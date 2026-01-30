『ウルトラマントリガー NEW GENERATION TIGA』より、ウルトラマントリガー、トリガーダークをイメージした香水が登場！

フェアリーテイル株式会社※リリース内の画像をご使用の際はクレジットの記載をお願いいたします。(C)円谷プロ

香水の輸入販売を手がけるフェアリーテイル株式会社(東京都港区)は、 『ウルトラマントリガー NEW GENERATION TIGA』から、ウルトラマントリガー、トリガーダークをイメージした香水を発売します。

当社オンラインストア「DREAMING PRINCESS」および、Amazon、楽天市場で当社が運営する「フレグランスファンタジー」では2026年1月30日(金)より予約販売を開始します。

『ウルトラマントリガー NEW GENERATION TIGA』は、2021年7月10日から2022年1月22日まで、テレビ東京系列で放送された、円谷プロダクション製作の特撮テレビ番組です。

「NEW GENERATION TIGA」のタイトルの通り、『ウルトラマンティガ』が周年を迎えた2021年を飾った作品となっています。

＜STORY＞

3000万年前に地球を恐怖に陥れた闇の巨人が復活した。

開拓が進む火星で暮らす心優しい青年・マナカ ケンゴは怪獣の襲撃を受ける中、地下に眠る巨人の石像と運命的な出会いを果たす。

闇の巨人・カルミラが巨人像を狙う中、「みんなを笑顔にしたい」というケンゴの思いに応えるかのように石像が輝く。

そしてケンゴが光となり石像に宿ると、光の巨人・ウルトラマントリガーが降臨。

超古代の光を繋ぐ、新時代の巨人伝説が始まった。

ウルトラマントリガー オードパルファム

みんなを笑顔に。ウルトラマントリガー/マナカ・ケンゴをイメージした香水です。

オレンジブロッサムが温かく、ネロリが優しく香るフローラルなトップノートは、純粋で人懐こく、社交的に誰とでも接するケンゴをイメージできます。

ローズウッドのウッディな香りに、ゼラニウムの甘さが重なる奥深いミドルノートは、闇の存在も光の存在も関係なく「みんなを笑顔にする」信念を持ち続け戦うトリガーを彷彿とさせます。

バニラが甘く濃厚な余韻をもたらすラストノートは、ケンゴがこれまで笑顔にしてきた仲間たちに囲まれた、ケンゴ自身の心からのスマイルが思い浮かびます。

香調：ルルイエフレッシュフローラル

＜香りイメージ＞

トップ：マンダリン、ベルガモット、ネロリ

ミドル：ゼラニウム、ラベンダー、ローズウッド

ラスト：バニラ、トンカビーン、アンバー

トリガーダーク オードパルファム

ゴクジョーのお宝を求めて。トリガーダーク/リシュリア星人イグニスをイメージした香水です。

ベルガモットが爽やかに漂うトップノートは、飄々とふるまうイグニスをイメージしています。

シダーのスパイシーさとラベンダーの上品な甘さが絶妙なバランスを取るミドルノートは、エタニティコアの力を前に、「GUTS-SELECTの仲間たちと過ごす日々」と「故郷や故郷の仲間たちの復活」の目的の間で揺れ動く、イグニスの心情の様です。

ベチバーがほのかに甘く残るラストノートは、自身にとって何が「ゴクジョー」なのかを判断し、リシュリア星の想い出を胸に、地球で出会った仲間とともに生きる決断をした彼を感じ取れます。

香調：ジェットブラックフルーティ

＜香りイメージ＞

トップノート：ベルガモット、カルダモン

ミドルノート：ラベンダー、シダー

ラストノート：ベチバー、バチョリ

【商品概要】

■ウルトラマントリガー オードパルファム

価格 :4,950円（税込）

容量 ：50ml

成分 ：エタノール、香料、水

原産国 : 日本

■トリガーダーク オードパルファム

価格 :4,950円（税込）

容量 ：50ml

成分 ：エタノール、香料、水

原産国 : 日本

円谷プロ公式サイト「円谷ステーション」：https://m-78.jp/(https://m-78.jp/)

円谷プロダクション 公式X：https://x.com/tsuburayaprod(https://x.com/tsuburayaprod)

フェアリーテイル株式会社 ウルトラマントリガー商品ページ：https://fairytail.jp/products/ultraman/trigger/(https://fairytail.jp/products/ultraman/trigger/)

フェアリーテイル株式会社 X：https://x.com/fairytailparfum(https://x.com/fairytailparfum)

【フェアリーテイル株式会社】

フェアリーテイル株式会社は、アニメ、特撮キャラクターのほか、俳優、タレント、アイドルらの香水の企画販売を手掛け、香りを通して、作品や個の世界観に没入し、その人を身近に感じられるようにすることを信念としています。

【会社概要】

社名：フェアリーテイル株式会社

代表取締役：熊谷勇希

所在地：東京都港区赤坂7丁目11-7 三共赤坂ビル

コーポレートサイト ：https://fairytail.jp/