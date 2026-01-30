市川美織プロデュース新アイドル、デビュー曲を『かわいいだけじゃだめですか？』作詞作曲の早川博隆が担当！

■本プロジェクト概要

株式会社flooris

本プロジェクトは、元AKB48／NMB48として活躍し、現在はタレント・俳優として幅広い支持を集める市川美織が総合プロデューサーを務める新アイドルプロジェクトです。

「今の時代に本当に愛される“かわいさ”とは何か」をテーマに、楽曲・ビジュアル・パフォーマンス・SNS展開までを一貫した世界観で設計。



デビュー前から物語性と話題性を重視し、メディア・SNS双方での拡散を見据えたプロジェクトとして始動しています。

■今後の展開

昨年2025年末に応募を締め切ったオーディションは現在最終審査へと向かっており、プロジェクトの核となるメンバーの選定が大詰めを迎えています。

早川博隆氏によるデビュー曲全曲の制作に加え、世界観を体現する衣装制作も並行して進行しており、デビューに向け準備を加速させています。

デビュー後は、夏に向けたライブ出演の機会も検討しております。また、数々の対バンライブや単独ライブを通じてファンベースを確立し、結成周年記念ライブでは広いキャパシティでの成功を目標といたします。最終的には、楽曲やパフォーマンスの力で音楽番組などのテレビ露出も積極的に展開し、国民的なアイドルグループへと成長させることを目指し、本プロジェクトを力強く推進してまいります。

■市川美織 プロフィール

1994年生まれ、埼玉県出身。2010年にAKB48のメンバーとして活動を開始した。

NMB48へ移籍後、2018年にNMB48を卒業。

現在は俳優、タレント、モデルとしても活動。

広島レモン大使、久喜市くき親善大使を務める。

主な出演作品に【舞台】明治座『また本日も休診～山医者のうた～』、『ブラック・コメディ』【ドラマ】『無能の鷹』（EX）、『セコケチ義妹がすべてを失った話』(BUMP・UniReel)などがある。

■市川美織 コメント

今回素敵なご縁もあり、私がプロデュースを手がけるアイドルプロジェクトのデビュー曲を、CUTIE STREETさんの「かわいいだけじゃだめですか？」などを制作された早川さんにご担当いただけることが決まり、とても嬉しく思っています！

アイドルとしての「かわいさ」はもちろん、メンバ一一人ひとりの個性やこれからの可能性がしっかりと輝くような、そんな大切なデビュー曲をお願いできることを心強く感じています。

プロデューサーとして、たくさんの方に愛していただけるグループを目指して、想いを込めて準備を進めていきます。

ぜひ楽しみにしていただけたら嬉しいです。

■デビュー曲作家：早川博隆 プロフィール

作詞・作曲家。 数々の国民的アイドル・次世代アイドルのヒット曲を手がけ、

“かわいい”と“中毒性”を両立させたアイドルポップスの第一人者として知られています。

主な提供楽曲

乃木坂46「帰り道は遠回りしたくなる」

CUTIE STREET「かわいいだけじゃだめですか？」「キューにストップできません！」 ほか

SNS・ストリーミング・ライブでの盛り上がりを強く意識した楽曲設計に定評があり、 今回、その実績と表現力を評価

■早川博隆 コメント

市川美織さんと現場でご挨拶をさせていただいたご縁もあり、今回このプロジェクトに参加させていただくことになりました！

“フレッシュ”な魅力がしっかり届くように、音楽も頑張りますので、良い曲を期待してお待ちください。

このプロジェクトが、ファンの皆さんにとっても明るくて楽しいものになったらうれしいです。改めてお声がけいただき、ありがとうございます。

楽曲の完成をぜひ楽しみにしていてください！

【プロジェクト体制】

■ プロデューサー・市川美織

メンバー選定、楽曲・衣装、レッスン方針、ビジュアル、ステージング、ファンコミュニケーションなど “アイドルとしての核心部分”を総合的にプロデュース。

■ プロデューサー・りゅーのすけ

YouTube,TikTokを中心に数十万～数千万再生のヒット企画を量産。

フォトグラファーでもありながら、 Z世代のSNS動向に最も精通した若手クリエイター。

SNS起点のファンコミュニケーション・成長ストーリーづくりを担当。

■ 株式会社flooris

floor is yours「次の時代のフロア（舞台）は、あなたたちのもの」を掲げ、

SNSマーケティング、クリエイティブ制作、タレントマネジメントを行うクリエイティブカンパニー。

映像制作・SNS企画・運用の支援。マネジメントの全面バックアップを担当。

【会社概要】

社名：株式会社flooris（フロアズ）

設立年：2025年4月

資本金：1,000万円

住所：東京都渋谷区東1-26-20 東京建物東渋谷ビル10F

【報道関係者からのお問い合わせ先】

担当：大山

Email：contact@flooris.jp

URL：https://flooris.jp/