今週末よりスタート！【スパメッツァおおたか × Osmia】共同開発のオリジナルアロマ誕生。フィンランドの森を五感で体感する「OSMIA FAIR」を開催！

宝通商株式会社

フィンランドのフレグランスブランド「Osmia（オスミア）」の日本総代理店を務める宝通商株式会社（本社：東京都中央区日本橋本町4-7-10、代表取締役社長：石井 秀明）は、オークランド観光開発株式会社（所在地：愛知県春日井市、代表取締役：松永明子）が運営する関東最大級温浴施設「スパメッツァおおたか」を舞台に、フィンランドの豊かなサウナ文化と日本の感性が融合する特別フェア「OSMIA FAIR - Finland Forest Sauna Experience -」を2026年2月1日（日）より開催いたします。

本フェアでは、フィンランドOsmiaとスパメッツァが共同開発した世界にひとつだけのオリジナルアロマ「KUUSI METSA（クーシ・メッツァ）」の先行体験を中心に、ブランドの背景にある物語や知見を紐解く展示、さらには極上のロウリュ体験を提供するイベント。

創業者の想いや北欧の手仕事に触れる展示ブースの設置、期間限定のサウナイベントが実施されます。是非この機会に「スパメッツァおおたか」で、世界で最も幸福な森からの深呼吸体験をお楽しみください。

スパメッツァ限定オリジナルアロマ「KUUSI METSA」の誕生

「世界で最も幸福な森から、深呼吸を。」をコンセプトに、スパメッツァの由来である「森（METSA）」をテーマにした特別な香りが誕生しました 。

○香りのブレンド： フィンランドの針葉樹「北欧トウヒ（クーシ）」と日本の「ヒノキ」をブレンド 。深くスパイシーな北欧の呼吸に、日本の安らぎが重なる、癒しと静けさの新しい深呼吸体験を提供します 。

○体験場所： 館内の「メディサウナ」にてご体感いただけます 。

○ご自宅で楽しむ森の香り： メディサウナで使用されているサウナアロマの香りを、ご自宅で楽しめるフレグランスミストとしても展開し、エントランス前にて販売いたします。

期間限定：OSMIAの世界に触れる特別コンテンツ

1. 【2/6・2/7】キューゲルイベント KUUSI METSA

共同開発された「KUUSI METSA」の香りを使用したキューゲルイベントを開催します。熱・蒸気・香りが魂を吹き込む、この期間だけの特別なロウリュ体験です 。

開催日： 2026年2月6日（金）・7日（土）

場所：ドラゴンサウナにて複数回開催

2. 【2/1～2/8】Osmia Products Trial

フィンランドのサウナやスパ施設がこぞって採用するOsmiaのプロダクトを、浴場内にて実際にお試しいただけます。

開催日: 2026年2月1日（日）～8日（日）

内容: サウナ王国の御用達である総天然素材のシャンプーやボディソープなどを通じ、サウナの余韻の中で北欧の森の香りをご体感ください。

3.【2/2～2/13】1階フロア｜Osmia 専用展示ブース

Osmiaの物語や、Osmiaのラインナップを展示。

期間： 2026年2月2日（月）～2月13日（金）

展示内容： アイテムの背景にある「自然と人をつなぐ」想いや、ディフューザー、キャンドル、サウナアロマなどの商品を展示。香りもお試しいただけます。

4. 期間中Osmia商品ご購入でOsmiaオリジナルステッカープレゼント

Osmiaフェア開催期間中、スパメッツァおおたかエントランス前にて販売されているOsmia商品をお買い上げいただくと、Osmiaオリジナルステッカーをご精算時にプレゼント。※日により、配布ステッカーの材質やサイズなどが異なる場合がございます。

フィンランド発「Osmia（オスミア）」の物語

Osmiaは、自然愛好家であり調香家のエーロ・ヴァンッティネンによって誕生しました 。

本物の香り: フィンランドの自然を忠実に再現する抽出と調合の技術を持ち、五感に直接働きかけるウェルビーイング空間を創出します。

本物のロウリュ： 都市で暮らす人々が自然を感じられるようにと、フィンランド初の「本物のロウリュアロマ」を開発 。ロウリュはサウナの心臓であり、空間に魂を吹き込む存在であると考えています 。

ヘルシンキからの手仕事： 今もヘルシンキにある小さな工房で、職人たちの手によって一つひとつ丁寧に手作業でつくられています 。

環境への敬意： 植物由来の原料にこだわり、EU Ecolabel等の厳しい基準を満たす、環境と身体に優しいものづくりを続けています 。

Osmia 日本公式instagram : https://www.instagram.com/osmia_jp/

宝通商株式会社について

社名：宝通商株式会社

所在地：東京都中央区日本橋本町4-7-10

代表者： 石井 秀明

設立：1952年9月10日

資本金：6,000万円

事業内容：輸入商社（カーゴセキュリティ関連・メディカル関連・土木建築資材関連・ケミカル関連・生活産業関連）

公式: URL： 会社URL: http://www.takara-online.co.jp/

Osmia 公式URL: https://www.hukkajapan.com/osmia

Osmia 日本公式instagram : https://www.instagram.com/osmia_jp/

2015年1月よりフィンランドサウナストーンのHUKKA DESIGNの日本総輸入代理店の事業部をスタート。食器、美容雑貨、インテリア、サウナ関連製品の販売、サウナ分野でのマーケットが拡大に伴い、2021年5月よりOsmiaの日本総輸入代理店として、新規事業としてコスメ事業を開始。ほかフィンランドのサステナブルコスメブランド等の輸入代理店＆国内販売も行う。

スパメッツァおおたか竜泉寺の湯について

2022年に、千葉県流山市おおたかの森駅前に極上のスパ＆サウナ施設「スパメッツァおおたか」がオープン。5台のサウナストーブが並び、圧巻のロウリュ体験を提供する「ドラゴンサウナ」や、セルフロウリュで没入感を楽しめる「メディサウナ」など、唯一無二のサウナ体験が話題を呼び、今行くべき全国のサウナ「サウナシュラン2022」にて全国第1位を獲得しました。

■店舗情報

店舗名 ： スパメッツァおおたか 竜泉寺の湯

所在地 ： 千葉県流山市おおたかの森西一丁目15番1

公式URL：https://www.ryusenjinoyu.com/spametsaotaka/

公式Instagram： https://www.instagram.com/spa_metsaotaka/

公式Twitter：https://twitter.com/ryusenjinoyu_