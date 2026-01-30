【eve autonomy、「Out of KidZania in いわた」に参加】「自動運転車両の検査員の仕事」の体験を提供

株式会社eve autonomy

株式会社eve autonomy（イヴ・オートノミー、本社：静岡県磐田市、代表取締役CEO：星野亮介、以下「eve autonomy」）は、2026年2月28日（土）・3月1日（日）に開催される職業体験イベント「Out of KidZania in いわた」に参加し、子どもたちを対象にした体験プログラム「自動運転車両の検査員の仕事」を実施します。

本プログラムでは、小学1年生から中学3年生までの参加者が“新人検査員”として、自動運転車両「eve auto」が安全に正しく動作するかを実際に確認する出荷前検査業務を体験します。人や障害物を検知して停止できるかといった安全確認を通じて、自動運転技術において「安全が最優先であること」や、一つひとつの検査が社会を支えていることを学びます。

「Out of KidZania」は、子どもたちが実際の仕事現場でプロの指導を受けながら“リアルな仕事”を体験できるプログラムです。「Out of KidZania in いわた」は、磐田市と地元企業が連携し、地域産業への理解促進やキャリア教育を目的として実施されます。

eve autonomyは、工場や物流現場などで活用される屋外対応の自動運転搬送サービスを提供しています。本取り組みを通じて、次世代を担う子どもたちに、ものづくりの現場や自動運転技術が社会課題の解決にどのように貢献しているのかを伝えるとともに、「安全を守る仕事」の重要性を実感してもらうことを目指します。

今後もeve autonomyは、地域社会や教育分野との連携を通じて、技術と社会をつなぐ活動に取り組んでまいります。

‐特設サイト：https://outofkidzania-iwata.jp/

自動搬送サービス「eve auto」

eve autonomyは工場や物流施設向けに、主に屋外における事前の設備工事を必要とせずに自動搬送システムの導入を実現するソリューション「eve auto(R)」を提供しております。屋外環境においては、段差や坂道などの路面環境に加え、雨や日照の天候条件など、屋内より厳しい環境での運用が求められます。

eve auto(R)は、高い信頼性により全国で活用されているEVカートと、一般公道においても活用される最先端の自動運転技術を活用し、雨天や夜間でも工場等の敷地内屋外環境で自動運転レベル4での無人搬送運用を実現しているため、24時間稼働が求められる施設での運用も可能です。現在、全国約60拠点・80台以上が稼働しています。

【主要スペック】

・eve auto製品・サービスページ：https://eveautonomy.com/service

・導入事例紹介ページ：https://eveautonomy.com/casestudy

株式会社eve autonomy

本社：静岡県磐田市大中瀬868番地1

代表取締役CEO：星野 亮介

HP：https://eveautonomy.com/



eve autonomyは「今日から自動化」のスローガンのもと、工場や物流施設での屋外搬送業務の無人化を実現するサービス「eve auto(R)」を提供しています。私たちのビジョンは、すべての「働く」に彩りを加え、人々がより豊かで楽しく、喜びに満ちた人生を歩むことができる社会を実現することです。世界最先端の自動運転技術と、長年にわたり培われた品質・信頼を基盤に、世の中の「運ぶ」をアップデートし、新たなワークスタイルの創出に貢献してまいります。

「愛ある者であれ」。この価値観を胸に、私たちは人間らしいアプローチでチーム、事業パートナー、お客様と接し、持続可能で豊かな未来を共に築いていきます。