Blokees社、シュピールヴァーレンメッセ2026（Spielwarenmesse 2026）で複数製品を出展

上海、2026年1月30日 /PRNewswire/ -- 1月27日から31日まで、組立式キャラクター玩具ブランドのBlokees社はシュピールヴァーレンメッセ2026（Spielwarenmesse 2026）に出展し、拡大する製品エコシステムを世界中のプレーヤーに披露しました。世界有数の国際玩具フェアで、Blokees社は幅広い年齢層や興味を持つプレーヤー向けに多様で魅力的な製品を提供するコミットメントを強調しました。





展示会では、Blokees社は2つの主要カテゴリーを紹介しました。 これはBlokeesプラモデルとBlokees Wheelsで、10以上の主要製品のラインアップ（HERO5、HERO10、Champion、Legend、TERRAVENTURE、DaaLaModeを含む）で240種類以上の製品で構成されます。

Blokees社はトランスフォーマー、ヱヴァンゲリヲン、ジュラシック・ワールド、ミニオンズなど、世界的に有名な知的財産の製品も発表しました。6歳から16歳までの消費者向け製品では、HERO5とHERO10のラインアップが主な展示品であり、「Blokees Transformers Defend Version Series 6」を含む製品が紹介されました：War BehemothsとBlokees Transformers Galaxy Version Series 9：Darkest Hour。さらに、「Blokees聖闘士星矢ギャラクシーバージョン・シリーズ04」のキャラクター3人が出展されます。黄金聖闘士②の乙女座のシャカ、双子座のサガ、魚座のアフロディーテは、この展示会で世界デビューを飾りました。

もう一つ特記すべき内容は、「Blokees Wheels Transformers C02」のデビューです。ロードバスター、オーバーロード、アイアンフィスト、ブレークダウンなどの人気キャラクターで構成された「レックンルール」では、Blokees Wheelsラインアップでオーバーロードが初めてジェッドモードで登場します。

Blokees社は、16歳以上の消費者向けにChampionシリーズを拡大し続けています。この展示会では、Blokees社は「Blokeesロックマン・チャンピオンクラス」を正式に発表しました。シューティングスター・ロックマンとBlokeesロックマン・チャンピオンクラス：ゼロ（ロックマンゼロ）- 日本のクラシックテレビゲームの知的財産をノスタルジックなファン向けに再現しました。同社は「Blokees聖闘士星矢チャンピオンシリーズ」もデビューさせました。聖闘士星矢の40周年を記念してメッキペガサス星矢EXバージョンが開発されました。

豊富な商品ラインアップとは別に、Blokees社は第3回BFC創作コンテスト2025（The 3rd BFC Creation Contest 2025）とBFCコミュニティによる15点の優れたグローバルBFC作品も展示しました。2026年1月1日より、「Season of Dawn」、「Season of Awakening」、「Season of Transcendence」、「Season of Infinity」で構成される第4回BFC創作コンテスト（The 4th BFC Creation Contest）が正式にスタートしました。新しいコンテストはシステム内でアップグレードされ、3つの主な大会ゾーンで構成されます。Emerging Region、Creative Region、HONOR REGIONは、BFC創作に参加する世界中のプレーヤーを増やすことを目指しています。

今後、Blokees社は多様で優れた製品の開発を続け、世界中のプレーヤーのニーズに応えていきます。

