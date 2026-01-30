名古屋・岡崎エリアにおける賃貸住宅物件（投資不動産）の取得について

サーラ不動産株式会社

サーラ不動産株式会社（本社：愛知県豊橋市、代表取締役社長 赤間 真吾、以下「当社」）は、名古屋郊外および岡崎エリアにおいて賃貸住宅物件10棟（以下「本物件」）を取得しましたので、お知らせいたします。

＞ 当社は、昨年3月に60周年を迎え、これまでの「仲介事業」・「管理事業」という2本柱に加え、「投資事業」と「まちづくり事業」を加えた4つを柱として事業を展開しています。現在は、当社が所属するサーラグループの2030年ビジョンの実現に向け、「投資事業」を注力分野に位置づけています。投資規模・投資エリアの拡大をさらに進め、中長期にわたる安定収益の確保を図ります。

＞ 当社にとって、本物件は、初めての名古屋市での賃貸住宅物件の取得となります。立地が分散しており、築年数も浅いため、今後も安定した稼働が見込まれます。取得後は、稼働率を高め物件価値の向上の後、保有あるいは売却し、投資ポートフォリオの拡充を進めます。

＞中長期的には、投資事業等で得た収益を地域社会に還元することで、魅力あるまちづくりなど事業を通じた社会課題解決に貢献してまいります。



