【金城学院大学】愛知県と包括協定を締結
2026年1月28日（水）、本学は愛知県と包括協定を締結いたしました。
本協定は、相互に緊密な連携・協力のもと幅広い地域課題の解決に取り組むことで、地域の活力向上と相互のさらなる発展を目指すものです。
同日、愛知県公館にて愛知県との包括協定締結式が執り行われ、愛知県知事・大村秀章様と本学学長・小室尚子が協定書に署名し、書類の受け渡しを行いました。
本協定の締結により、産業振興や女性の活躍促進、文化・芸術、観光振興、健康福祉の増進など、幅広い分野での連携体制が一層強化されました。
本学は今後も、愛知県との連携を通じて、地域課題の解決と地域社会の発展に貢献してまいります。
▼本件に関する問い合わせ先
大学運営推進課
TEL：052-798-0180
メール：d-suisin@kinjo-u.ac.jp
