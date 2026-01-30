こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
学生の学びの集大成を展示 甲南女子大学メディア表現学科「第14回 卒業制作選抜展」を2月26日より神戸・元町で開催
甲南女子大学（神戸市東灘区）文学部メディア表現学科は、2026年2月26日（木）から3月3日（火）まで、アート◯美空間Saga（神戸市中央区）にて「第14回卒業制作選抜展」を開催します。本展では、卒業研究として制作された作品の中から選抜された作品を展示します。入場無料で、一般の方もご覧いただけます。
甲南女子大学文学部メディア表現学科では、多様なメディアの特徴を学びながら、自分らしい表現方法を探求し、発信する力と他者の表現を受け取る力を養っています。
同学科では、展覧会やコンクールなど、学生の創作経験や学びの成果を発表する機会を数多く設けており、卒業制作選抜展は、これまでの学びの集大成として取り組む卒業研究の成果を紹介する場です。
卒業研究は9つのゼミに分かれて行われ、各ゼミでメディアの特性と自己表現との関係性を考察し、論文または作品としてまとめます。本展では、その中でも最終成果物を「作品」として制作したものから、選抜された作品を展示します。
14回目の開催となる今回は、以下7つのゼミの卒業制作の中から選ばれた、多彩な作品が展示される予定です。
デザイン・アート研究ゼミ
編集・インターネット研究ゼミ
ニューメディア研究ゼミ
写真・視覚文化研究ゼミ
文学・言語表現研究ゼミ
映像表現研究ゼミ
マンガ・アニメ研究ゼミ
◆甲南女子大学文学部メディア表現学科 「第14回卒業制作選抜展」開催概要
【日 時】
2026年2月26日（木）〜3月3日（火）
11:00〜18:00（最終日は15:00まで）
【会 場】
アート◯美空間Saga
（神戸市中央区下山手通2-13-18 観音寺ビル1階）
【観 覧】 無料
【主 催】 甲南女子大学文学部メディア表現学科
甲南女子大学文学部は、2027年4月に、さらに実践的な教育内容とカリキュラムへと学びのアップデートを構想しています。メディア表現学科は、現行9つの学習領域をヴィジュアルカルチャー分野、クリエイション／AI分野、ソーシャルデザイン分野の3つに再編し、これまでにない広い学びの機会を提供します。
▼プレスリリース・取材に関するお問い合わせ先
甲南女子大学入試・広報部入試・広報課（広報部門）
住所： 〒658-0001 兵庫県神戸市東灘区森北町6-2-23
TEL： 078-413-3130（平日9:00〜17:00）
E-mail： koho@konan-wu.ac.jp
▼イベントに関するお問い合わせ先
甲南女子大学 文学部 メディア表現学科
TEL： 078-413-5398（平日9:00〜17:00）
