【物語のワンシーンのような一瞬を描く!】活動初期から現在の作品、そして描き下ろしを加えた全101点を掲載『MAGIC HOUR 嶋田里英作品集』2月発売

グラフィック社は、書籍『MAGIC HOUR 嶋田里英作品集』を、2026年2月に発売いたします。

『MAGIC HOUR 嶋田里英作品集』書影忙しない日々にも、"心ほどける瞬間"を。

各地での個展/展示をはじめ、DELFONICS（ロルバーン）や兵庫県立美術館などとのコラボレーションで知られる嶋田里英の待望の作品集。

嶋田里英が描くのは、街を行き交う人や車、いつもどこか建設途中のビル、車窓から見える景色、乗客の搭乗を待つ飛行機など、日常の何気ない風景だが、物語のワンシーンのような、“心ほぐれる瞬間”を切り取って描いている。その独特の視点やノスタルジーと現代性を併せ持った作風により多くの人から共感を集めている。

本書は、活動初期から現在、そして描き下ろしを加えた全101点を掲載。そして、嶋田里英のベースとなる78色のカラーパレットと制作過程を特別収録。

●推薦コメント

ささやかだけれど日常が豊かになる、そんな力をもったイラストだ。

〈銀座 蔦屋書店 コンシェルジュ｜坂山毅彦〉

何気ないシーンから切り取られ、それぞれのひとときが感じられる作品の数々です。

〈Gallery CONTAINER（岩田屋本店）｜福田幸紀〉

＜本書イメージ＞

＜目次＞

Mirror Walk

All Aboard

Gentle Season

In transit,

Corner Scenes

Holiday Walk

Overlook

Under Construction

Return Route



Color palette

Work process

＜著者プロフィール＞

嶋田里英（シマダリエ）

1994年生まれ、東京在住。早稲田大学大学院創造理工学研究科建築学専攻修了。

2022年より、都市の風景を主なモチーフにイラストレーションを制作。ステーショナリー、音楽ジャケット、WEB、ホテルやオフィスのアートワークなど、幅広い分野の仕事を手がけている。

普段見過ごされがちな日常の美しさを見つけ出し描くことを心がけている。

＜書籍情報＞

『MAGIC HOUR 嶋田里英作品集』書影

書名：MAGIC HOUR 嶋田里英作品集

著者：嶋田里英

発売日：2026年2月

仕様：B5変 PUR製 総144頁

定価：2,750円（10%税込）

ISBN：978-4-7661-4054-5

＜好評関連書籍＞

『DISCOVER』書影

書名：DISCOVER

著者：unpis（ウンピス）

発売日：2021年11月

仕様：B5変形 並製 総160頁

定価：2,750円（10%税込）

ISBN：978-4-7661-3552-7

