。

高木 来希 RAIKI TAKAGI

■プロフィール

背番号：7

ポジション：SF

身長：189cm

体重：95kg

生年月日：2004年4月19日

出身地：北海道

出身校：名古屋学院大学（在学中）

■本人コメント

この度、特別指定選手として香川ファイブアローズに入団することになった、名古屋学院大学3年高木来希です。

このような貴重な機会をいただきました香川ファイブアローズの関係者の皆様、並びにこれまでご指導くださった指導者の皆様に感謝申し上げます。

第二の故郷である香川、高松でプレーできることをとても光栄に感じます。

自分の持ち味であるフィジカルを活かしたドライブとハードなディフェンスで少しでもチームに貢献できるように取り組んでいきます。

ブースターの皆様、短い間ですが応援よろしくお願いします。



■生岡直人 代表取締役社長兼ゼネラルマネージャー コメント

今回、高木来希選手を特別指定選手として迎え入れることとしました。

フィジカルがあり、俊敏性とシュート力を兼ね備えたポテンシャルの高いSFです。

大学3年であるこのタイミングでプロの環境を経験してもらうことで、彼自身のさらなる成長につながることを期待しています。