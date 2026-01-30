¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¶äºÂ¡¦¿·³ã¾ðÊó´Û THE NIIGATA¡×¤¬¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤Æ1Ç¯È¾¡¡¿·³ã¤Î¥¢¥ó¥Æ¥Ê¥·¥ç¥Ã¥×¤«¤é¿Íµ¤¾¦ÉÊ¥é¥ó¥¥ó¥°¤òÈ¯É½
¡Ö³Á¤Î¼ï¤Î¥ª¥¤¥ëÄÒ¤± ¤Ë¤ó¤Ë¤¯¥é¡¼Ìý¡×¤ä¡Ö¿·³ã¥Ð¥¹¥»¥ó¥¿¡¼¤Î¥«¥ì¡¼¡×¤¬Âç¿Íµ¤¡ªÆüËÜ¼ò¡¦¤ª¤Ë¤®¤ê¥é¥ó¥¥ó¥°¤â
¡¡ËÜ¥Ë¥å¡¼¥¹¥ì¥¿¡¼¤Ç¤Ï¡¢THE NIIGATA¤ÇÆÃ¤ËÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¿Íµ¤¾¦ÉÊ¤ò¡¢¥é¥ó¥¥ó¥°·Á¼°¤ÇÈ¯É½¤¹¤ë¤Û¤«¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤ä¥ì¥¹¥È¥é¥ó¾ðÊó¤â¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ô 2025Ç¯ THE NIIGATA¥·¥ç¥Ã¥× ÁíÇä¾å¥é¥ó¥¥ó¥° ¡Õ
¡¡2025Ç¯¤ËTHE NIIGATA¤ÇºÇ¤âÇä¾å¤Î¹â¤«¤Ã¤¿¾¦ÉÊ¤ò¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥é¥ó¥¥ó¥°¤«¤é¤Ï¡¢Æü¾ï¤Î¿©Âî¤Ç¼è¤êÆþ¤ì¤ä¤¹¤¤¡È¤´ÈÓ¤Î¤ª¤È¤â¡É¤¬¶¯¤¯»Ù»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤¹¡£
¡¡¶áÇ¯¤ÎÊª²Á¹â¤ä³°¿©²Á³Ê¤Î¾å¾º¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢Æü¾ï¤Î¿©»ö¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡Ö³°¤ÇìÔÂô¤ò¤¹¤ë¡×¤è¤ê¤â¡¢¡Ö²È¤Ç¤Î¿©»ö¤ÎËþÂÅÙ¤ò¹â¤á¤¿¤¤¡×¡Ö¤¤¤Ä¤â¤Î¤´ÈÓ¤ò¾¯¤·¤À¤±ÎÉ¤¯¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿°Õ¼±¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤´ÈÓ¤Ë¤Î¤»¤ë¤À¤±¡¦Åº¤¨¤ë¤À¤±¤ÇÌ£¤ï¤¤¤¬Âç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ë¡È¤´ÈÓ¤Î¤ª¤È¤â¡É¤Ï¡¢¼ê´Ö¤ä¥³¥¹¥È¤òÍÞ¤¨¤Ê¤¬¤é¿©»ö¤ÎËþÂ´¶¤ò¹â¤á¤é¤ì¤ëÂ¸ºß¤È¤·¤Æ¡¢À¸³è¼Ô¤«¤éÁª¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ãæ¤Ç¤â¡Ö³Á¤Î¼ï¤Î¥ª¥¤¥ëÄÒ¤± ¤Ë¤ó¤Ë¤¯¥é¡¼Ìý¡×¤ä¡Ö¥µ¡¼¥â¥ó±ö¿É¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÉÓµÍ¤á¤Ï¡¢ÊÝÂ¸À¤¬¹â¤¯É¬Í×¤ÊÊ¬¤À¤±»È¤¨¤ë¤¿¤á¡¢»È¤¤ÀÚ¤ê¤äÄ´Íý·×²è¤ò°Õ¼±¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â¤è¤¯¡¢·ë²Ì¤È¤·¤ÆÆü¾ï¤Î¿©»ö¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤ëºÝ¤Î¥Ï¡¼¥É¥ë¤¬Äã¤¤ÅÀ¤¬É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡Âè1°Ì¡¡³Á¤Î¼ï¤Î¥ª¥¤¥ëÄÒ¤± ¤Ë¤ó¤Ë¤¯¥é¡¼Ìý
³Á¤Î¼ïÈ¯¾Í¤ÎÃÏ¤Ç¤¢¤ë¿·³ã¸©¡£È¯Çä¸å¤ËÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¡¢ºÇÂç£¶¥«·îÂÔ¤Á¤È¤Ê¤Ã¤¿Ä¶¿Íµ¤¾¦ÉÊ¤Ç¡¢¥Õ¥é¥¤¥É¥¬¡¼¥ê¥Ã¥¯¡¢¥Õ¥é¥¤¥É¥ª¥Ë¥ª¥ó¤Ê¤É¤¬Æþ¤Ã¤¿»ÝÌ£¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¥é¡¼Ìý¤ÎÃæ¤Ë¥¯¥é¥Ã¥·¥å¤·¤¿³Á¤Î¼ï¤òÆþ¤ì¡¢¥¶¥¯¥¶¥¯¥Ñ¥ê¥Ñ¥ê¿©´¶¤¬¿·´¶³Ð¤ÇÊÊ¤Ë¤Ê¤ë¤ª¤«¤º¥é¡¼Ìý¤Ç¤¹¡£
¢¡Âè2°Ì¡¡¥µ¡¼¥â¥ó±ö¿É
¥¢¥È¥é¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¥µ¡¼¥â¥ó¤Î°ìÈÖ»é¤¬¤Î¤Ã¤¿¥Ï¥é¥¹¤Î¤ß¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢¹ñ»ºÊÆ¤Îäñ¡¢¤¤¤¯¤é¤È¤È¤â¤Ë¤¸¤Ã¤¯¤ê½ÏÀ®¤µ¤»¤¿È¯¹Ú¿©ÉÊ¤Ç¤¹¡£¤Í¤Ã¤È¤ê¤ÈÀå¤Ë¤«¤é¤à¤è¤¦¤Ê¥Ï¥é¥¹¤ÎÇ»¸ü¤ÊÌ£¤Ë¡¢½ÏÀ®¤µ¤»¤¿äñÆÃÍ¤Î»ÝÌ£¤¬²Ã¤ï¤Ã¤¿ÀäÌ¯¤ÊÌ£²Ã¸º¤Ç¡¢Ë¤«¤ÊÌ£¤ï¤¤¤È¥µ¡¼¥â¥ó¤Î¤È¤í¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¿©´¶¤ÎÊÑ²½¤¬¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£²¹¤«¤¤¤´ÈÓ¤Ë¡¢¤Þ¤¿¤ª¼ò¤Î¤ª¶¡¤Ë¤ª¾¤¤·¾å¤¬¤ê¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¡Âè3°Ì¡¡¿·³ã¥Ð¥¹¥»¥ó¥¿¡¼¤Î¥«¥ì¡¼
¿·³ã¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥½¥¦¥ë¥Õ¡¼¥É¡£¿·³ã»ÔÃæ¿´Éô¤Ë¤¢¤ë¥Ð¥¹¥¿¡¼¥ß¥Ê¥ë¥Ó¥ëÆâ¤ÇÎ©¤Á¿©¤¤¤½¤Ð²°¤¬Äó¶¡¤¹¤ëÀÎ²û¤«¤·¤¤²«¿§¤¤¥«¥ì¡¼¤Ï¡¢Ï¢Æü¹ÔÎó¤Î½ÐÍè¤ëÂç¿Íµ¤¥á¥Ë¥å¡¼¤Ç¤¹¡£¤½¤ó¤ÊÌ¾Êª¥«¥ì¡¼¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤Î¥ì¥È¥ë¥È¤ÇºÆ¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨2025Ç¯1·î¡Á12·î¤Î¼ÂÅ¹ÊÞ¤ª¤è¤Ó¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤ÎÇä¾å¶â³Û¤Î½¸·×¡ÊÍÎÁ»î°û½ü¤¯¡Ë¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÈÖ³°ÊÔ¡¡Û¥·¥ç¥Ã¥×¤ª¤¹¤¹¤á¥é¥ó¥¥ó¥°¡Á¡Ö¿·³ãÀ¶¼ò¡¦THE SAKE Stand¡×¡Á
¡¡Ìó40¼ïÎà¤Î¿·³ãÀ¶¼ò¤ÎÍø¤¼ò¤¬¤Ç¤¤ëÅÔÆâºÇÂçµ¬ÌÏ¤ÎÍÎÁ»î°û¥³¡¼¥Ê¡¼¡Ö¿·³ãÀ¶¼ò¡¦THE SAKE Stand¡×¤Ç¤Ï¡¢1,500±ß¤Ç£µÇÕ¤Þ¤Ç¡¢¿·³ã¤¬¸Ø¤ëÆüËÜ¼ò¤ò°û¤ßÈæ¤Ù¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥½¥à¥ê¥¨AI¤¬1Ëü°Ê¾å¤ÎÆüËÜ¼ò¤ÎÉ÷Ì£¡¦´¶À¥Ç¡¼¥¿¤È¼ò¥½¥à¥ê¥¨¤Î´¶À¤òÍ»¹ç¤µ¤»¡¢Å¹Æ¬¤Ë¤¢¤ëÆüËÜ¼ò¤È¤Î¥Þ¥Ã¥ÁÅÙ¤ò²òÀÏ¡£µ¤Ê¬¤ä¹¥¤ß¤Ë¹ç¤Ã¤¿¤ª¼ò¤òÄó°Æ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡º£²ó¤Ï¡¢¥·¥ç¥Ã¥×¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤¹¤ëÆüËÜ¼ò¤ò£³¤Ä¤´¾Ò²ð¡£ÆüËÜ°ì¤ÎÂ¢¸µ¿ô¤ò¸Ø¤ë¿·³ãÀ¶¼ò¤È¤Î¿·¤¿¤Ê½Ð²ñ¤¤¤äÌ¥ÎÏ¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¡Âè1°Ì¡¡ËÌÀã Âç¶ã¾ú £Ù£Ë£³£µ¡ÊËÌÀã¼òÂ¤¡Ë
Ë§½æ¤Ê¹á¤ê¤ÈÁ¡ºÙ¤Ç¿¼¤ß¤Î¤¢¤ëÌ£¤ï¤¤¡£¼òÂ¤¹¥Å¬ÊÆ¤Î»³ÅÄ¶Ó¤ò35%¤Þ¤ÇËá¤¾å¤²¡¢Ä¹´üÄã²¹È°¹Ú¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿¼êÂ¤¤ê¤ÎÂç¶ã¾ú¼ò¤Ç¤¹¡£ÄÌ¾ï£±ËÜ¡Ê720ml¡Ë5,000±ß°Ê¾å¤¹¤ë¹âµé¼ò¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ö¿·³ãÀ¶¼ò¡¦THE SAKE Stand¡×¤Ê¤éµ¤·Ú¤Ë»î°û¤Ç¤¤ë¤Î¤â´ò¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¡£
¢¡Âè2°Ì¡¡¸ÂÄêÂç¶ã¾ú ËÒÇ·¡ÊÀÄÌÚ¼òÂ¤¡Ë
¥Õ¥¡¥ó¤âÂ¿¤¤¡ÖÄáÎð¡×¤ò¤Ä¤¯¤ëÀÄÌÚ¼òÂ¤¤¬¡¢Ç¯¤Ë£±²ó¡¢½©¤ËÈÎÇä¤¹¤ë¸ÂÄêÉÊ¡£¸·´¨¤Î¼òÂ¤¤Ç¡¢ËÉÙ¤ÊÌ¾¿å¤ÈÁª¤ÓÈ´¤«¤ì¤¿¼òÊÆ¡¢±Û¸åÅÎ»á¤Îµ»¤Ç»Å¹þ¤Þ¤ì¤¿¼ò¤Ï¡¢²Ú¤ä¤«¤Ê¶ã¾ú¹á¤È¥Õ¥ë¡¼¥Æ¥£¡¼¤ÊÌ£¤ï¤¤¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£¤³¤Á¤é¤âÂ£Åú¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¹âµé¼ò¤Ç¤¹¤¬¡¢Â£¤ëÁ°¤Ë¡Ö¿·³ãÀ¶¼ò¡¦THE SAKE Stand¡×¤Ç¤¼¤ÒÌ£¸«¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¡Âè3°Ì¡¡º´ÅÏÀéÇ¯¤Î¿ù ½ãÊÆ¶ã¾ú¡ÊÈøÈª¼òÂ¤¡Ë
THE NIIGATA¥·¥ç¥Ã¥×¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¾¦ÉÊ¤Ç¡¢¹á¤ê¹â¤¤¥Õ¥ë¡¼¥Æ¥£¡¼¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Ç¤¹¡£´Å¤¹¤®¤º¿É¤¹¤®¤º¡¢µû²ð¤äÏÂ¿©¤È¤ÎÁêÀ¤¬¤è¤¯¡¢Îä¤ä¤·¤Æ¤â¤Ì¤ëßó¤Ç¤â³Ú¤·¤á¤ëÈÆÍÑÀ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥¹¥Ã¥¥ê¤È¤·¤¿°û¤ß¸ý¤Ï¡¢ÆüËÜ¼ò¥Ó¥®¥Ê¡¼¤ä½÷À¤Ë¤â¥ª¥¹¥¹¥á¡£
¡ÚÈÖ³°ÊÔ¢¡Û¥·¥ç¥Ã¥×¤ª¤¹¤¹¤á¥é¥ó¥¥ó¥°¡Á¡ÖTHE ONIGIRI¡¦Ya¡×ÊÔ¡Á
¡¡THE NIIGATA¤Î1³¬¤Ë¤¢¤ë¡ÖTHE ONIGIRI¡¦Ya¡×¤Ç¤Ï¡¢¸©»ºÊÆ¤È¸©»º¤Î¶ñºà¤Ê¤É¤ò»È¤¤¡¢¤½¤Î¾ì¤Ç¿æ¤¾å¤²¤¿¤´ÈÓ¤Ç¡¢°®¤ê¤¿¤Æ¤Î¤ª¤Ë¤®¤ê¤òÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³ú¤á¤Ð³ú¤à¤Û¤É¤ªÊÆËÜÍè¤Î¤ä¤µ¤·¤¤´Å¤ß¤¬¸ý¤ÎÃæ¤Ë¹¤¬¤ê¡¢¤¢¤¿¤¿¤«¤¤¤¦¤Á¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Îä¤á¤Æ¤âÈþÌ£¤·¤¤¤Î¤¬¼«Ëý¤Ç¤¹¡£
¡¡º£²ó¤Ï¡¢¥·¥ç¥Ã¥×¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤¹¤ë¤ª¤Ë¤®¤ê¤ò£³¤Ä¤´¾Ò²ð¡£¤¤¤º¤ì¤âºòÇ¯£¸·î¤Ë¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤·¤¿¥á¥Ë¥å¡¼¤Ç¡¢¤ª¤Ë¤®¤ê¤Î¶ñºà¤Ï¥·¥ç¥Ã¥×¤ÇÃ±ÉÊ¾¦ÉÊ¤È¤·¤Æ¤â¹ØÆþ¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤¼¤Ò¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤ÎÌ£¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¡Âè1°Ì¡¡¶äºúÆîÈÚÌ£Á¹¾Æ¤¤Ë¤®¤ê
¡Ö¿·³ã¤»¤ó¤Î¤ä¡¿¶äºúÆîÈÚÌ£Á¹ÄÒ¾Æ¤¡×¤ò¶ñºà¤Ë¤·¤¿2025Ç¯¤Î¿·¥á¥Ë¥å¡¼¡£¶äºú¤ò¿·³ã¸©Ä¹²¬»Ô¤ÎÅÁÅýÌîºÚ¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¢¤ëÅâ¿É»Ò¡Ö¿À³ÚÆîÈÚ¡×¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿ÆÃÀ½¤ÎºèÌ£Á¹¤ËÄÒ¤±¹þ¤ó¤Ç¡¢»ÝÌ£¤òÆ¨¤¬¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢ÆîÈÚÌ£Á¹¾²¤òÄÒ¤±¤¿¤Þ¤Þ¾Æ¤¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ì£Á¹¤ÏÄ¹²¬»ÔÀÝÅÄ²°¤ÎÀ±ÌîËÜÅ¹¡ÖÅ··ÃÂ¢¸µ¡×¤ò»ÈÍÑ¡£ÆîÈÚÌ£Á¹¤Î¤Û¤É¤è¤¤´Å¿É¤µ¤¬¤´¤Ï¤ó¤Î´Å¤µ¤ò°ú¤Î©¤Æ¤Þ¤¹¡£
¢¡Âè2°Ì¡¡±ö°ú¤ºú¤Ë¤®¤ê
¡ÖÁí¹ç¿©ÉÊ¤µ¤¤¤È¤¦¡¿±ö°úºú¡¡ÁÆ¤Û¤°¤·¡×¤ò¶ñºà¤Ë¤·¤¿2025Ç¯¤Î¿·¥á¥Ë¥å¡¼¡£±ö°úºú¤Ï¡¢¡Öºú¤Î¤Þ¤Á¡×¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¿·³ã¸©Â¼¾å»Ô¤ÎÌ¾»ºÉÊ¡£¹ñÆâ»º¤ÎÍººú¤ÎÆâÂ¡¤ä¥¨¥é¤ò¼è¤ê½Ð¤·¡¢Ã°Ç°¤Ë±ö¤ò»¤¤ê¹þ¤ß¡¢ºú¤ò¿ôÆüÃÖ¤¤¤Æ¤«¤é¿åÀö¤¤¤Ç±ö¤òÈ´¤¤¤Æ¡¢Â¼¾åÃÏÊýÆÃÍ¤ÎÉÍÉ÷¤Ç´¨É÷´³¤·¤Ë¤·¤Æ»Å¾å¤²¤¿ºÇ¹âµé¤Îºú¤Ç¤¹¡£¤½¤ó¤ÊºÇ¹â¤Îµ»Ë¡¤Çºî¤ê¾å¤²¤¿±ö°úºú¤ò¾Æ¤¤¤Æ¤¹¤°¤Ë¼êºî¶È¤ÇÁÆ¤Û¤°¤·¤Ë¡£¿·³ã¤Î¤ªÊÆ¤È±ö°úºú¤ÎÈþÌ£¤·¤µ¤ò¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤ËÌ£¤ï¤¨¤ë¡¢¤³¤À¤ï¤ê¤Î¤ª¤Ë¤®¤ê¤Ç¤¹¡£
¢¡Âè3°Ì¡¡¤´¤í¤´¤í±Û¸åÆùÌ£Á¹¤Ë¤®¤ê
¡Ö¾®Àî²°¡¿¤´ÈÓ¤Ë¤Ò¤È¤µ¤¸ ¤´¤í¤´¤í±Û¸åÆùÌ£Á¹¡×¤ò¶ñºà¤Ë¤·¤¿2025Ç¯¤Î¿·¥á¥Ë¥å¡¼¡£¤´ÈÓ¤Ë¤Ò¤È¤µ¤¸¤Ï¡¢¿·³ã»ÔÃæ±û¶è¡¦¸ÅÄ®¤ÎÏ·ÊÞ¿©ÉÊÀ½Â¤²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ë¿·³ã¾®Àî²°¤¬¼ê³Ý¤±¤ë¡¢¤´ÈÓ¤Î¤ª¶¡¤ÎÉÓµÍ¤á¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤¹¡£¤´¤í¤´¤í±Û¸åÆùÌ£Á¹¤Ï¡¢ÎÏ¶¯¤¤»Ý¤ß¤Î±Û¸åÌ£Á¹¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¡¢¹ñ»º¤ÎÆÚ¥í¡¼¥¹¡Ê¤Ò¤Æù¡Ë¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê²Ã¤¨¤¿ìÔÂô¤Ê°ìÉÊ¡£Ç»¸ü¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Ç¡¢´Å¿É¤¤Ì£Á¹¤¬ÉÂ¤ß¤Ä¤¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥ê¥Ô¡¼¥È´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¡£
¡Ô 2025Ç¯¼Â»Ü¤Î¹¥É¾¥¤¥Ù¥ó¥È ¡Õ
¢¡¡ÖÄ¾¹¾ÄÅ¾®³Ø¹»¤Î»ùÆ¸¤¬¹Í¤¨¤¿¥·¥ã¡¼¥¯¥«¥ì¡¼¡×¤ªÈäÏªÌÜ²ñ
2025Ç¯£²·î¡¢Ìµ°õÎÉÉÊ¤ÈÏ¢·È¤·¤ÆÄ¾¹¾ÄÅ¾®³Ø¹»¡Ê¾å±Û»Ô¡Ë¤Î»ùÆ¸¤¬³«È¯¤·¤¿¡Ö¥·¥ã¡¼¥¯¥«¥ì¡¼¡×¤ÎÈÎÇä³«»Ï¤òµÇ°¤·¡¢¤ªÈäÏªÌÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¡£ÅöÆü¤Ï¡¢³«È¯¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤¿»ùÆ¸¡¦ÀèÀ¸¤«¤é¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç½Ð±é¤¤¤¿¤À¤¡¢¾¦ÉÊ¤ÎÆÃÄ§¤ä³«È¯¤Ë¤«¤±¤¿»×¤¤¤òÊ¹¤¤¤¿¤ê¡¢²ñ¾ì»²²Ã¼Ô¤Ë¤Ï¥·¥ã¡¼¥¯¥«¥ì¡¼¤ò¤Ï¤¸¤á¿·³ã¤ÎÆÃ¿§°î¤ì¤ëÍÍ¡¹¤Ê¥ì¥È¥ë¥È¥«¥ì¡¼¤ò¿¶¤ëÉñ¤Ã¤¿¤ê¤È¡¢Æø¤ä¤«¤«¤ÄÏÂ¤ä¤«¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ÎÃæ¡¢¿·³ã¤Î¿©Ê¸²½¤ä¡¢Ì±´Ö´ë¶È¤ÈÏ¢·È¤·¤¿ÃÏ°è¿¶¶½¤Î¼èÁÈ¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡±Û¸åÉ±¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼¥Ñ¡¼¥¯ in THE NIIGATA
2025Ç¯£³·î¡¢¿·³ã¤¬¸Ø¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¤¤¤Á¤´¡Ö±Û¸åÉ±¡×¤òËþµÊ¤¹¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬THE NIIGATA¤Ç½é³«ºÅ¡ª²ÌÆù¤¬½À¤é¤«¤¤¤¿¤á¼óÅÔ·÷¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«½Ð²ó¤é¤Ê¤¤±Û¸åÉ±¤ò¡¢ÅöÆü¤Ï¸©ÆâÇÀ²È¤µ¤ó¤«¤é¤«¤½¸¤á¤ÆÂ¿¿ô¤´ÍÑ°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë±Û¸åÉ±´ØÏ¢¾¦ÉÊ¤äÆÃÀ½¥¹¥¤¡¼¥Ä¡¢¥¹¥Ñ¡¼¥¯¥ê¥ó¥°ÆüËÜ¼ò¤Þ¤Ç¼è¤êÂ·¤¨¤¿ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢»²²Ã¤µ¤ì¤¿³§¤µ¤Þ¤«¤é¿·³ã¤Î½Õ¤ÎÌ£¤òÂç¤¤¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¹¥É¾¤Ë¤Ä¤¡¢2026Ç¯¤â3·î20Æü¡Ê¶â¡Ë¤ËÆ±¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅÍ½Äê¡ª¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯¡£
¢¡¡ÖµÈÇµÀî¡×¤Î¤ª¼ò¤ò°û¤ß¤Ê¤¬¤éÃÎ¤ë¹ÖºÂ¡ÖÆüËÜ¼ò¤ÎÎò»Ë¡×
2025Ç¯9·î¡¢¿·³ã¸©Ä¹²¬»Ô¤Î¼òÂ¢¡ÖµÈÇµÀî¡×¤Î¤ª¼ò¤È¿·³ã¤Î¤ª¤Ä¤Þ¤ß¤ò³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤éÆüËÜ¼ò¤ÎÎò»Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³Ø¤Ö¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬THE NIIGATA¤Ç³«ºÅ¡ªµÈÇµÀî¤Ç·Ð±Ä´ë²è¤ä¹Êó¤òÃ´¤¦¤ª»Å»ö¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÆüËÜ¤ÎÎò»Ë¤¬¹¥¤¤Ç¡¢¤½¤Î»þÂå¤ÎÀ¸³è½¬´·¤Ë¶½Ì£´Ø¿´¤òÃÚ¤»¤ë²£ËÜ¾»Ç·»á¤Î¤ªÏÃ¤Ç³Ú¤·¤¤Ê·°Ïµ¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ô 2026Ç¯¼Â»ÜÍ½Äê¤ÎÃíÌÜ¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È ¡Õ
¢¡Ì£Á¹¤Å¤¯¤ê¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¡Ö¿·³ã¤ÎÌ£Á¹Â¢¤È¤Ä¤¯¤ë¡¢¤ï¤¿¤·¤Î¼êÁ°Ì£Á¹¡×
2·î22Æü¡ÊÆü¡Ë³«ºÅ¡£¡Ö¿·³ã¤ÎÈ¯¹ÚÊ¸²½¤ò»Ù¤¨¤ë¥Ò¥È¡×¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¡¢Ì£Á¹¤Å¤¯¤êÂÎ¸³¤òÄÌ¤¸¡¢¿·³ã¤ÎÊë¤é¤·¤ä¿©Ê¸²½¤Î±ü¿¼¤µ¤òÂÎ´¶¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£¿·³ã¸©Æâ¤ÇÌ£Á¹¤Å¤¯¤ê¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿Ì£Á¹Â¢¤ÎÂ¢¸µ¤Ç¤¢¤ëÆ£°æ´²»á¤ò¹Ö»Õ¤Ë¤ª·Þ¤¨¤·¡¢¡ÖÌ£Á¹¤ÎÀ½Ë¡¡×¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¡ÖÈ¯¹Ú¤¬Êë¤é¤·¤ÎÃæ¤Ç²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¿Ìò³ä¡×¤Ê¤É¡¢Â¢¸µ¤À¤«¤é¤³¤½¸ì¤ì¤ëÊª¸ì¤ò¤ªÏÃ¤·¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Ì£Á¹¤Ë´Ø¤¹¤ëÃÎ¼±¤ò¿¼¤á¤¿¸å¤Ï¡¢ÀìÍÑ¤Î¥¥Ã¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ»²²Ã¼Ô¤´¼«¿È¤Î¼ê¤ÇÌ£Á¹¡Ê1kg¡Ë¤ò»Å¹þ¤ß¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¤ª»ý¤Áµ¢¤ê¡£¤´¼«Âð¤Ç¤æ¤Ã¤¯¤êÌ£Á¹¤ÎÊÑ²½¤ò¸«¼é¤ê¡¢¡Ö¤ï¤¿¤·¤À¤±¤ÎÌ£Á¹¡×¤ò³Ú¤·¤á¤ëÂÎ¸³¤Ç¤¹¡£ÅöÆü¤Ï¡¢Â¢¸µ¤ª¤¹¤¹¤á¤ÎÌ£Á¹¤ò»È¤Ã¤¿»î¿©¤â¤´ÍÑ°Õ¡£¤´²ÈÄí¤Ç¤â¼ÂÁ©¤·¤ä¤¹¤¤Ì£Á¹¤Î»È¤¤Êý¡¦Ì£¤ï¤¤Êý¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£È¯¹ÚÊ¸²½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³Ø¤Ó¤¿¤¤Êý¤«¤é¡¢Ì£Á¹¤Å¤¯¤ê¤Ë¶½Ì£¤¬¤¢¤ë¿Æ»Ò¡¦¤´²ÈÂ²¤Ç¤Î»²²Ã¤â¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª
https://the-niigata.jp/event/12204/
¢¡¶äºÂÈ¯Ãå¥Ð¥¹¥Ä¥¢¡¼ Àã¹ñ¤Î¿©Ê¸²½¤È¶äÀ¤³¦¤òË¾¤à¡ÖÅòÂô¹â¸¶¥í¡¼¥×¥¦¥§¥¤¡×
3·î14Æü¡ÊÅÚ¡Ë³«ºÅ¡£º£²ó¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡¢¡ÖÀã¹ñ¤Î¿©Ê¸²½¤È¶äÀ¤³¦¤ÎÀä·Ê¤ò³Ú¤·¤àÎ¹¡×¡£¿©¡ßÂÎ¸³¡ßÀä·Ê¤Ç¡¢Åß¤ÎÆîµû¾Â¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò°ìÆü¤Ç¤¿¤Ã¤×¤êÌ£¤ï¤¨¤ë¡¢ÆâÍÆ½¼¼Â¤Î¥Ä¥¢¡¼¤Ç¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢Á´¹ÔÄø¤òTHE NIIGATA´ÛÄ¹¤Î郄ÌÚ¤¬¤´°ÆÆâ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¹ÔÄø¡Û
¡¶äºÂ¡¦¿·³ã¾ðÊó´Û THE NIIGATA È¯¡Ê7:00¡Ë
¢ÇÀ²È¥ì¥¹¥È¥é¥ó ¾åÅÄ¤Î¶¿¡Êµû¾Â»º¥³¥·¥Ò¥«¥ê¤È»³ºÚ¡¦ÃÏ¾ìÌîºÚ¤ò»È¤Ã¤¿¶¿ÅÚÎÁÍý¤ÎÃë¿©¡¢¤Ì¤«³ø¿æ¤¤ÎÍÍ»Ò¤â¸«³Ø¡Ë
£Æ»¤Î±Ø Æîµû¾Â¡Êµû¾Â»º¥³¥·¥Ò¥«¥ê¤äÌ¾»ºÉÊ¤Î¤ªÇã¤¤Êª¡Ë
¤ÂÎ¸³¹©Ë¼ Âç¸»ÂÀ¡Ê¿·³ãÌ¾Êª¡ÖºûÃÄ»Ò¡×ºî¤êÂÎ¸³¡Ë
¥ÅòÂô¹â¸¶¥í¡¼¥×¥¦¥§¥¤¡Ê´ã²¼¤Ë¹¤¬¤ëÍºÂç¤ÊÅß·Ê¿§¤òÄ¯¤á¤Ê¤¬¤é¶õÃæ»¶Êâ¡Ë
¦¶äºÂ¡¦¿·³ã¾ðÊó´Û THE NIIGATA Ãå¡Ê20:00º¢¡Ë
https://the-niigata.jp/2026/01/12107/
¡Ô 2025Ç¯ ¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡ÖTHE NIIGATA Bit GINZA¡×¿Íµ¤¥é¥ó¥¥ó¥° ¡Õ
¡¡¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤Î³¹¡¦¿·³ã¸©±í»°¾ò¤òËÜµòÃÏ¤È¤¹¤ë¥¤¥¿¥ê¥¢ÎÁÍýÅ¹¤Ç¤¹¡£¡Ö¿·³ã¤È¶¦¤ËÀ¸¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥»¥×¥È¤Î¤â¤È¡¢ÎÁÍý¡¦¥É¥ê¥ó¥¯¡¦¥«¥È¥é¥ê¡¼¡¦´ï¤Þ¤Ç¿·³ã¤Î¿©¡¢¥×¥í¥À¥¯¥È¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¡¢°û¿©¤òÄÌ¤¸¤Æ¿·³ã¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÀ¤³¦¤ËÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Å¹Æâ¤Î¥é¥¤¥È¤ä¥·¥ã¥ó¥Ç¥ê¥¢¤Ë¤Ï¡¢ÄÞÀÚ¤ê¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¿ÛË¬ÅÄÀ½ºî½ê¤ÎÇËºà¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¶õ´Ö¤Å¤¯¤ê¤Ë¤â¿·³ã¤é¤·¤µ¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÊÆ¤É¤³¤í¿·³ã¤Î¥Ö¥é¥ó¥ÉÊÆ¡Ö¿·Ç·½õ¡×¤äº´ÅÏ»º¤ÎÆîÈÚ¥¨¥ÓÅù¡¢¿·³ã¤«¤éÄ¾Á÷¤µ¤ì¤ë¿·Á¯¤Ê¸·Áª¿©ºà¤òÍÑ¤¤¤Æ¡¢°ìÎ®¤ÎÅ¹¤¬½¸¤Þ¤ë¶äºÂ¤Ç¡Ö¿·³ã¤Î°ìÎ®¡×¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡º£²ó¤Ï2025Ç¯¤ËºÇ¤â¿Íµ¤¤Î¤¢¤Ã¤¿¥³¡¼¥¹¡¦¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¥é¥ó¥Á¡Û
¢¡Âè1°Ì¡¡¥Þ¥ë¥Ê¥ª¥³¡¼¥¹
¥µ¥é¥À¡¢¥¹¡¼¥×¡¢¥Õ¥©¥«¥Ã¥Á¥ã¡¢¥Ç¥¶¡¼¥È¤ËËÜÆü¤ÎÁª¤Ù¤ë¥Ñ¥¹¥¿¤È¥á¥¤¥ó¤¬¤Ä¤¤¤¿¥³¡¼¥¹¤Ç¤¹¡£
¢¡Âè2°Ì¡¡NIIGATAÂÎ´¶¥é¥ó¥Á
¿·³ã¸©´¢±©Â¼»º¤Î¤ªÊÆ¡Ö¿·Ç·½õ¡×¤ò»È¤Ã¤¿ÅÚÆé¿æ¤¤´ÈÓ¤Ë¡¢Á°ºÚ¤ä¤´ÈÓ¤Î¤ª¶¡¤â¤Ä¤¤¤Æ¡¢¿·³ã¤ÎÈþÌ£¤·¤µ¤ò´®Ç½¤Ç¤¤ë¥»¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£
¢¡Âè3°Ì¡¡ÆîÈÚ³¤Ï·¤Î¥¢¥á¥ê¥±¡¼¥Ì¥½¡¼¥¹¥Ñ¥¹¥¿
º´ÅÏ»ºÆîÈÚ³¤Ï·¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¤»¡¢¥½¡¼¥¹¤Ë¤â¤Õ¤ó¤À¤ó¤ËÆîÈÚ³¤Ï·¤ò»È¤Ã¤¿¶äºÂÅ¹¸ÂÄê¤Î1ÉÊ¤Ç¤¹¡£
¡Ú¥Ç¥£¥Ê¡¼¡Û
¢¡Âè1°Ì¡¡¶Ë¥³¡¼¥¹
µû²ð¤ÎÀ¹¤ê¹ç¤ï¤»¡¢¤ªÆù¤ÎÀ¹¤ê¹ç¤ï¤»¡¢¥È¥ê¥å¥Õ¤È¥Õ¥©¥¢¥°¥é¤ÎÍñ¤«¤±¤´ÈÓ¤¬ÉÕ¤¤¤¿Âç»®°û¤ßÊüÂê¥³¡¼¥¹¤Ç¤¹¡£
¢¡Âè2°Ì¡¡µ»¥³¡¼¥¹
µ¨Àá¤Î¿©ºà¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢Á°ºÚ¡¦µûÎÁÍý¡¦ÆùÎÁÍý¡¦¥Ñ¥¹¥¿¡¦¥Ç¥¶¡¼¥È¤Ê¤É¤ò¤´ÍÑ°Õ¡£°û¤ßÊüÂê¤ÎÉÕ¤¤¤¿Bit¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¤Î±ã²ñ¥³¡¼¥¹¤Ç¤¹¡£
¢¡Âè3°Ì¡¡¥Þ¥ë¥Ê¥ª¥³¡¼¥¹
Áª¤Ù¤ë¥Ñ¥¹¥¿¡¢¥á¥¤¥ó¤Î¥·¥ç¡¼¥È¥³¡¼¥¹¡£Ã»»þ´Ö¤Ç¥Ç¥£¥Ê¡¼¤ò³Ú¤·¤ß¤¿¤¤Êý¤Ê¤É¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¢¨2025Ç¯1·î¡Á12·î¤Î¼ÂÅ¹ÊÞ¤ÎÇä¾å¶â³Û¤Î½¸·×¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
