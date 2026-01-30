THE JEXER TAKANAWA 2026年4月25日（土）開業

JR東日本スポーツ株式会社

JR東日本スポーツ株式会社（本社：東京都豊島区、代表取締役社長：穴吹昌弘）は「からだと

ココロの健康づくりに貢献する」を企業理念に掲げ、首都圏・東日本エリアに総合フィットネスクラブ「ジェクサー・フィットネス＆スパ」、小型ジム「ジェクサー・ライトジム」、 リラクゼーションスポット「リラクゼ」などの施設を展開しています。

○2026年3月28日（土）にグランドオープンを迎える「TAKANAWA GATEWAY CITY」に、「THE JEXER TAKANAWA（以下「ジェクサー高輪）」が4月25日（土）に開業します。

○2月1日（日）に会員募集および先行入会キャンペーンを開始します。

JR東日本スポーツ株式会社は、2026年4月25日（土）に新コンセプトの都市型フィットネス施

設「THE JEXER TAKANAWA」を「TAKANAWA GATEWAY CITY」に開業します。開業に先立ち、

2月1日（日）12時に会員募集および先行入会キャンペーンを開始します。また、3月28日（土）からは“どなたでも施設をご見学いただける「施設内覧会」”、4月15日（水）からは会員さま限定で“一部サービスをご体験いただける「体験会」”を実施し、来る4月25日（土）に開業を迎えます。

１．THE JEXER TAKANAWA概要

（１）営業概要

（２）会員プラン 【2026年2月1日（日）12時から会員募集開始】

・会員種別は「レギュラーメンバー」のみ。1年契約によるお得な年割プランもございます。

・ジム、プール、スタジオ、スパ＆サウナを会費内で利用できます。

※16歳以上の方がご入会いただけます。 ※お支払いはクレジットカード決済のみとなります。

※入会申込時、初期費用として「入会金＋初月から2ヶ月の月会費」を前納いただきます。

【先行入会キャンペーン】

会員募集開始と同時に「先行入会キャンペーン第一弾」も開始します。先行入会期間限定のお得な特典、特別な会員プランでご入会いただけます。第一弾は限定300名となりますので、是非この機会に入会をご検討ください。

なお、先行入会いただいた会員さま限定で、4月15日（水）から実施予定の体験会にて、ジムエリアとスパ＆サウナエリアを先行してご利用いただけます。

■先行入会キャンペーン第一弾について

ジェクサー高輪WEBサイトより入会申込いただけます。

URL：https://www.jexer.jp/thejexertakanawa/fitness/

※300名に達し次第、第一弾は終了し、順次、第二弾を開始します。

※第二弾以降の特典内容は第一弾とは変更になります。第二弾以降の募集期間や特典内容等の詳細についてはWEBサイトでご確認ください。

（３）施設内容・特徴

１. ジム ―――――――――――――――

洗練されたメソッドで、からだを磨く次世代型ジム

ジムイメージ

イタリアのウェルネスソリューション企業 Technogym（テクノジム）社のマシンラインナップを採用。マシンの種類・台数ともに充実した、本格的なトレーニングを支えるジムをご用意しております。

また、都市型フィットネス施設のジムに求められる“タイムパフォーマンス（効果/時間）”を意識し、限られた時間でも納得感・達成感のあるトレーニングを行える環境を整えています。その他、パーソナルトレーニング（月会費とは別料金）も提供します。

・迷わず始め、続けられる「Biocircuit（バイオサーキット）」専用エリアを設定

一人ひとりに最適化されたトレーニングモード・運動強度・負荷調整・休憩ペースまでをフルサポートする「Biocircuit（バイオサーキット）」を、ジム入口部に専用エリアとして象徴的にレイアウトすることで、「何をどれくらい行えばよいか迷わずに始められる」トレーニングを提供します。

・身体の現状を可視化する「Technogym Checkup（テクノジム チェックアップ）」を導入

「Technogym Checkup」によるテストや体組成測定に基づいたAI主導型のアセスメントで身体の現状を可視化します。

・安心して一人ひとりの目標達成を実現する「パーソナライズド・フィットネス」の提供

メンバー自身とトレーナーが目標を共有し、測定結果と目的を組み合わせてトレーナーが作成する運動メニューの提供を通じて、ジェクサー高輪が提案する「パーソナライズド・フィットネス」により、安心して継続できる最短ルートで目標達成へ導きます。

２. プール ――――――――――――――

都市にいながら、本格を日常にするプール

プールイメージ

25m×8レーンの本格プール。初級/中級/上級の泳力レベル別のコース設定から、フリーコースやウォーキングコースまで、どのレベルの方にもゆとりある遊泳や水中運動の環境を提供します。また、トライアスロンスクールやパーソナルレッスンなど多彩な水泳プログラムも展開し、日々の健康づくりから本格的な泳力アップまで、様々なプールの楽しみ方が見つかるサービスをご用意しております。

プールサイドの大きな窓から自然光が降り注ぐ開放的な空間で“非日常のひととき”と“水に身をゆだねる贅沢な時間”をお楽しみください。その他、ジュニアスイミングスクールも開校します。

・ジュニアスイミングスクールについて 【2026年5月開校】

長年にわたりジェクサーが培ってきた”指導ノウハウ”に発育・発達段階に合わせた”指導メソッド”を融合した新しいスイミングスクールを展開します。1クラス最大5名までの少人数制レッスンにて、一人ひとりの成長に寄り添い、泳力レベルや個性に合わせたきめ細やかな指導を提供します。

さらに、ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社が提供するスポーツレッスンサービス「PULSEZ（パルセズ）」を導入し、カメラで撮影した映像をスクールにて活用し、個人に最適化された新しい学びのかたちを実現します。水泳技術の向上はもちろん、挑戦するココロと健やかな成長を育む場として、お子さまの“できた”を積み重ねるお手伝いをします。

※PULSEZはソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社の商標です。

【ジュニアスイミングスクール概要】

開講日時：（１）火曜・水曜・木曜 / 16:00～17:00 、17:30～18:30

（２）土曜 / 9:00～10:00 、10:30～11:30 、12:00～13:00

月 会 費 ：（１）火曜・水曜・木曜 25,300円（税込）

（２）土曜 28,600円（税込）

入 会 金 ：23,100円（税込）

対象年齢：満3歳～満15歳（中学3年生）

【スクール体験会の実施について】

スクール開校に伴い、実際にスクールをご体験いただける「スクール体験会」を、2026年4月15日（水）から実施します。日程や申込方法など体験会の詳細は、WEBサイトにて2月下旬に発表します。

※2026年3月1日（日）から体験会の申込受付を開始予定。

３. スタジオ ―――――――――――――

からだとココロを、確かな指導とともに整えるスタジオ

スタジオイメージ（メインスタジオ）

2つのスタジオで、多彩なプログラムを展開。ヨガ・ピラティスをメインに、肩こり・腰痛・姿勢改善など、日常生活の悩みの改善につながるプログラムもご用意します。都市生活の合間にスタジオへ足を踏み入れれば、実力・人気・経験豊かなインストラクターの指導により、からだとココロが内側からほどけていくようなリフレッシュ＆リセット体験を感じていただけます。週間約40本のプログラムの中から、目的や気分に合わせてプログラムをご予約いただけます。ジェクサー高輪では、忙しい日常の中でも“心身と丁寧に向き合う大切な時間”をお届けします。

【メインスタジオ概要（1階・スタジオA）】

・ホットプログラム、映像プログラム対応

・全プログラム事前予約制

・ヨガ、ピラティス、改善・調整系プログラム、サウンドバスプログラム、ホットプログラム等を展開予定

・週間タイムスケジュールはWEBサイト上の最新情報にて公開してまいります。

※詳細情報が決定次第（内容、実施時間、担当インストラクター等）、順次更新予定。

【サブスタジオ概要（地下1階・スタジオB）】

マシンピラティス等の少人数制グループレッスンからパーソナルレッスンまで、より専門性と個別性の高いプログラムを展開します。

※サブスタジオでのレッスンは月会費とは別料金です。

４. スパ＆サウナ ―――――――――――――

ととのいで、美しさと回復を引き出すスパ＆サウナ

【女性スパエリア】

テーマは「Beauty＆Recovery（ビューティー&リカバリー）」。ジェットバス、人工炭酸泉でゆったりと身体を温め、やわらかな蒸気に包まれるスチームサウナで日常の緊張から心と身体を解きほぐします。さらに、休憩スペース、スクラブやボディミルクの使用が可能なセルフメンテナンスブースなどのゾーンをご用意しております。

女性スパエリアイメージ【男性スパエリア】

テーマは「Sauna×Mindfulness（サウナ×マインドフルネス）」。ジェットバス、人工炭酸泉で身体と心をほぐし、ドライサウナでは熱と静寂に身をゆだね、自身の呼吸と感覚に意識を集中させる時間をお楽しみいただけます。温まった身体を水風呂で引き締め、休憩スペースでは温冷交代浴の効果で自律神経を整え、思考をクリアな状態に導きます。

男性スパエリアイメージ

（４）その他の施設・サービス 【専用プランの会員のみ利用可能】

・ゴルフ

横幅約５m・高さ約３mの16:9大型スクリーンと、高性能ゴルフシミュレーター「GDR PLUS」と「T2 VISION」を導入し、圧倒的な没入感のもとでリアルなラウンド体験を実現します。打席数は左利きにも対応した1打席を含む計3打席。各打席半個室仕様のため、周囲を気にすることなくプレーに集中できます。ゴルフメンバー専用のラウンジスペースも併設しており、プレー前後のひとときを落ち着いた空間でお過ごしいただけます。企業向けの貸切利用も対応可能な設計となっており、ゴルフを通じた新たなコミュニケーションの場としても活用いただけます。パーソナルレッスンの展開も予定しています。

ゴルフイメージ・クロスフィット

JR東日本スポーツが運営するクロスフィットの専用ジム（ボックス）が高輪に誕生します。

クロスフィットとは、日常生活の動作（歩く・走る・持ち上げる・押す・引く・跳ぶなど）をベースに、それぞれを万遍なくトレーニングすることで“基礎体力の向上や生活動作が楽になる”を実感できるトレーニング方法です。日常生活における動作のパフォーマンスと全身の機能向上を目的としたトレーニングはファンクショナルトレーニングと呼ばれ、毎回異なったトレーニングを高い運動強度で行うクロスフィットは最も効率良く全身を鍛えることができます。発祥の地アメリカでは消防・警察・軍隊などのトレーニングに取り入れられたのをきっかけに多くの人々に支持されています。

クロスフィットイメージ

※「ゴルフ」ならびに「クロスフィット」の専用プランについては、2月下旬に発表します。

２．開業へ向けて2月から「コミュニティイベント」を開催します！

会員募集開始後、2月5日（木）～3月19（木）の期間中、毎週火曜・木曜に、ジェクサー高輪スタッフがお届けするウォーキング等の「コミュニティイベント」を開催します。どなたでもご参加いただける他、入会に関する不明点等もご相談いただけますので、是非お気軽にお越しください！

各回のイベント詳細はWEBサイトやInstagramにて発信します。

・実施日時：毎週火曜・木曜、11:00～12:00

・集合場所：Gateway Park（高輪ゲートウェイ駅北改札すぐ）

・集合時間：開始時間の11:00までに集合場所へお越しください

・初回内容：2026年2月5日（木）「高輪の歴史と文化にふれる健康ウォーク」

※雨天・荒天時、TAKANAWA GATEWAY CITYイベント実施時等は中止となります。

※中止の際は、前日18:00までにWEBサイト上の最新情報でお知らせします。

３．施設内覧会および体験会について

（１）施設内覧会

2026年3月28日（土）TAKANAWA GATEWAY CITYグランドオープン日から、どなたでも施設をご見学いただける「施設内覧会」を実施します。専用メンバー限定でご利用可能なゴルフエリアやクロスフィットエリアも内覧いただけます。

・実施期間：2026年3月28日（土）～ 4月12日（日）

休館日…4月3日（金）、4月10日（金）

・内覧時間：10:00～21:00（最終受付20:30）

※3月28日（土）のみ12:00オープン予定。

（２）体験会

2026年4月15日（水）から21日（火）まで、先行入会いただいた会員さま限定で、ジムエリアとスパ＆サウナエリアをご体験いただける「体験会」を実施します。なお、体験会期間中、どなたでも施設を内覧いただけます。体験会の詳細については、入会後の案内メール、WEBサイト、Instagram等でご案内します。

【会社概要】

