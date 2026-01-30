こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
わずか1秒で自動収納できるお手頃ペットカート『FikaGO LITE (フィカゴーライト)』2026年3月上旬 新発売
赤ちゃん用品の製造及び販売等を行うコンビ株式会社(本社:東京都台東区 代表取締役社長:松浦康詞)は、台湾生まれのペットブランド「FikaGO (フィカゴー)」で人気の、ボタンひとつで自動折り畳みができる車体を採用したお手頃ペットカート『FikaGO LITE (フィカゴーライト)』を、2026年3月上旬より、オンラインショップ(コムペット公認オンラインショップ、コムペット公式オンラインショップ、コンビ公式ブランドストア、ペトマ)にて販売します。
当社が国内正規販売会社として取り扱うFikaGOブランドのペットカートは、ボタンひとつで車体を自動で折り畳み、自立する「オートフォールディング」機能を特長とし、多くのお客様からご支持をいただいております。日本国内では現在、様々な犬種やライフスタイルに対応するラインアップを税込41,800円から展開しています(※)。
新製品では、これまでご予算が合わず購入を見送られていたお客様にもお選びいただけるよう、現行品「フリートゥーゴー2(税込41,800円)」よりも約10,000円安い税込31,900円での提供を実現しました(※)。
自動収納「オートフォールディング」機能はそのままに、コンパクト収納、幌の前後開閉や、ペットを乗せるキャビンのサイズ・高さにも配慮し、使いやすさにこだわった基本機能を備えた仕様です。
(※)2026年1月30日時点のメーカー希望小売価格です。
【製品詳細】
ブラック(BK)
クールグレー(GL)
さらに詳しい製品の情報はコチラ▶https://compet.jp/products/choice/fikago/lite_cart/index.html
製品に関するお問い合わせ：コンシューマープラザ TEL：048‐797‐1004
本件に関するお問合わせ先
コンビ株式会社 経営企画室 広報 青山
TEL：03-5828-7607
Mail：pr@combi.co.jp
関連リンク
製品ページ
https://compet.jp/products/choice/fikago/lite_cart/index.html
当社が国内正規販売会社として取り扱うFikaGOブランドのペットカートは、ボタンひとつで車体を自動で折り畳み、自立する「オートフォールディング」機能を特長とし、多くのお客様からご支持をいただいております。日本国内では現在、様々な犬種やライフスタイルに対応するラインアップを税込41,800円から展開しています(※)。
新製品では、これまでご予算が合わず購入を見送られていたお客様にもお選びいただけるよう、現行品「フリートゥーゴー2(税込41,800円)」よりも約10,000円安い税込31,900円での提供を実現しました(※)。
自動収納「オートフォールディング」機能はそのままに、コンパクト収納、幌の前後開閉や、ペットを乗せるキャビンのサイズ・高さにも配慮し、使いやすさにこだわった基本機能を備えた仕様です。
(※)2026年1月30日時点のメーカー希望小売価格です。
【製品詳細】
ブラック(BK)
クールグレー(GL)
さらに詳しい製品の情報はコチラ▶https://compet.jp/products/choice/fikago/lite_cart/index.html
製品に関するお問い合わせ：コンシューマープラザ TEL：048‐797‐1004
本件に関するお問合わせ先
コンビ株式会社 経営企画室 広報 青山
TEL：03-5828-7607
Mail：pr@combi.co.jp
関連リンク
製品ページ
https://compet.jp/products/choice/fikago/lite_cart/index.html