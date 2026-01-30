わずか1秒で自動収納できるお手頃ペットカート『FikaGO LITE (フィカゴーライト)』2026年3月上旬 新発売

当社が国内正規販売会社として取り扱うFikaGOブランドのペットカートは、ボタンひとつで車体を自動で折り畳み、自立する「オートフォールディング」機能を特長とし、多くのお客様からご支持をいただいております。日本国内では現在、様々な犬種やライフスタイルに対応するラインアップを税込41,800円から展開しています(※)。