セレモニーシーンに求められるブローチとは？ブローチ専門店【Jeweliss（ジュエリス）】のセレモニーブローチ特集

株式会社KANON（所在地:大阪府住吉区苅田/代表取締役:竹田みどり）が運営するブローチ専門店「Jeweliss（ジュエリス）」公式ショップでは、これから迎える卒業式や入学式などのセレモニーシーズンに向けて、フォーマルな装いに彩りを添えるブローチの特集ページをオープンしました。常時200種類以上のブローチを揃えるジュエリスなら、「ハレの日」を彩る素敵なブローチが見つかるはず。専門店「Jeweliss（ジュエリス）」：https://jeweliss.com/

パールやクリスタルの王道セレモニーブローチ

淡水パールサークルブローチ Rouce ルーチェ \7,700淡水パール ブローチ Ensina エンシーナ \5,500

ホワイトとピンクベージュの美しい淡水パールをリースにあしらった上品なブローチ。

柔らかな艶とクリスタルガラスの輝きが素晴らしく、胸元にさりげない輝きをプラス。

人気のサークル型にパールつきと、華やかでどんなコーディネートにも合わせやすい。

洗練されたデザインとリュクス感あふれるクリアクリスタルを繊細にあしらったゴールドのリボンブローチ。

リボンをふんわりと優雅に結わえた形を再現したブローチは、女性らしさを引き立てる、エレガントでキュートなアクセサリー。

リボン ブローチ Ruban リュバン \4,400

セレモニーにつけたいブローチ特集（https://jeweliss.com/?mode=grp&gid=2929698）

季節を意識した華やかな桜デザインブローチ

桜 2個セットブローチ floris フローリス \4,950

やさしいピンクの花びらが春風になびいたように、ふわっと咲く様子が可憐な桜のブローチは、 胸元につけるとまるで胸元に桜が咲いたかのよう。

2点セットなので単品では勿論、重ねづけで華やかな雰囲気にも。ワンピースとバッグのように違うアイテムに1点ずつつけるのもおすすめです。

白蝶貝の桜の花とコーラルピンクとホワイトの淡水パールの桜のつぼみが咲く上品で優しい雰囲気のあるブローチ。

優しい光沢感でありながら、華やかな雰囲気がセレモニースタイルのワンポイントとしてぴったりです。

桜モチーフ ブローチ Cerejeira セレジェイラ \6,600

桜ブローチコレクション（https://jeweliss.com/?mode=grp&gid=2947456）

季節的にまだ肌寒いことも多い入学式や卒業式。ブローチなら上着の着脱にも邪魔にならず、保管も簡単なので後々まで重宝します。

セレモニースタイルのワンポイントになるブローチで、胸元のコーディネートに華を添えてみませんか。

ブローチ専門店/Jeweliss（ジュエリス）について

アクセサリーブランドとしてデビューした「Jeweliss（ジュエリス）」の中でも、特に人気の高い「ブローチ」だけを集めた、珍しいブローチ専門セレクトショップ。「Jeweliss（ジュエリス）」というブランド名は、「Jwelryを身に付けることでBliss（幸福）を感じて欲しい」という願いをこめた造語からきています。全国のブローチ好きさんの声に応えた、ブローチ専門店としては国内最大級の品ぞろえを誇るECサイトです。公式 Instagram：@jeweliss

※スタイリスト様向けリースも行っております。ご希望の場合は下記よりお問い合わせください。

衣装協力について https://jeweliss.com/?mode=f4

株式会社KANON（カノン）

所在地：大阪府大阪市住吉区苅田6-5-1

代表者：竹田 みどり

設立：2011年6月

事業内容：アクセサリー、オリジナルルームウェア等の企画および通信販売

ブローチ専門店「Jeweliss（ジュエリス）」公式サイト：https://jeweliss.com/