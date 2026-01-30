株式会社WOWOW

当社は、2026年3月期第3四半期決算を確定致しましたので、お知らせいたします。

当第３四半期連結累計期間における当社グループの業績は、会員収入が減少したものの、イベント等のその他収入やグループ会社の売上が増加したこと等により、売上高は571億26百万円と前年同期に比べ６億81百万円（1.2％）の増収となりました。売上の増加に加え、番組費等の費用の減少等により、営業利益は39億72百万円と前年同期に比べ24億75百万円（165.3％）の増益、経常利益は46億66百万円と前年同期に比べ 24億64百万円（111.9％）の増益となりました。親会社株主に帰属する四半期純利益は32億５百万円と前年同期に比べ25億16百万円（365.1％）の増益となりました。

詳細は当社HP(https://corporate.wowow.co.jp/)のニュースリリースをご覧ください。

株式会社WOWOW コーポレートサイト :https://corporate.wowow.co.jp/