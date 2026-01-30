こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
シーメンスヘルスケア・ダイアグノスティクス、光学デジタルイメージングと優れた接続性で高精度・高効率な尿検査に貢献する小型尿分析器「Atellica LumIQ」を発売
Atellica LumIQ 尿化学分析装置 届出番号: 13B1X10041000054
シーメンスヘルスケア・ダイアグノスティクス株式会社（東京都品川区、代表取締役社長: 村田 大、以下 シーメンスヘルスケア・ダイアグノスティクス）は、2026年2月9日より、小型尿分析器「Atellica LumIQ（アテリカ・ルミック）」の販売を開始します。
当社の本社である Siemens Healthineers（ドイツ）は、1941年に世界初の尿検査キットを発売して以来、小型検査装置から大型検査装置、検査試薬に至るまで、世界各国の多様な尿検査ニーズに応える幅広い製品ラインアップを提供してまいりました。
光学デジタルイメージングにより、高精度で安定した尿検査を実現
尿試験紙（試薬パッド）の色の変化を測定部に内蔵されたカメラで撮影し、取得した画像データから、色情報を数値化された測定結果に換算することで、測定者の主観や環境による誤差要因を取り除き、高精度で安定した測定結果を提供します。また、内蔵された品質管理機能「Auto-Checks」により、吸湿等における試験紙劣化を自動検知し、測定プロセスの信頼性向上にも寄与します。
優れた拡張性と接続性で検査業務の効率化に貢献
本装置は、1つのディスプレイに最大3つの分析モジュールを接続し、複数検体の同時処理を可能にすることで、検査効率を大幅に向上します。さらに、内蔵 Wi-Fi ※および有線接続※により電子カルテ、院内情報システムと円滑に連携可能です。加えて、230以上のPOC（ポイント・オブ・ケア）機器を一元管理できる Siemens Healthineers のインフォマティクスプラットフォーム「Atellica Connect POC インサイト」や電子カルテ連携ソフト「POC プラクティカル」と接続することで、手作業の削減、装置管理の効率化に貢献します。
直感的な操作インターフェース
スマートフォン端末を使用したフルカラーディスプレイを使った直感的な操作が可能な上、分かりやすい検査ガイド機能により、初めて本装置を使用する方でもスムーズに扱えるよう設計されています。
設置性に優れたコンパクトデザイン
本装置は、従来機「クリニテック ステータス プラス」と比べて設置面積を約3分の2に縮小しました。限られたスペースが貴重な外来部門や処置室、ベッドサイド周辺などでも無理なく配置できる、コンパクトかつ軽量な設計となっています。
シーメンスヘルスケア・ダイアグノスティクスは、ポイント・オブ・ケアの分野において、これからも革新を続け、医療現場のさまざまなニーズに応えてまいります。
※オプション機能となります。
シーメンスヘルスケア株式会社、シーメンスヘルスケア・ダイアグノスティクス株式会社、株式会社バリアン メディカル システムズは、グローバルなメドテックカンパニー、Siemens Healthineersの日本における事業会社です。Siemens Healthineersは、ドイツ・エアランゲンを本拠とし、世界70ヵ国以上に拠点を置き、180カ国以上で事業を展開しています。「We pioneer breakthroughs in healthcare. For everyone. Everywhere. Sustainably. ヘルスケアを、その先へ。すべての人々へ。」というPurposeのもと、CT、MRI、マンモグラフィなどをはじめとする画像診断装置や、免疫や生化学検査のための体外診断薬・検査装置、画像ガイド下治療や先進的ながん医療のための医療機器を提供しています。また、医療従事者の方々が高品質で効率的なケアを提供できるよう、デジタルヘルスケアサービスや病院経営に関するソリューションも積極的に拡充しています。2025年9月末までの2025年度における全世界の売上は約234億ユーロ。全世界で約7万4千人の社員が活躍しています。詳しい情報はこちらでご覧いただけます。
グローバルサイト：https://www.siemens-healthineers.com
日本のサイト：https://www.siemens-healthineers.com/jp/
