¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¤ªÉô²°¤ÎÊÉ¤Ë¡¢±Ø¤ÎÉ÷·Ê¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤ë¡£±Ø»þ¹ïÉ½¤ÈÏ©Àþ¿Þ¤òÆü¾ï¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤ë¥«¥ì¥ó¥À¡¼¡õ¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÈ¯Çä
¡¡³ô¼°²ñ¼ÒJRÅì³¤¥ê¥Æ¥¤¥ê¥ó¥°¡¦¥×¥é¥¹¡Ê½êºßÃÏ¡§°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¾®ÎÓ ÁÏ¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯2·î6Æü¤«¤é¡¢JRÅì³¤¤ÎºßÍèÀþ±Ø¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë»þ¹ïÉ½¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿¡Ö»þ¹ïÉ½¥¹¥¿¥¤¥ë¥«¥ì¥ó¥À¡¼2026¡Ê£³·î¤Ï¤¸¤Þ¤ê¡Ë¡×¤òº£Ç¯¤âÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢JRÅì³¤¥¨¥ê¥¢¤ÎÅ´Æ»Ï©Àþ¿Þ¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¤â¿·¤¿¤ËÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡Ï©Àþ¿Þ¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¼¡¤ÎÎ¹¤ò»×¤¤ÉÁ¤¤¤¿¤ê¡¢¤Þ¤À¹ß¤ê¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤±Ø¤Ë»×¤¤¤òÃÚ¤»¤¿¤ê¡½¡½
¢£ ¾¦ÉÊ¾Ò²ð
¡ã¾¦ÉÊ¡¡ä»þ¹ïÉ½¥¹¥¿¥¤¥ë¥«¥ì¥ó¥À¡¼2026¡Ê£³·î¤Ï¤¸¤Þ¤ê¡Ë
¡ãÈÎÇä¡¡²Á³Ê¡ä ÀÇ¹þ1,980±ß
¡ã¾¦ÉÊ¥µ¥¤¥º¡äÌó W420mm¡ßH594mm¡ÊA2¥µ¥¤¥º¡Ë
¡ãÁÇ¡¡¡¡¡¡ºà¡ä¥³¡¼¥È»æ
¡ãÆâ¡¡ÍÆ¡¡ÎÌ¡ä£±Ëç
¡ã¾¦ÉÊ¾Ò²ð¡ä
¡¡ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¡¢JRÅì³¤¤ÎºßÍèÀþ±Ø¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë»þ¹ïÉ½¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¡¢Æü¡¹¤ÎÊë¤é¤·¤ÎÃæ¤Ç¡È±Ø¤ËÎ©¤Ä´¶³Ð¡É¤ò³Ú¤·¤á¤ë¥«¥ì¥ó¥À¡¼¤È¤·¤Æ¡¢2024Ç¯ÈÇ¤«¤éÀ½ºî¤ò³«»Ï¤·¡¢º£Ç¯¤Ç£³Ç¯ÌÜ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Å´Æ»³¦¤Î°ìÂç¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¢¤ëJR¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥À¥¤¥ä²þÀµ¤¬ÎãÇ¯£³·î¤Ë¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿ÄÁ¤·¤¤¡Ö£³·î¤Ï¤¸¤Þ¤ê¡×¤Î¥«¥ì¥ó¥À¡¼¤Ç¤¹¡£
¡¡½ËÆü¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤Î»þ¹ïÉ½¤ÇÆÃµÞÎó¼Ö¤ËÍÑ¤¤¤é¤ì¤ëÉ½¼¨¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¡ÖÀÖÇØ·Ê¡¦ÇòÈ´¤¡×¤ÇÉ½¸½¡£¤µ¤é¤Ë¡¢2026Ç¯3·î14Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Î¥À¥¤¥ä²þÀµÆü¤Ë¤Ï¿§¤òÉÕ¤±¡¢Å´Æ»¥Õ¥¡¥ó¤Ê¤é»×¤ï¤ºÌÜ¤¬Î±¤Þ¤ë¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤ò²Ã¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡±¦Â¦¤Î¡ÖÄä¼Ö±Ø¤Î¤´°ÆÆâ¡×¤Ë¤Ï¡¢Âç³À±Ø¡¦Åì³¤Æ»Àþ¾å¤êÊýÌÌ¡ÊÊ¿Æü¡Ë¤Î±Ø»þ¹ïÉ½¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òºÎÍÑ¡£¾ðÊóÎÌ¤ä¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¡¢ÇÛ¿§¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢¼ÂÊª¤Î±Ø»þ¹ïÉ½¤é¤·¤µ¤òÄÉµá¤·¤Þ¤·¤¿¡£²¼ÃÊ¤Ë¤Ï¡¢JRÅì³¤¤ÎºßÍèÀþ¼ÖÎ¾Æâ¤Ê¤É¤Ç¤ª¤Ê¤¸¤ß¤ÎÏ©Àþ¿Þ¤ò·ÇºÜ¡£±èÀþ¤Î¹¤¬¤ê¤äÏ©ÀþÆ±»Î¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ 3·î14Æü¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤ê¡ª
JR¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥À¥¤¥ä²þÀµ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë2026Ç¯3·î14Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤À¤±¤Ï¡¢Â¾¤ÎÆüÉÕ¤È°Û¤Ê¤ëÉ½µ¤ò¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ã¾¦ÉÊ¢¡äJRÅì³¤¥¨¥ê¥¢Ï©Àþ¿Þ¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë
¡ãÈÎÇä¡¡²Á³Ê¡ä ÀÇ¹þ380±ß
¡ã¾¦ÉÊ¥µ¥¤¥º¡ä A4¥µ¥¤¥º
¡ã¾¦ÉÊ¾Ò²ð¡ä
JRÅì³¤¤ÎºßÍèÀþ¼ÖÎ¾Æâ¤Ê¤É¤Ç¤ª¤Ê¤¸¤ß¤ÎÏ©Àþ¿Þ¤ò·ÇºÜ¡£
±èÀþ¤Î¹¤¬¤ê¤äÏ©ÀþÆ±»Î¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ò´¶¤¸¤é¤ì¡¢½ñÎàÀ°Íý¤ÎÃæ¤Ç¤âÅ´Æ»¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò³Ú¤·¤á¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£
¢£ Ã´Åö¼Ô¤ÎÁÛ¤¤
¡¡ËÜ¾¦ÉÊ¤Î³«È¯¤Ë¤¢¤¿¤êÃ´Åö¼Ô¤¬ÌÜ»Ø¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Å´Æ»¤Î¡Ö¥ê¥¢¥ë¡×¤òÆü¾ï¤ÎÊë¤é¤·¤ÎÃæ¤Ë¼«Á³¤ËÍÏ¤±¹þ¤Þ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡±Ø¤ÇÌÜ¤Ë¤¹¤ë»þ¹ïÉ½¤ä¼ÖÆâ¤ÎÏ©Àþ¿Þ¤Ï¡¢Å´Æ»¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÆÃÊÌ¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤¢¤ë°ìÊý¡¢Æü¡¹¤Î°ÜÆ°¤äÀ¸³è¤ÎÃæ¤Ç²¿µ¤¤Ê¤¯ÌÜ¤Ë¤·¤Æ¤¤¿¡ÈÉ÷·Ê¡É¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤Î¶õµ¤´¶¤ò¡¢¤¿¤À¾þ¤ë¤¿¤á¤Î¥°¥Ã¥º¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ËèÆü»È¤¦¥«¥ì¥ó¥À¡¼¤È¤¤¤¦¼ÂÍÑÅª¤Ê·Á¤ÇÆÏ¤±¤¿¤¤--¤½¤ó¤Ê»×¤¤¤«¤é¡¢¥Ý¥¹¥¿¡¼¥¿¥¤¥×¤Î¥«¥ì¥ó¥À¡¼¤È¤·¤Æ¡¢Å´Æ»¼ÖÎ¾ÉôÉÊ¤Î¸¡ºº¤ä½¤Á¶µÚ¤Ó°õºþ»ö¶È¤ò¹Ô¤¦¡Ö´ØÀ¾¹©µ¡À°È÷³ô¼°²ñ¼Ò¡×¤È¤È¤â¤Ë´ë²è¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡½ËÆü¤ÎÉ½¼¨ÊýË¡¤ä¡ÖÄä¼Ö±Ø¤Î¤´°ÆÆâ¡×¤Î¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤äÏ©Àþ¿Þ¤Ê¤É¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤Õ¤ÈÌÜ¤Ë¤·¤¿½Ö´Ö¤Ë¡Ö¤Þ¤ë¤Ç±Ø¤Ë¤¤¤ë¤ß¤¿¤¤¤À¡×¤È´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤¦¤¿¤á¤Ç¤¹¡£
¡¡¡ÖÆÃÊÌ¤¹¤®¤º¡¢¤±¤ì¤É³Î¤«¤ËÅ´Æ»¤é¤·¤¤¡×--¤½¤ó¤Êµ÷Î¥´¶¤Ç¡¢Êë¤é¤·¤ÎÃæ¤Ë´ó¤êÅº¤¦Â¸ºß¤Ç¤¢¤ê¤¿¤¤¡£
¤³¤Î¥«¥ì¥ó¥À¡¼¤È¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬¡¢Æü¡¹¤Î»þ´Ö¤ÎÎ®¤ì¤ÎÃæ¤Ç¡¢Å´Æ»¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò¿È¶á¤Ë´¶¤¸¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
¢£ ÈÎÇä¾ÜºÙ
¡ãÈ¯ÇäÆü»þ¡ä 2026Ç¯£²·î£¶Æü¡Ê¶âÍËÆü¡Ë¡¡¢¨Åö¼Ò¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤Ï¸áÁ°10»þ¤è¤êÈÎÇä³«»Ï
¡ãÈÎÇä²Õ½ê¡ä
Åö¼ÒÅ¹ÊÞ
¡¦Å´Æ»¥°¥Ã¥ºÀìÌçÅ¹¡ÖBLUE BULLET¡×
¡¡Å¹ÊÞ¾ì½ê¡§JRÅì³¤ Åì³¤Æ»¿·´´Àþ ÉÊÀî±Ø¹½Æâ ¿·´´ÀþËÌ¸ý²þ»¥Æâ¥³¥ó¥³¡¼¥¹
¡¡±Ä¶È»þ´Ö¡§9:50¡Á15:35¡¡¡ÊÄêµÙÆü¡§Ëè½µ²ÐÍËÆü¡Ë
¢¨±Ä¶È»þ´Ö¤òÊÑ¹¹¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤ÏÅ¹ÊÞ¸ø¼°X¡Ê@plus_trainshop¡Ë¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Åö¼Ò¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×
¡¦¼«¼ÒEC¥µ¥¤¥È¡ÖPLUSTA ONLINE STORE¡×https://www.jrcp-shop.jp/
¡¦JRÅì³¤MARKETÆâ¡ÖPLUSTA ONLINE STORE¡×https://market.jr-central.co.jp/shop/c/ck-kanto/
¡ÊJRÅì³¤¾µÇ§ºÑ¡Ë
¢¨²èÁü¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¡£
¢¨¿ô¤Ë¸Â¤ê¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ÇäÀÚ¤ì¤ÎºÝ¤Ï¤´ÍÆ¼Ï¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¾¦ÉÊ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤Î¼ÖÎ¾¤äÀßÈ÷¡¢¥Þ¡¼¥¯Åù¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨ÆâÍÆ¡¦²Á³Ê¡¦¿ôÎÌ¡¦ÈÎÇä²Õ½ê¡¦ÈÎÇä´ü´ÖÅù¤ÏÊÑ¹¹¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢µÞî±ÈÎÇä¤ò½ªÎ»¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¾¦ÉÊ¤Î¤´Í½Ìó¤ª¤è¤Ó¼è¤êÃÖ¤¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨³ÆÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¾¦ÉÊÂå¶â¤Î¤Û¤«¡¢Á÷ÎÁ¤òÊÌÅÓÄºÂ×¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢°ìÉô¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤Ê¤¤ÃÏ°è¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¤¤¤«¤Ê¤ëÍýÍ³¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤âÅ¾Çä¡Ê¥ª¡¼¥¯¥·¥ç¥ó¥µ¥¤¥È¤ä¥Õ¥ê¥Þ¥¢¥×¥ê¤Ø¤Î½ÐÉÊ´Þ¤à¡ËµÚ¤Ó¤½¤ì¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¤´ÃíÊ¸¤Ï¸Ç¤¯¤ªÃÇ¤ê¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¡ÖBLUE BULLET¡×¤Î¤´ÍèÅ¹¤Ë¤ÏJRÅì³¤ÉÊÀî±Ø¤ÎÆþ¾ì·ô¤Þ¤¿¤ÏÍ¸ú¤Ê¾è¼Ö·ôÎà¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
¡Ú¥ê¥ê¡¼¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤»Àè ¡Û
³ô¼°²ñ¼Ò JR Åì³¤¥ê¥Æ¥¤¥ê¥ó¥°¡¦¥×¥é¥¹
Mail:press@jr-plus.co.jp