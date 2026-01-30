PICO、PICOの楽しみ方や活用シーンをXに投稿する、「#PICOの使い方」投稿キャンペーンを開催！

Pico Technology Japan株式会社

独自のイノベーションと研究開発力を持つXRブランド「PICO」（以下「当社」）は、2026年1月30日（金）0:00 ～ 2月13日（金）23:59までの期間で、X（旧Twitter）にて「#PICOの使い方」投稿キャンペーン（以下「本キャンペーン」）を実施いたします。

#PICOの使い方

対象期間内に、PICO Japan公式Xアカウント（@PICO_Japan）をフォローのうえ、キャンペーン対象ポストを引用リポストし、投稿本文に指定ハッシュタグ「#PICOの使い方」および「#PR」を付けて、PICOの使い方や体験した感想をご投稿いただくことで応募が完了します。投稿内容は、VRフィットネスや映画鑑賞、ゲーム体験など、日常の中でのPICOの活用シーンを自由に表現いただけるほか、写真や動画を添付することも可能です。

今後もPICOは、ユーザーの皆さま一人ひとりの体験や声を大切にしながら、PICOをより身近に感じていただける取り組みを継続してまいります。

■ キャンペーン概要

- キャンペーン期間：2026年1月30日（金）0:00 ～ 2月13日（金）23:59（日本時間）- 特典 「最多いいね賞」： Amazonギフトカード 5,000円分（1名様）

キャンペーン期間終了時点で、対象の投稿への「いいね」数が最も多い参加者1名を選定します。

- 参加方法：以下の手順で応募ください。

STEP 1 PICO Japan公式Xアカウント（@PICO_Japan）をフォローする。

STEP 2 キャンペーン対象ポストを「引用リポスト（引用RP）」する。

STEP 3 引用リポストの本文に、指定ハッシュタグ 「#PICOの使い方」 と 「#PR」 の2つを付 け、PICOの使い方や感想を投稿する。

■ 当選・賞品進呈

- 発表時期： 2026年2月14日（土）～2月20日（金）までの間に決定- 連絡方法： 当選者には、当社公式Xアカウント（@PICO_Japan）よりダイレクトメッセージ（DM）にてご連絡します。

■ 投稿例

VRフィットネスで汗だく🏋️ #PICOの使い方 #PR

大画面で映画没入体験🎬 #PICOの使い方 #PR

家族で一緒にゲーム #PICOの使い方 #PR

■ 注意事項公式サイトに掲載されている X（旧Twitter）投稿キャンペーン規約(https://www.picoxr.com/jp/about/newsroom/x-twitter)をご確認・ご同意のうえ、ご参加ください。

【応募や投稿について】

- 必ず「#PICOの使い方」と「#PR」の両方のハッシュタグを含めてください。- どちらか一方でも欠けている場合は対象外となります。- Xの非公開アカウントからの投稿はキャンペーン応募の対象外となります。- キャンペーン終了から当選連絡までの期間にフォローを解除された場合、応募は無効となります。

【禁止事項】 以下に該当すると当社が判断した場合、応募は無効となります。

- ロボット、自動化プログラム等の不正な手段を用いた応募- いいねの購入、相互いいねグループ等の利用- 公序良俗に反する内容、第三者の権利を侵害する内容の投稿- その他、当社が不適切と判断した行為

【賞品について】

- 当選連絡は公式アカウント（@PICO_Japan）のダイレクトメッセージ（DM）機能を用いて行います。なお、公式アカウントを装った偽アカウントからの連絡には十分ご注意ください。- DMを受信できない設定によりご連絡がつかなかった場合、当選は無効となります。- 当社は、賞品の品質や特定の目的への適合性について、明示・黙示を問わずいかなる保証も行いません。

■PICOについて

2015年3月に設立したPICOは、VRオールインワン技術に注力した独自のイノベーションと研究開発力を持つXRのリーディングカンパニーです。「繋がりを構築し、人生を豊かに、無限大の可能性を解放する」というミッションのもと、PICOはコミュニティを活気づけ、開発者、クリエイター、ビジネスを支援する統合型XRプラットフォームの構築を目指しています。

公式サイト：https://www.picoxr.com/jp/