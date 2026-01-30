ムービックより、withCATのためのおみせやさん「withCAT百貨店」が登場！
withCATとの365日を彩る、withCATのためのおみせやさん、「withCAT百貨店」。
飾って、使って、【いつでもいっしょ！】を感じられるアイテムたちが並びます。
〈あなたと一匹が過ごす時間にちょっとしたときめきを♪〉
全商品6月中旬頃発売予定となります。お楽しみに！
■ご予約：https://www.movic.jp/shop/pages/withcat_hyakkaten.aspx
■猫缶リュック(2種)
背負ってお出かけができる、猫缶デザインのリュックです。
アイマスクやアイテムパーツなど、ちょっとした小物の収納にも！
ファスナー付きでしっかり閉まるので、お出かけの時の小物の迷子防止にぴったりです。
【価格】各1,320円(税込)
【サイズ】本体：約6cm×6cm マチ：約3cm
■抱っこキャリー
ふんわり抱っこをされて、赤ちゃんだった時の事を思い出せます。
飛び出してしまわないように、内側にはゴムを付けました。
ループ付きのため、お手持ちのストラップなどをつけて一緒にお出かけもできちゃいます！
【価格】各1,980円(税込)
【サイズ】本体：約18ｃｍ×13ｃｍ マチ：約7cm
■かこまれポーチ(3種)
収納するとwithCATがクッキーに囲まれるPVCポーチです。
カラーはいちごくっきー・ちょこくっきー・みんとくっきーの3色展開！
中身が見えるクリア素材でお部屋に置いても、外に連れ出しても楽しめます。
【価格】各1,980円(税込)
【サイズ】約16ｃｍ×12ｃｍ×6cm
■ウォールポケット
収納して飾れるウォールポケットです。
お家の形とお布団柄のポケットがポイント！
優しい手触りでwithCATをしっかりあたたかにホールドします。
おはようからおやすみまでいつでも一緒！
【価格】2,530円(税込)
【サイズ】全長：約23.5cm×28cm、厚み約1cm ポケット(２つ付き)：約10.5cm×12cm
■フルーツ着せ替えセット(6種)
着けるだけでフルーツになれる帽子＆スタイのセットです。
セットアイテムなので、コーディネートに悩まずすぐ完成。
フルーツの断面デザインのスタイで、写真映えもばっちり！
バリエーション豊かなラインナップで、集める楽しさも◎
【価格】各1,980円(税込)
【サイズ】帽子：頭周囲約23.5cm、高さ約6.7cm(装飾含めず)
スタイ：約6cm×2.9cm、首回り約16cm位まで
■牡蠣着ぐるみ
後ろ姿にはwithCATならではの“しっぽ”の刺繍入り！優しい色合いで癒しを与えてくれます。
さらに、両サイドにはループ付き。
お手持ちのショルダーストラップを付ければ、身に着けたまま一緒にお出かけも楽しめます♪
【価格】各2,090円(税込)
【サイズ】全長約：約20cm×16cm 顔穴：直径約6cm
※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合があります。
※サイズ・仕上がりには若干の個体差があります。予めご注意ください。
※商品の発売、仕様につきましては、諸般の事情により変更・延期・中止になる場合が御座います。ご了承ください。
※withCATの種類によっては、本品が着用できない場合があります。事前にお手持ちのwithCATのサイズを御確認ください。
※約15cmサイズwithCATアイマスク付きぬいぐるみキーホルダー(サイズ：約H15cm×W9cm×D7cm）に適したサイズです。
■「withCAT」とは？
キャットでキュートなキャラクターたちといつでも一緒！
アイマスクつきぬいぐるみシリーズです。
約15cmのぬいぐるみキーホルダーから、大きめのふらっとタイプ、illustrationVer.などなど！
様々なシーンで楽しめるアイテムが展開中！
詳細はwithCAT特設ページへ♪
https://www.movic.jp/shop/pages/withcat.aspx
■権利表記：(C)movic
■ムービック：https://www.movic.jp
【株式会社ムービック 会社概要】
ムービックはキャラクター商品の企画・制作・販売をトータルで手掛ける〈キャラクター事業〉をはじめ、一般量販向けのトレーディングカード、フィギュアなどの企画・制作・販売を行う〈量販事業〉など、多彩なコンテンツでユーザーに夢、喜び、感動を提供する、アニメイトグループの企業です。