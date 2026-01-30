こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
レモンとオレンジのダブル果実が楽しめるフレーバーウォーター 熱中症対策にもなる「ミウ レモン＆オレンジ」を新発売
ダイドードリンコ株式会社（本社：大阪市北区、代表取締役社長：中島 孝徳）は、2026年春夏の新商品として、「ミウ レモン＆オレンジ」を2月16日（月）より発売します※1ので、お知らせいたします。
「ミウ」シリーズは、「海洋深層水」由来のミネラル※2を含む止渇飲料シリーズとして多くのお客様に愛され、飲用いただいている人気シリーズです。
このたび新発売する「ミウ レモン＆オレンジ」は、レモンとオレンジの果汁を使用し、果汁感がありながらもすっきりとした味わいに仕上げました。また、ナイアシン、ビタミンB6の2種のビタミンを配合しています。
さらに、ナトリウムを40mg（100ml当たり）以上含んでおり、熱中症対策※3としてもぴったりな商品です。これからの季節の水分補給はもちろん、仕事の合間や食後のリフレッシュなど、さまざまなシーンで喉の渇きを心地よく潤していただけます。
※1 発売当初は青キャップでの販売となります。
※2 本シリーズのミネラルとは、ナトリウムのことです。
※3 本商品は、全国清涼飲料連合会の定める「熱中症対策」表示ガイドラインの基準を満たす、少なくとも、ナトリウム濃度として飲料100ml当たり40〜80mg（食塩相当量として 0.1〜0.2g）を含有する清涼飲料水です。
●商品特長
「ミウ レモン＆オレンジ」
◆レモンとオレンジの果汁を使用した、果汁感がありながらもすっきりとした味わいでカラダに嬉しい、ナイアシン、ビタミンB6の2種のビタミン入りです。
◆ナトリウムを40mg（100ml当たり）以上配合し、熱中症対策としても飲用可能なフレーバーウォーターです。
●商品概要
DyDoグループは、「こころとからだに、おいしいものを。」をブランドメッセージに、高い品質に
いつもサプライズを添えて、「オンリーDyDo」のおいしさと健康をお客様にお届けします。
※ダイドードリンコ株式会社は、ダイドーグループホールディングス株式会社の100％子会社です。
本件に関するお問合わせ先
＊＊＊本報道資料に関するお問い合わせ先＊＊＊
ダイドードリンコ株式会社 コーポレートコミュニケーション部
TEL：06-6222-2621 E-mail：dydo-press@dydo.co.jp
＊＊＊本商品に関する一般の方からのお問い合わせ先＊＊＊
ダイドードリンコお客様相談室 フリーダイヤル：0120-559-552
関連リンク
ダイドードリンコ株式会社
https://www.dydo.co.jp/
ダイドーグループホールディングス株式会社
https://holdings.dydo.co.jp/