【野外民族博物館リトルワールド】バレンタインを彩る「チョコレートフェア」が1月17日より開催！希少なルビーチョコを使用した限定ドリンクも登場＜愛知＞
株式会社名鉄インプレス
チョコレートフェア
チョコラターダ 2種
飲むチョコレートで心まで温まる。「チョコラターダ」販売
野外民族博物館リトルワールド（愛知県犬山市、所長：猪飼 康平）では、2026年1月17日（土）から2月15日（日）まで、スタッフが厳選した世界のチョコレートをピックアップした「チョコレートフェア」を開催いたします。大切な人への贈り物や、自分へのご褒美にぜひ、お楽しみください。
また、「世界のあったかグルメ」としてエル・パティオではスペインや中南米（特にペルーなど）で愛されている、非常に濃厚なチョコレートドリンク、冬季限定販売、2種類の「チョコラターダ」を販売中。ご友人と、あるいは大切な方と。2種類の味わいをシェアして、飲み比べを楽しむのもおすすめです。
チョコレートフェア
大切な人へのギフトや、自分へのご褒美に。バレンタインのワクワク感を詰め込んだ、特別なラインナップをお楽しみください。
開催期間： 2026年1月17日（土）～2月15日（日）
場 所： ワールドバザール
ペルーやスペインの冬の風物詩、とろりと濃厚な「チョコラターダ」を期間限定で販売します。今年は2種類ご用意。一般的なココアとは一線を画す、チョコレートそのものを溶かしたような深いコクが特徴です。
販売価格： 550円（税込）
場 所： エル・パティオ
種 類：
チョコレート：カカオの芳醇な香りと、ビターな甘みが広がる王道の味わい。
ルビーチョコレート：鮮やかなピンク色と、ベリーのようなフルーティーな酸味が楽しめる味わい。
※別途、リトルワールドへの入館料金が必要です。
※表示料金については税込み表示です。
※グルメメニューやグッズはすべて数量限定です。品切れの場合はご容赦ください。
※イベント内容は急遽変更する可能性がございます。詳しくは公式HPをご覧ください