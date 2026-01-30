相模原市の「空家等管理活用支援法人」に指定

特定非営利活動法人 空家・空地管理センター

空き家管理サービスならびに空き家の相談窓口事業を展開する特定非営利活動法人 空家・空地管理センター(所在地：東京都新宿区、代表理事：上田 真一、以下「当センター」)は、空家等対策の推進に関する特別措置法における「空家等管理活用支援法人」として、神奈川県相模原市より指定を受けました。

当センターはこれまで同市との「空家等対策に関する協定」のもと空き家対策に取り組んで参りましたが、今後はより一層の連携強化により、空き家発生の未然防止から管理・利活用の対応まで総合的な空き家対策を推進します。

■空家等管理活用支援法人について

１.業務内容

（１） 空家等の所有者等に対する情報提供や相談対応

（２） 委託に基づく空家等の管理・活用のための事業・事務

（３） 空家等の管理・活用に関する普及啓発

２.指定期間

令和8年1月30日～令和10年3月31日

■特定非営利活動法人 空家・空地管理センターについて

特定非営利活動法人 空家・空地管理センターは、空き家に関わるあらゆるお困りごとをワンストップで解決するための総合相談窓口です。社会問題化する「放置空き家」を無くすことを目標に2013年に設立し、これまでに累計13,000件以上の空き家に関するご相談に応じてきました。

当センターでは、全国の協力事業者とともに699市区町村（2026年2月時点）で、窓口事業とあわせて空き家の管理サービスを提供しています。2024年4月には、東京都からの業務委託を受け、「東京都空き家ワンストップ相談窓口」の運営を開始し、現在は23の自治体と連携しております。

なお、当センターは、空き家問題に知見を持つ専門スタッフが窓口となり、不動産会社、解体会社、リフォーム会社、司法書士、税理士などとの連携を図りながらワンストップで対応する体制を構築し、ご相談者の負担や不安、不信感のない相談環境を提供しています。

また、空き家の発生抑制・有効活用・適正管理に関するセミナーイベント等を通じた普及啓発の取組みや、相続、売却、賃貸及び管理に関する無料相談を提供しています。

法人名 ： 特定非営利活動法人 空家・空地管理センター

所在地 ： 〔東京〕相談センター

〒160-0023 東京都新宿区西新宿3-8-4 BABAビル9階

〔本部〕

〒359-1144 埼玉県所沢市西所沢2丁目1-12 第2北斗ビル

代表理事 ： 上田 真一

設立年 ： 2013年7月

ホームページ： http://www.akiya-akichi.or.jp/

電話番号 ： 0120-336-366