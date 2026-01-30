第63回「宣伝会議賞」協賛企業賞を発表！松井証券で積立投資を始めたくなるコピーに「老後の青春には金がいる。」を選出

松井証券株式会社

松井証券株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役 社長執行役員：和里田 聰、以下「当社」）は、日本最大級の公募広告賞である第63回「宣伝会議賞」（主催：株式会社宣伝会議）にて、「松井証券でコツコツ積立投資をしたくなるようなアイデア」を一般募集し、多数の応募作品の中から協賛企業賞を「老後の青春には金がいる。」に決定しました。

今回の宣伝会議賞では、2024年の制度改正をきっかけに関心が高まったNISA に注目しました。その中でも、人気の高い「投資信託」をテーマに、「松井証券でコツコツ積立投資をしてみたい！」と思えるようなアイデアを募集しました。

受賞作品について

今回の作品は、積立投資に抱かれがちな「老後の不安に備える」といった守りのイメージを、「青春」という言葉を用いてポジティブに変換している点を高く評価し、積立投資を前向きな気持ちで始めるきっかけになると感じたため、選出させていただきました。

＜受賞作品＞

老後の青春には金がいる。

＜受賞者＞

中澤 翔さん

＜受賞者コメント＞

この度は、素晴らしい賞に選んでいただき誠にありがとうございます。応募を始めて11回。狭き門を通り抜けられず、苦戦が続いていましたが、コツコツ諦めずに続けてきた先に今回の受賞がありました！何事もコツコツ積み立てる事が大切なんだ！と改めて実感いたしました。これからも、楽しく精進いたします！

(月刊『宣伝会議』2026年3月号より引用)

松井証券の投資信託サービス

当社は、毎月100円から積立投資が可能な投資信託サービスを提供しております。すべての投資信託の購入時手数料が無料であることに加え、お得な還元サービスで将来への資産形成を応援します。

最大1%貯まる投信残高ポイントサービス

低コストのインデックスファンドからアクティブファンドまで、全ての銘柄で業界最高（※1）の還元率で松井証券ポイントが貯まるサービスです。

当社で投資信託を保有し、毎月エントリーをするだけで年間最大1%のポイントが貯まります。

（サービスページ：https://www.matsui.co.jp/fund/fund-value-point/about/）

クレカ積立サービス

クレカ積立は、投資信託の積立購入をクレジットカードで決済できるサービスです。入金要らずで楽々お取引いただけるだけでなく、決済金額に応じたポイントが還元されるため、便利に、お得に資産形成できます。株式会社ジェーシービー発行の「JCBオリジナルシリーズ」の各券種をご利用いただけます。

（サービスページ：https://www.matsui.co.jp/fund/card-investments/）

松井証券は、投資体験を通じて、お客様の豊かな人生をサポートするため、投資が楽しくなるようなアイデアあふれる商品・サービスの提供を目指します。

以上

*1 オンライン証券大手 5 社(当社、SBI 証券、三菱UFJ eスマート証券、マネックス証券、楽天証券)と比較。2026年1月23日当社調べ。

＜取扱商品のリスクおよび手数料等の説明＞

口座基本料について https://www.matsui.co.jp/disclaimer/apply.html

投資信託について https://www.matsui.co.jp/disclaimer/fund.html

業者名等 松井証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第164号

加入協会名 日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会