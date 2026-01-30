【みちまるくん×ぴよりん】E1A 新東名高速道路 NEOPASA岡崎（集約）にて「みちまるくんぴよりん」を限定販売！

ジェイアール東海フードサービス株式会社

ジェイアール東海フードサービス株式会社（本社:愛知県名古屋市、代表取締役社長:岩下賢一）のオリジナルスイーツ「ぴよりん」と、NEXCO中日本オリジナルキャラクター「みちまるくん」が初コラボ！！

E1A 新東名高速道路 NEOPASA岡崎（集約）にて、2026年2月7日（土）・2月8日（日）の2日間、数量限定で「みちまるくんぴよりんおでかけセット」が販売されます。

NEOPASA岡崎では、ぴよりんグッズをはじめとした関連商品も豊富に取りそろえており、スイーツだけでなく、ぴよりんの多彩な魅力をお楽しみいただけます。

※NEOPASA岡崎は一般道からもアクセス可能です。

後ろ姿も可愛い！「みちまるくんぴよりん」

名古屋コーチンの卵を使った濃厚なプリンを、ほんのり甘い桃のババロアで包みました。

「みちまるくん」をイメージして、白スポンジのクラムをまとわせ、チョコレートで作った、オレンジ色の"耳"と"丸いしっぽ"をつけました。ここでしか出会えない、特別なぴよりんです！

みちまるくんぴよりん断面キュートな丸いしっぽ

「定番ぴよりん」と「みちまるくんぴよりん」のセット販売です。

＜商品概要＞

[表: https://prtimes.jp/data/corp/124425/table/148_1_2c5ef6c3235ad07793a8f8599545ebc0.jpg?v=202601300251 ]

＜販売に関するお問い合わせ先＞

株式会社名鉄ミライート 新東名岡崎SA店

TEL：0564-45-6600

MAIL：okazaki@m-miraeat.com

「ぴよりん」とは

愛知県の地元食材「名古屋コーチン」の卵を使ったプリンを、バニラの香り豊かなババロアで包み込み、粉末状にしたスポンジをまとわせた、ふんわり「ひよこ」の形に飾り付けた生スイーツです。

名古屋駅構内の店舗と、愛知県春日井市内の製造工房併設店舗で販売しています。

2026年７月１日に誕生15年を迎えます。

《15周年特設サイト》

https://piyorin.com/15th-anniversary/

定番ぴよりんの断面

ぴよりん【公式】Xアカウント :https://x.com/piyorin_nagoyaぴよりん【公式】Instagram :https://www.instagram.com/piyorin_100/ぴよりん 【公式】 YouTube :http://www.youtube.com/@TV-sm7gcぴよりん【公式】ホームページ :https://piyorin.com/

※画像は全てイメージです。

※価格は全て税込です。

※発売日時や価格、商品の仕様、販売箇所は、予告なく変更する場合がございます。

また、急遽販売を終了する場合がございます。