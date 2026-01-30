レモンとオレンジのダブル果実が楽しめるフレーバーウォーター　熱中症対策にもなる「ミウ レモン＆オレンジ」を新発売

ダイドードリンコ株式会社（本社：大阪市北区、代表取締役社長：中島 孝徳）は、2026年春夏の新商品として、「ミウ レモン＆オレンジ」を2月16日（月）より発売します※1ので、お知らせいたします。「ミウ」シリーズは、「海洋深層水」由来のミネラル※2を含む止渇飲料シリーズとして多くのお客様に愛され、飲用いただいている人気シリーズです。このたび新発売する「ミウ レモン＆オレンジ」は、レモンとオレンジの果汁を使用し、果汁感がありながらもすっきりとした味わいに仕上げました。また、ナイアシン、ビタミンB6の2種のビタミンを配合しています。さらに、ナトリウムを40mg（100ml当たり）以上含んでおり、熱中症対策※3としてもぴったりな商品です。これからの季節の水分補給はもちろん、仕事の合間や食後のリフレッシュなど、さまざまなシーンで喉の渇きを心地よく潤していただけます。