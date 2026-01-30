株式会社Roots Rewind、ミドルシニア向けコミュニティ『SARRANI』を立ち上げ

株式会社Roots RewindSARRANI（サラーニ）

株式会社Roots Rewindは、地方創生の一環として福岡を拠点に、ミドルシニア世代（40代から70代）に向けた新コミュニティ「SARRANI（サラーニ）」を立ち上げました。膝痛専門パーソナルジム「Knee+Fitness」との提携により健康面を支え、シニアインフルエンサーである山本美千子氏をコミュニティリーダーに迎えることで、健康・学び直し・つながりの三本柱を軸にミドルシニア世代から前向きなライフスタイルを応援してまいります。

立ち上げの背景

日本は超高齢社会を迎え、「人生100年時代」とも称される長寿社会へと突入しています。平均寿命の伸長に伴い、人生後半の過ごし方も大きく変化しつつあります。長寿社会では、お金などの有形資産だけでなく、健康やこれまで培った人間関係といった無形資産が重要であり、年齢に関係なく学び直し、新しい挑戦を続ける柔軟な生き方が必要になると考えています。

こうした状況を踏まえ、ミドルシニア世代がさらに自分らしく輝き、前向きに挑戦し続けられる場として誕生したのが「SARRANI」です。その名称には、「さらに輝く」「さらに前へ」というポジティブな姿勢を象徴する意味が込められています。人生100年時代を見据え、ミドルシニア世代からの準備を通じて自分の可能性を再発見し、健康を増進しながら、同世代の仲間とつながることで互いに刺激し合えるコミュニティを目指します。

「SARRANI」の事業内容

「SARRANI」は、ミドルシニア世代が学び直しや趣味の追求を通じて自己成長できる機会と、健康維持のためのサポート、そして仲間づくりの場を提供するオンライン・オフライン対応のコミュニティです。具体的なプログラムとして、以下のような多彩な講座やイベントを準備しています。

・デジタル活用講座（スマートフォン・SNS活用等の講座）

・セキュリティ講座（シニア世代が直面するデジタルリテラシーや安全対策に関する講座）

・旅行や趣味サークル（国内旅行の企画や各種趣味を通じた交流）

・起業支援プログラム（セカンドキャリアとしての起業や地域ビジネス立ち上げ支援）

・リモートフィットネス（自宅で参加できるオンライン運動プログラム）

現在提供予定の講座ラインナップはスマートフォン・SNS入門講座から起業支援、リモートでのフィットネス指導まで多岐にわたり、メンバーのニーズに合わせて順次拡充していく計画です。「学び直し」「健康」「つながり」というキーワードを軸に、ミドルシニア世代が意欲的かつ安心して参加できるコミュニティ運営を心がけてまいります。また、SARRANI公式サイトを開設し、オンライン上でも情報発信や会員募集を開始しています。

SARRANI公式サイト：https://sarrani2026.com

膝痛専門ジム「Knee+Fitness」との提携

SARRANIの大きな特徴の一つが、ひざ痛専門パーソナルジム「Knee+Fitness（ニーフィットネス）(https://www.instagram.com/fukuyama_shingo?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igsh=ZDNlZDc0MzIxNw==)」との業務提携です。Knee+Fitnessは株式会社ニューブリッジジャパンが運営する、東京（南青山）および福岡に店舗を構えるパーソナルトレーニングトレーニングジムです。2万５千人以上のひざ痛の方を指導してきた理学療法士がひざ痛改善に特化したオリジナルメソッドを考案・提供し、「ひざは動いてなおす」を実践しています。「手術しなくても、ひざは良くなる」と、多数のメディアにも取り上げられており、多くのシニア層からも信頼を得ています。本提携により、SARRANIではオンラインとオフラインの双方で、ひざ痛ケア・フィットネスプログラムを展開します。具体的には、遠方の方でも参加できるオンラインでの膝痛予防エクササイズ講座や、自宅でできる膝周り筋力トレーニング動画の提供、さらには希望者向けにKnee+Fitness各店舗でのパーソナルトレーニング体験会などを実施する予定です。SARRANIはこの提携を通じて、メンバーの「やりたいことに挑戦できる身体づくり」を強力にバックアップしてまいります。

ひざ痛専門パーソナルジム「Knee+Fitness（ニーフィットネス）」

シニアインフルエンサー山本美千子氏

山本氏は現在69歳ながら現役のプロカメラマン・インフルエンサーとして活躍しており、シニア世代を中心に絶大な支持を集めています。もともと20代で結婚・子育てを経て専業主婦として過ごした後、55歳でプロのカメラマンに転身するという異色の経歴の持ち主です。さらに60歳で30kgのダイエットに成功し、その際のビフォーアフター動画がSNSで大きな話題となったことをきっかけに、一躍人気インスタグラマーとして注目されました。Instagramアカウント「@webmadamfit(https://www.instagram.com/webmadamfit/)」のフォロワー数は現在5万人を超え、同世代の女性を中心に「年齢を重ねても美しく前向きに生きるロールモデル」として発信を続けています。

山本氏の「何歳からでも挑戦できる」という生き方は、まさにSARRANIが掲げる「さらに前へ」という理念を体現するものです。その豊富な経験と明るい人柄を活かし、今後SARRANI内で様々なイベントやオンラインサロンをリードしていただく予定です。具体的には、写真撮影会や共創型の商品開発、国内旅行の企画、山本氏自身の経験を語るトークイベントを開催することで、メンバーに新たな刺激と勇気を与えてくれることを期待しております。またSNSを通じた情報発信力にも長けた山本氏が加わることで、SARRANIコミュニティの魅力を対外的にも積極的に発信し、より多くのミドルシニア世代に参加を呼びかけてまいります。

シニアインフルエンサー山本美千子氏

株式会社Roots Rewind

株式会社Roots Rewindは、「地域と企業の未来を創るパートナー」をビジョンに掲げ、公務員、金融機関、スタートアップ、マスメディア等の多様な経験を持つ地域価値創造プロデューサーを擁し、地域の特性と資源を最大限に活かす新規事業の創出やコンサルティングサービスを提供しております。

代表取締役：長澤 亮

事業内容：地方の中小企業・スタートアップの成長を伴走支援する共創型のコンサルティング

公式サイト：https://roots-rewind.com/