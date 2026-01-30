¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
±©ÅÄ¶õ¹Á¤Ç¤Î¡È¤¹¤¤Þ»þ´Ö¡É¤Ç¡¤ÃÏ¸µÅìµþ¤òÌ£¤ï¤¦¥¬¥¤¥É¥Ä¥¢¡¼¤ÎÈÎÇä³«»Ï¡ª
µþµÞ±èÀþÅ¹ÊÞ¤È°ìÂÎ¤Ç¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥ÉÎ¹µÒ¤Î¼õ¤±Æþ¤ìÂÎÀ©¤ò¶¯²½¤·¤Þ¤¹¡ª
¿©¡¦Ê¸²½¡¦¾¦Å¹³¹¤ò²ó¤ë¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È·¿¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ñ¥¹¡ÖHANEDALL(¥Ï¥Í¥À¡¼¥ë)¡×ÉÕ¤¡ª
µþÉÍµÞ¹ÔÅÅÅ´³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§²£ÉÍ»ÔÀ¾¶è¡¤¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÀîËó ¹¬¹¨¡¤°Ê²¼ µþµÞÅÅÅ´¡Ë¤Ï¡¤´Ñ¸÷¡¦°û¿©¥¢¥×¥ê¤ò±¿±Ä¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼ÒRelyonTrip¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡¤ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§À¾Â¼ ¾´¿Î¡¤°Ê²¼ RelyonTrip¡Ë¡¤¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¸þ¤±¥¬¥¤¥É¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼ÒGRACY¡ÊËÜ¼Ò¡§Âçºå»ÔËÌ¶è¡¤ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¡§¾®ÎÓ ÎÇ±Ñ¡¤°Ê²¼ GRACY¡Ë¤È¤Î¶¨¶È¤Ë¤è¤ê¡¤±©ÅÄ¶õ¹Á¤òÍøÍÑ¤¹¤ëË¬Æü³°¹ñ¿ÍÎ¹¹Ô¼Ô¤Î¡È¤¹¤¤Þ»þ´Ö¡É¤ò´Ñ¸÷ÂÎ¸³¤ËÊÑ¤¨¤ë¡Ö¥¬¥¤¥ÉÉÕ¤¥í¡¼¥«¥ëÂÎ¸³¥Ä¥¢¡¼¡ÊHANEDALL¹þ¤ß¡Ë¡×¤ò2026Ç¯£±·î30Æü¤è¤êÈÎÇä³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥Ä¥¢¡¼¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë¡ÖHANEDALL¡Ê¥Ï¥Í¥À¡¼¥ë¡Ë¡×¤Ï±©ÅÄ¶õ¹Á¼þÊÕ¡ÊÂçÅÄ¶è¡Ë¤òÃæ¿´¤Ë°û¿©¡¦ÂÎ¸³¡¦Çã¤¤ÊªÅù¤ÎÄó·È¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È·¿¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ñ¥¹¤Ç¤¹¡£¥¬¥¤¥É¤¬°ÆÆâ¤¹¤ëÂÎ¸³¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¤¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¤ò»È¤Ã¤ÆÎ©¤Á´ó¤êÀè¤¬Áª¤Ù¤ë¤¿¤á¡¤¥È¥é¥ó¥¸¥Ã¥È¤äÅþÃå½éÆü¡¦½ÐÈ¯ºÇ½ªÆü¤Ê¤É¤ÎÃ»¤¤»þ´Ö¤ËÅÔ¿´¤Þ¤ÇÂ¤ò±ä¤Ð¤¹¤³¤È¤Ê¤¯¡È¥í¡¼¥«¥ëÅìµþ¡É¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¥¬¥¤¥ÉÆ±¹Ô¤Ç¡¤Ã»»þ´Ö¤Ç¤â¡ÈÌÂ¤ï¤º¡¦³°¤µ¤º¡É³Ú¤·¤á¤ë
¡¡±©ÅÄ¶õ¹Á¼þÊÕ¡ÊÂçÅÄ¶è¡Ë¤Î¥í¡¼¥«¥ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ò¡¤ÃÏ¸µ¤òÃÎ¤ë¥¬¥¤¥É¤¬°ÆÆâ¤·¤Þ¤¹¡£¸Â¤é¤ì¤¿»þ´Ö¤Ç¤â¡¤¿©¡¦³¹Êâ¤¡¦Ê¸²½ÂÎ¸³¤ò¥¹¥à¡¼¥º¤Ë³Ú¤·¤á¤ëÀß·×¤Ç¤¹¡£
¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ñ¥¹¡ÖHANEDALL¡×¤Ç¡¤ÂÎ¸³¤ò¥Õ¥ì¥¥·¥Ö¥ë¤ËÁÈ¤ßÂØ¤¨
¥Ä¥¢¡¼¤Ë¤Ï¡¤Äó·È¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ç»È¤¨¤ë¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È·¿¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ñ¥¹¡ÖHANEDALL¡×¤ò´Þ¤ß¤Þ¤¹¡£Å·¸õ¤äº®»¨¡¤Æ±¹Ô¼Ô¤ÎÓÏ¹¥¤Ë±þ¤¸¤Æ¡¤Î©¤Á´ó¤êÀè¤ä½çÈÖ¤ò½ÀÆð¤ËÊÑ¹¹¤Ç¤¡¤Ã»¤¤ÂÚºß¤Ç¤â¡È¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¡É¤òÍ¥Àè¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
£±©ÅÄ¶áÀÜ¤Î¥í¡¼¥«¥ëÂÎ¸³
¥Ý¥Ã¥È¤ò¸·Áª¤·¡¤¾¦Å¹³¹¤ä»û¼Ò¡¤¿©Ê¸²½¤Ê¤É¡¤ÃÏ¸µ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÌ¥ÎÏ¤ËÃ»»þ´Ö¤Ç¥¢¥¯¥»¥¹¡£¼÷»Ê¡¦¤½¤Ð¤Ê¤É¤Î¿©¡¤³¹Êâ¤¡¤ÂÎ¸³¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¤ÅÔ¿´¤Þ¤Ç¹Ô¤«¤Ê¤¯¤Æ¤â¡ÈÅìµþ¤Î¥í¡¼¥«¥ë¡É¤Ë½Ð²ñ¤¨¤ë²óÍ·¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
µþµÞÅÅÅ´¤Ï¡¤µþµÞ±èÀþ¥¨¥ê¥¢¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¹½ÁÛ¡Önewcal¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤Ë¤Æ¹¤²¤Æ¤¤¿±èÀþ»ö¶È¼Ô¤È¤Î»ö¶È¶¦ÁÏ¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤ò³è¤«¤·¡¤±©ÅÄ¶õ¹Á¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥ÉÎ¹µÒ¤¬¥È¥é¥ó¥¸¥Ã¥È¤äÅþÃå½éÆü¡¦½ÐÈ¯ºÇ½ªÆü¤Ë»þ´Ö¤ò»ý¤ÆÍ¾¤¹²ÝÂê¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¤¶õ¹Á¼þÊÕ¡ÊÂçÅÄ¶è¡Ë¤Ç¾¦Å¹³¹»¶ºö¤äÊ¸²½ÂÎ¸³¤ò³Ú¤·¤ß¡¤¥í¡¼¥«¥ë¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¿·¤·¤¤´Ñ¸÷¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¤ËÜ¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ï¡¤ÅìµþÅÔ¤Î¥¹¥Þ¡¼¥È¥µ¡¼¥Ó¥¹¼ÂÁõÂ¥¿Ê»ö¶È¡ÖBe Smart Tokyo¡×¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¼Â»Ü¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¤¥¹¥Þ¡¼¥È¥µ¡¼¥Ó¥¹¼ÂÁõÂ¥¿Ê»ö¶È¼Ô¤ÎCIC Institute¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¤CEO¡§¥Ç¥Ë¡¼¥¹¡¦¥á¥É¥ì¥ó¥«¡Ë¤Î»Ù±ç¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
µþµÞÅÅÅ´¡¤RelyonTrip¡¤GRACY¤Î£³¼Ô¤Ï¡¤ËÜ¼è¤êÁÈ¤ß¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¤ÃÏ°è»ñ¸»¤ò³è¤«¤·¤¿¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò¤µ¤é¤Ë½¼¼Â¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç±èÀþ¤Î²ÁÃÍ¸þ¾å¤ò¿Þ¤ê¡¤Â¾¤Î±èÀþ¥¨¥ê¥¢¤Ø¤ÎÅ¸³«¤â»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤Ê¤¬¤é¡¤Áý²Ã¤¹¤ë¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¼ûÍ×¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
£±¡¥Ì¾¾Î¡¡Tokyo: Local Culture Tour with Sushi and Art Experience
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÊÏÂÌõ: Åìµþ¤Î¥í¡¼¥«¥ëÊ¸²½¤òÌ£¤ï¤¦¡¤¼÷»Ê¤È¥¢¡¼¥ÈÂÎ¸³¥Ä¥¢¡¼¡Ë¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
£²¡¥Äó¶¡³«»Ï¡¡2025Ç¯£±·î30Æü¡Ê¶â¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨ËÜ¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
£³¡¥´ë²èÌÜÅª¡¡±©ÅÄ¶õ¹Á¤òµ¯ÅÀ¤Ë¡¤Ã»»þ´Ö¤ÎÂÚºß¡Ê¥È¥é¥ó¥¸¥Ã¥È¤äÅþÃå½éÆü¡¦½ÐÈ¯ºÇ½ªÆü¤Ê¤É¡Ë¤Ç¤â¡È¥í¡¼¥«¥ë¤ÊÅìµþ¡É¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ë¿¨¤ì¤é¤ì¤ë²óÍ·ÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤·¡¤¶õ¹Á¼þÊÕ¥¨¥ê¥¢¡ÊÂç
ÅÄ¶è¡Ë¤Ø¤ÎÍèË¬¡¦¾ÃÈñÂ¥¿Ê¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
£´¡¥¥µ¡¼¥Ó¥¹³µÍ×¡¡±©ÅÄ¶õ¹Á¼þÊÕ¤Î°û¿©¡¦ÂÎ¸³¡¦Çã¤¤Êª¤Ç»È¤¨¤ë¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È·¿¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ñ¥¹¡ÖHANEDALL¡×ÉÕ¤¡£Å·¸õ¤äº®»¨¡¤»²²Ã¼Ô¤Î¹¥¤ß¤Ë±þ¤¸¤ÆÎ©¤Á´ó¤êÀè¤ò½ÀÆð¤ËÁª¤Ù¤Þ¤¹¡£ÅÔ¿´¤Ø°ÜÆ°¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¤¾¦Å¹³¹¤ä»û¼Ò¡¤¼÷»Ê¡¦¤½¤Ð¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤Æ¡È¥í¡¼¥«¥ëÅìµþ¡É¤òÃ»»þ´Ö¤ÇÂÎ´¶¤Ç¤¤ë¥¬¥¤¥ÉÉÕ¤¥Ä¥¢¡¼¤Ç¤¹¡£
£µ¡¥ÂÐ±þ¸À¸ì¡¡±Ñ¸ì¡¤ÆüËÜ¸ì
£¶¡¥²Á³Ê¡¡160ÊÆ¥É¥ë¡ÊUSD¡Ë¡¿Ìó24,700±ß¡Ê2026Ç¯£±·î»þÅÀ¤Î¥ì¡¼¥È¡Ë
¢¨HANEDALL¡Ê£·¥¯¥ì¥¸¥Ã¥ÈÊ¬¡Ë¹þ¤ß¤Ç¤¹¤¬»ÜÀß´Ö¤Î°ÜÆ°ÎÁ¶â¤Ï´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
£·¡¥¹ØÆþÊýË¡¡¡Get Your Guide¡Êhttps://www.getyourguide.jp/¡ËÈÎÇä¥Ú¡¼¥¸Æâ
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡https://www.getyourguide.com/tokyo-l193/tokyo-local-culture-tour-with-sushi-and-art-experience-t1185750/?preview=KO7RXHD8AE3EC80NX87PXU2T2EYNTJA9
£¸¡¥ÂÐ±þ²ÄÇ½¿Í¿ô¡¡£±¥°¥ë¡¼¥×£¸Ì¾¤Þ¤Ç¡Ê£±Ì¾¤«¤é¥Ä¥¢¡¼ºÅ¹Ô²ÄÇ½¡Ë
£¹¡¥½êÍ×»þ´Ö¡¡Ìó£³»þ´Ö
10¡¥¥Ä¥¢¡¼¹ÔÄø¡¡
¡Ú½¸¹ç¡Û£Ê£Ò³÷ÅÄ±Ø À¾¸ý¹¾ì
¡ÆüËÜ¼ò¤Î»î°ûÂÎ¸³
¿©¡¦Ê¸²½¡¦¾¦Å¹³¹¤ò²ó¤ë¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È·¿¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ñ¥¹¡ÖHANEDALL(¥Ï¥Í¥À¡¼¥ë)¡×ÉÕ¤¡ª
¥í¡¼¥«¥ëÂÎ¸³¥Ä¥¢¡¼¥¤¥á¡¼¥¸
µþµÞÅÅÅ´¤Ï¡¤µþµÞ±èÀþ¥¨¥ê¥¢¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¹½ÁÛ¡Önewcal¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤Ë¤Æ¹¤²¤Æ¤¤¿±èÀþ»ö¶È¼Ô¤È¤Î»ö¶È¶¦ÁÏ¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤ò³è¤«¤·¡¤±©ÅÄ¶õ¹Á¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥ÉÎ¹µÒ¤¬¥È¥é¥ó¥¸¥Ã¥È¤äÅþÃå½éÆü¡¦½ÐÈ¯ºÇ½ªÆü¤Ë»þ´Ö¤ò»ý¤ÆÍ¾¤¹²ÝÂê¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¤¶õ¹Á¼þÊÕ¡ÊÂçÅÄ¶è¡Ë¤Ç¾¦Å¹³¹»¶ºö¤äÊ¸²½ÂÎ¸³¤ò³Ú¤·¤ß¡¤¥í¡¼¥«¥ë¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¿·¤·¤¤´Ñ¸÷¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¤ËÜ¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ï¡¤ÅìµþÅÔ¤Î¥¹¥Þ¡¼¥È¥µ¡¼¥Ó¥¹¼ÂÁõÂ¥¿Ê»ö¶È¡ÖBe Smart Tokyo¡×¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¼Â»Ü¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¤¥¹¥Þ¡¼¥È¥µ¡¼¥Ó¥¹¼ÂÁõÂ¥¿Ê»ö¶È¼Ô¤ÎCIC Institute¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¤CEO¡§¥Ç¥Ë¡¼¥¹¡¦¥á¥É¥ì¥ó¥«¡Ë¤Î»Ù±ç¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
µþµÞÅÅÅ´¡¤RelyonTrip¡¤GRACY¤Î£³¼Ô¤Ï¡¤ËÜ¼è¤êÁÈ¤ß¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¤ÃÏ°è»ñ¸»¤ò³è¤«¤·¤¿¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò¤µ¤é¤Ë½¼¼Â¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç±èÀþ¤Î²ÁÃÍ¸þ¾å¤ò¿Þ¤ê¡¤Â¾¤Î±èÀþ¥¨¥ê¥¢¤Ø¤ÎÅ¸³«¤â»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤Ê¤¬¤é¡¤Áý²Ã¤¹¤ë¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¼ûÍ×¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
