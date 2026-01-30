こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
309,000重量トン型VLCC「ASIAN PROGRESS VII」の引き渡し
309,000重量トン型VLCC「ASIAN PROGRESS VII」
川崎重工は、本日、中国遠洋海運集団有限公司と共同運営している大連中遠海運川崎船舶工程有限公司（DACKS、中国大連市）において、ARAMO SHIPPING (SINGAPORE) PTE LTD（アラモ シッピング（シンガポール）プライベート リミテッド）向けVLCC「ASIAN PROGRESS VII（エイシャン プログレス セブン）」(当社第8092番船／DACKS第DE147番船)を引き渡しました。本船は川崎重工グループとして新たに開発したLNG燃料VLCCの２番船となります。
従来型の球状船首をなくし、喫水線における船長を長くした新開発の船首形状を採用しています。これにより、航走する際に発生する船首波による造波抵抗を大幅に減少させ、推進性能を高めています。
低回転超ロングストローク主機関と高効率の大直径プロペラの採用で低燃費を達成しています。
本船は、LNGと低硫黄燃料油の双方に対応する二元燃料主機関を搭載しています。LNG燃料使用時は、従来型の重油焚き主機に比べ、二酸化炭素（CO2）では約25〜30％、硫黄酸化物（SOx）では100％、窒素酸化物（NOx）では約85％の排出削減効果が見込めます。VLCCにおいては2025年度以降の契約船から適用される、二酸化炭素排出量規制のEEDIフェーズ3※1に適応しています。
主機関および発電機関の排気ガスの出口部にSOxスクラバー※2を搭載することで、2020年1月から施行開始されたSOx排出規制※3強化に対応しています。本装置の搭載により、規制強化後も従来の燃料油を継続的に使用できるため、燃料油のコスト低減が期待できます。
＜主要目＞
https://digitalpr.jp/table_img/2716/127189/127189_web_1.png
※1. EEDI（Energy Efficiency Design Index）規制：1トンの貨物を1マイル運ぶ際に排出されるCO２のグラム数として定義されるエネルギー効率設計指標（EEDI）を用いて、新造船の省エネ性能に関する規制値への適合を強制する国際規制。EEDI規制値は建造契約日と引渡日に応じて段階的に強化されます。フェーズ3では2025年以降の契約船を対象に、フェーズ0比較で30%のCO2削減が要求されます。
※2. SOxスクラバー：排ガス中の硫黄酸化物（SOx）を除去する装置
※3. SOx排出規制：2015年1月から欧米の排出規制海域（ECA）において、燃料中硫黄分0.1%以下のSOx排出規制が実施されています。また、2020年1月からは、その他の世界の全海域を航行する船舶に対し、硫黄分が0.5％以下の燃料を使用するか、排ガス中からのSOxを同等に低減する代替装置を使用することが義務付けされています。
以 上
