コスモスイニシア、イタンジ「ITANDI 賃貸管理」の電子契約データと寺田倉庫「CLOUD CABINET」の連携を開始

テクノロジーで不動産取引をなめらかにするイタンジ株式会社（以下「当社」）は、2026年1月、 当社が提供する賃貸管理の業務支援サービス「ITANDI 賃貸管理」の申込システム 電子契約オプションと、寺田倉庫株式会社（以下「寺田倉庫」）が提供する、文書管理システム「CLOUD CABINET（クラウドキャビネット）」の連携サービスを株式会社コスモスイニシア（以下「コスモスイニシア」）に提供開始することをお知らせします。

◆ 背景

2022年5月18日の改正宅地建物取引業法施行により（※1）、賃貸借・売買契約における重要事項説明の非対面化および、書類（34条の2、35条、37条書面）の電子交付が可能になったことで、賃貸借契約の電子化が急速に進みました。しかし、一部契約においては書面での契約が残り、現在は、1社の中で電子契約と書面契約が混在しているケースが一般的です。

コスモスイニシアでは、2022年7月より当社が提供する「ITANDI 賃貸管理」を導入し賃貸借契約の電子化を開始。2024年8月より寺田倉庫が提供する「CLOUD CABINET」を導入し、上述の”電子文書”と、”紙での契約書面”の一括管理を進めていました。

しかし、従来の運用では「ITANDI 賃貸管理」で電子契約が完了した書類をダウンロードし、寺田倉庫へ手動で連携した上で、「CLOUD CABINET」へのアップロードを依頼する必要があり、業務負荷が課題になっていました。

◆ 寺田倉庫「CLOUD CABINET」との連携と、コスモスイニシアの導入概要

イタンジが提供する賃貸管理の業務支援サービス「ITANDI 賃貸管理」の申込システム 電子契約オプションは、賃貸住宅の入退去や更新に関する契約締結をオンラインで完結できるシステムです。

寺田倉庫の「CLOUD CABINET」は紙文書やスキャン文書、電子契約書も一括管理できる文書管理システムです。

このたび、「ITANDI 賃貸管理」申込システム 電子契約オプションと「CLOUD CABINET」を連携し（以下「本連携」）コスモスイニシアに提供開始しました。本連携により、「ITANDI 賃貸管理」で契約締結が完了した電子文書と契約書情報が、寺田倉庫の「CLOUD CABINET」上へシームレスに反映されます。従来の手動でのダウンロード/データ連携作業を不要とし、業務負荷やヒューマンエラーを抑えながら、書面契約と電子契約の一括管理が可能となります。

当社は、今後も不動産に関わる様々なシステムと連携し、不動産業界やその周辺領域をテクノロジーでサポートするインフラ企業となることで、不動産業に関わるすべての方々や入居者にとって、安全で利便性の高いサービスを提供してまいります。

◆ 寺田倉庫「CLOUD CABINET」概要

https://cloudcabinet.terrada.co.jp/

CLOUD CABINETは、紙文書やスキャン文書、電子契約書も一括管理できる文書管理システムです。紙とデータが共存する、まったく新しいハイブリッドな文書管理の仕組みです。ファイリングや電子化、データ登録などのBPOオプションと組み合わせることで、これまで手作業で行っていた作業を削減しDXが実現できます。各電子契約システムと連動することで、シームレスな電子契約の管理も可能で、紙の契約書と電子契約書が混在するDX過渡期の文書管理をスムーズにすることができます。

◆ 「ITANDI 賃貸管理」申込システム 電子契約オプション 概要

https://service.itandi.co.jp/services/kanri

賃貸住宅の入退去や更新に関する契約締結をオンラインで完結できるシステムです。入居申込情報（※2）との連携により各種契約情報の重複記入等、入居希望者の手間を削減し、契約書の郵送も不要なため審査完了後即日に賃貸借契約を締結することが可能です。賃貸借契約に付帯する、賃貸保証契約や駐車場契約などの電子契約も可能です。必要書類はカスタマイズができ、不動産会社のニーズに沿ってご利用いただけます。また契約書の電子データ化により、入力不備等、契約書の偽造、改ざん、不正アクセスやデータ障害等を防止します。総務省が公表する「タイムビジネスに係る指針」に準拠した、一般財団法人日本データ通信協会が発行する「認定タイムスタンプ利用登録マーク」（※3）を取得しています。現在、約680社に導入（※4）、電子契約件数は年間34万件を超え（※5）ています。

（※1）出典：国土交通省「宅地建物取引業法施行令及び高齢者の居住の安定確保に関する法律施行令の一部を改正する政令」等を閣議決定（令和4年4月22日）https://www.mlit.go.jp/report/press/tochi_fudousan_kensetsugyo16_hh_000001_00035.html

（※2）「ITANDI 賃貸管理」で、申込システムの併用運用が必要になります

（※3）一般財団法人日本データ通信協会認定タイムスタンプを利用する事業者に関する登録制度

（※4）2025年7月末時点

（※5）対象期間：2024年4月1日～2025年3月31日。入退去・更新契約、駐車場契約などを含む、総電子契約ファイル数

◆ 本サービスに関する不動産会社様からのお問い合わせ

TEL: 03-6441-3954（土日祝日を除く10:00～18:00）

URL: https://service.itandi.co.jp/contacts/kanri

◆ コスモスイニシア 概要

社名：株式会社コスモスイニシア

代表者：代表取締役社長 高智 亮大朗

URL：https://www.cigr.co.jp/

本社：東京都港区芝5-34-6 新田町ビル

設立：1969年6月20日

事業内容：

・不動産販売事業

・不動産賃貸事業

・不動産流通事業

◆ 寺田倉庫 概要

社名：寺田倉庫株式会社（Warehouse TERRADA）

代表者：代表取締役社長 寺田 航平

URL：https://www.terrada.co.jp

本社：東京都品川区東品川2-6-10

設立：1950年10月

◆ イタンジ 概要

イタンジ株式会社は、「テクノロジーで不動産取引をなめらかにする」をミッションに掲げ、不動産業における課題を解決するサービスを提供する不動産テック企業です。主力事業である、サービス提供を通じた電子入居申込数は年間約100万件以上・電子契約件数は年間約34万件以上（＊1）、入居申込・賃貸借契約関連書類等のペーパーレス化により年間約1,151万枚の紙の削減を達成（＊2）するなど不動産業界のDXを推進しています。

（＊1）対象期間：2024年4月1日～2025年3月31日

（＊2）当社基準。対象期間：2024年4月1日～2025年3月31日。当社提供の「ITANDI 賃貸管理」導入企業の推定削減枚数を元に算出

社名：イタンジ株式会社

代表者：代表取締役 社長執行役員 CEO 永嶋 章弘

URL：https://corp.itandi.co.jp/

本社：東京都港区六本木3-2-1 住友不動産六本木グランドタワー 42F

設立：2012年6月

事業内容：

・リアルタイム不動産業者間サイトの開発、運営

・不動産賃貸・売買業務のDXサービスの開発、運営

・不動産データサービスの開発、運営