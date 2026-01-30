宿泊特化M&Aプラットフォーム『INVESTEL』、宿泊施設承継・再生を支える「パートナー募集」を開始

Nowhere Group株式会社

Nowhere Group株式会社（本社：東京都中野区、代表取締役：竹内 剛、以下「Nowhere」）が運営する、宿泊施設特化型M&A・投資支援プラットフォーム「INVESTEL（インベステル）」は、事業エリアを日本全国へと拡大しながら、宿泊施設オーナー・投資家双方への支援体制をさらに強化するため、INVESTELの思想とビジョンに共感し、ともに事業を推進するパートナーの募集を開始いたしました。

INVESTELは、「宿泊投資」という新しい資産形成・事業承継の選択肢を社会に提示し、宿泊施設が持つ価値を次世代へとつなぐことを目的としています。今回のパートナー募集は、その実現に向けた重要な取り組みの一環です。

◼︎パートナー募集の背景

宿泊業界が直面する構造的課題と、分断された支援体制

日本の宿泊業界は、少子高齢化や地方人口減少、後継者不在といった社会構造の変化に加え、設備投資負担の増大、人材不足、運営の高度化など、複合的な課題を抱えています。

一方で、インバウンド需要の回復や観光立国政策を背景に、宿泊施設は「運営事業」から「投資・承継の対象」へとその意味合いを変えつつあります。

しかし現状では、

- M&A- ファイナンス- 不動産- 法務・税務- 運営・再生

といった領域が個別最適で存在し、宿泊施設オーナーや投資家が、安心して意思決定できる“統合的な支援体制”は十分に整っていません。

この分断を解消し、「宿泊投資」を一つの確立された選択肢として社会に根付かせるため、専門性を持つパートナーとの共創を不可欠な要素と捉えています。

その根底にあるのが、宿泊施設の承継や再生を前提に、運営・地域・資本をつなぎ直し、次世代へ価値を引き継いでいく「宿泊投資」という考え方です。

INVESTELサービスサイトはこちら :https://investel.co.jp/

◼︎INVESTELが目指すパートナーシップとは

「単なる業務委託ではなく、「共につくる」関係」

INVESTELが募集するパートナーは、単なる外注先や紹介関係ではありません。

INVESTELというプラットフォームを、ともに立ち上げ、ともに育てていく存在です。

案件単位での連携にとどまらず、宿泊施設オーナー・投資家にとって本当に必要な支援とは何か、「宿泊投資」という概念をどう社会に広げるか、地域にとって持続可能な宿泊施設のあり方とは何か、といった本質的な問いに向き合いながら、中長期的な価値創出を目指すパートナーシップを構築していきます。

◼︎パートナーと共に実現したいこと

INVESTELは、パートナーの皆様とともに、以下の取り組みを推進していきます。

- 宿泊施設オーナー・投資家双方への支援体制の拡充- 専門士業・金融機関等との連携による、安心・透明性の高いスキーム構築- M&A事例・データベースの蓄積と公開による市場の健全化- 地方創生型ホテル・旅館・民泊再生プロジェクトの全国展開

これらを通じて、宿泊施設が「終わる事業」ではなく、「引き継がれ、育てられる資産」になる世界を実現していきます。

◼︎今後の展望

INVESTELは、パートナーとの共創を通じて、「宿泊投資」という概念を日本に根付かせ、

宿泊施設・地域・投資家がともに持続的に成長できるエコシステムの構築を目指します。

宿泊業界の未来を、ともにつくる仲間との出会いを、心よりお待ちしています。

お問い合わせはこちらから :https://investel.co.jp/contact

【会社概要】

会社名：Nowhere Group株式会社

所在地：東京都中野区弥生町2-25-10 弥生町2丁目ビル1F

代表者：代表取締役 竹内 剛

設立：2019年6月

事業内容：小規模型宿泊施設のプロデュース・開発、民泊運営、運営委託、宿泊不動産の売買・M&A支援、清掃事業

運営サービス：宿泊不動産・M&Aプラットフォーム「INVESTEL（インベステル）」

URL：https://investel.jp/(https://investel.jp/)