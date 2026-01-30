温かい麺が食べたくなる季節真っ只中！寒い日に食べたい麺類について大調査！！【1000人アンケート】

冬の朝は「放射冷却」で辛くなる

冬になると、朝起きて布団から出るのが辛い…という方は多いと思います。

眠いのに活動を始めなければいけない辛さもあると思いますが、温かい布団の中から、すっかり冷え込んだ部屋の空気の中に飛び出すことも、辛さの大きな要因といえるでしょう。冬は他の季節と比べても、特に朝晩の冷え込みが強い季節です。



なぜ冬になると、朝晩の冷え込みが強くなるのでしょうか？

その理由は、「放射冷却現象」にあります。「放射冷却」とは、物が外へ熱を出し、冷えること。例えば、布団を掛けて寝ていれば朝起きても体は暖かいままですが、布団を掛けずに寝てしまって朝起きたら体が冷えていたような経験がある方もいらっしゃるのではないでしょうか。放射冷却もこれと同じで、夜から朝にかけて曇りだった場合は、雲が布団と同じ役目をしてくれます。そうすると、地面近くの熱は空へ逃げにくく、冷え込みは弱くなります。一方、夜から朝にかけて風が弱く晴れていると、布団と同じ役目をする雲がないため、地面近くの熱がどんどん空へ逃げてしまい、冷え込みが強くなるのだそうです。

ナビットは、全国の主婦を中心としたモニター会員1000人を対象に「寒い日に食べたい麺類について」アンケートを実施しました。

・調査期間：2025年10月

・調査機関：株式会社ナビット

・調査対象：20代～80代の男女

・有効回答数：1000人

・調査方法：Web

寒い時期にめん類を食べている人は9割以上

【調査】

寒い時期（秋・冬）にめん類を食べますか？（対象：1,000名）

寒い時期（秋・冬）にめん類を食べますか？という質問については「はい」が96.8％、「いいえ」が3.2%という結果になりました。9割以上の人が寒い時期にめん類を食べていることが分かります。

寒い時期に食べる麺類は、「温かいめん」を選んだ人が9割以上

【調査】

寒い時期（秋・冬）に食べるめんはどちらが多いですか？（対象：1,000名）

寒い時期（秋・冬）に食べるめんはどちらが多いですか？という質問については、「どちらかといえば温かいめん」が24.7％、「温かいめん」が70.0％と、合わせると94.7％の人が「温かいめん」と回答していました。

寒い時期にめん類を食べる頻度は、「週1回程度」が最多

【調査】

寒い時期（秋・冬）にどのくらいの頻度でめん類を食べますか？（対象：1,000名）

寒い時期（秋・冬）にめん類を食べる頻度についてのアンケートでは、「週1回程度」が45.4％、「週2～3回程度」が29.6％、「月1回程度」が15.4％と続きました。週1～3回程の頻度でめん類を食べている方が多いようですね。

寒い時期に食べたい温かいめんは、「ラーメン」が人気

【調査】

寒い時期（秋・冬）に食べたい温かいめんは何ですか？（複数回答可）（対象：1,000名）

寒い時期（秋・冬）に食べたい温かいめんは何ですか？という質問を複数選択可で行ったところ、「ラーメン」が716人、「煮込みうどん・そば」が616人、「かけうどん・そば」が539人という順になりました。

薬味はめんの種類によって分ける

今回は、「めん類に使う薬味は何ですか？」というアンケートをフリー回答で実施いたしました。原文を一部ピックアップしてみます。

「和風だと青ネギと七味パスタだと乾燥パセリ。ラーメン類は乾燥ワカメとか青ネギ」

「薬味はさまり得意ではないのですが、しいたけは具としていれたいです」

「麺の種類によって異なります」

「ネギ」「長ネギ」という回答や「七味唐辛子」「一味」という回答が目立ちました。めん類は、そのまま食べてももちろん美味しいですが、薬味を加えると一層美味しさを引き立ててくれますよね。ピックアップした回答にもあるように、確かに食べるめんの種類によって薬味との相性はありますが、個人的にはネギは比較的万能な、何にでも合いやすい薬味ではないかなと思っています。

冷え込みが進み、温かいめん類の売り上げが3倍に！？

テレビ大分の取材によると、とある居酒屋では「冷麺を出していたが、温かい中華そばに切り替えて、冷え込んできてからは注文数が伸びてきた」そうです。

9月からランチタイムに提供を始めた中華そばは、冷え込みが進んだことで注文が3倍ほどに増えたと言います。これからどんどん寒さが厳しくなってくるかもしれませんが、温かいめん類を食べて寒さを乗り切っていきましょう。

