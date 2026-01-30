「シルクの心地よさに包まれて、朝まで快眠。」天然由来の保湿性と吸放湿性を両立した“洗えるシルク混肌布団”新登場

株式会社ニトリホールディングス

株式会社ニトリ（本社：札幌市北区、代表取締役会長兼社長：似鳥 昭雄、以下「ニトリ」）は、肌に触れる裏生地にシルクを配合した肌ふとん「肌ふとん(シルク入り S2625)」を、2026年1月上旬より一部店舗およびニトリネットで販売開始しました。

【商品ページ】https://www.nitori-net.jp/ec/product/2115100092959/

繊維の女王と呼ばれるシルクは、きめ細かくなめらかな肌ざわりに加え、ムレにくく、快適な状態を保ってくれることが特長です。一方で、お手入れが難しいという声もありました。

そこでニトリは、「シルクの心地よさを、もっと日常に。」 をテーマに、家庭での洗濯のしやすさと肌に触れる面の心地よさを両立したシルク入りの肌ふとんを開発。表生地には吸水速乾機能を備えており、乾きやすくお手入れも簡単。裏生地には、環境にやさしい再生繊維テンセル70％とシルク18％を使用。とろけるようになめらかな肌ざわりで、やさしく包み込みます。

独自の生地により、シルク本来のなめらかさや心地よさを損なうことなく、家庭で洗える手軽さを実現しました。デリケートな素材の弱点を補いながら、毎日使いやすい商品へと進化させています。

商品のこだわりポイント

１.【しっとりなめらか】生地の保湿力を追求

裏生地には、シルクとテンセルを採用。繊維そのものが水分を抱え込む性質を持っているため、乾燥が気になる季節もしっとり優しい質感で体を包み込みます。

２.【ムレずに快適】トウモロコシ由来の吸放湿わた

中綿には環境に配慮した生物基ナイロン（トウモロコシ由来）をブレンド。優れた吸放湿性で布団の中の湿度をコントロール。サラふわな寝心地が続きます。

３.【毎日清潔】天然の防臭機能＆丸洗い設計

裏生地は天然素材の力を活かした抗菌防臭。薬剤に頼りすぎない衛生的な寝具です。表生地は吸水速乾性に優れたニット素材で、ご家庭で手軽に洗濯できるから、いつでも洗い立ての心地よさを味わえます。

暖房で乾燥しがちな冬から、春夏の汗ばむ季節まで、毎日の寝具を快適に整えませんか。新生活の寝具の買い替えにもおすすめです。とろけるような肌ざわりを、ぜひ店頭でお確かめください。

ニトリでは今後も、暮らしを便利に、快適に彩る商品の開発に力を入れてまいります。

■商品概要 ※価格はすべて税込表記

肌ふとん シングル(シルク入り S2625)

【価格】5,990円

【カラー】ライトグレー

【サイズ（約）】幅140X奥行190cm

※一部離島でのお買上げまたはお届けの場合は、別途手数料を頂戴します