《ZETT》足のケアを重要視する君に 使って欲しい理由(ワケ)がある。アフターシューズ【ネオステイタスCL】登場！
「ベースボールを科学する。」ゼット株式会社（本社/大阪市天王寺区、代表取締役社長/渡辺裕之）は、足のケアを重要視するプレーヤーが安心して着用できるソフト感とクッション性を兼ね備えたアフターシューズ【ネオステイタスCL】を発売しました。
リリースページはこちら :
https://zett-baseball.jp/blogs/news/260130
【ネオステイタスCL】3つの「使って欲しい理由(ワケ)」1：ストレスを受け続けてきた足に休息を！
柔らかくクッション性の高いEVA材をアウトソールに使用。（摩耗しやすい部分にはラバーパーツを使用）着用時のソフト感、歩行時の高いクッション感を発揮！
2：新世代プレーヤーに快適フィット！
現代の中高生に多く見られる甲が低いベタ足型をベースに横幅を広げ足囲3Eに設計した[3Eαラスト]を使用。シューズ内の過度な遊びを抑えながらゆったりとした履き心地感が得られるゼット独自の新世代向けワイドタイプ誕生！
3：アッパー材には球児のトレンドを！
アッパー材には球児から支持の高いノンエナメル＝高級感のあるスムースマットタイプを使用。
【ネオステイタスCL】が足のケアを重視する君に安心感と満足感を提供します。
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=2gRun4-vUT8 ]
[表: https://prtimes.jp/data/corp/17505/table/547_1_d75cf84ba5f02d0dc167f56cb76aaac9.jpg?v=202601300521 ]
ネオステイタス 特集ページ :
https://zett-baseball.jp/pages/neostatus
ネオステイタス シューズ特集ページ :
https://zett-baseball.jp/pages/neostatus_shoes/
