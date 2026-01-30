【スープで、溺れろ。】”溺れるスープスパ”、ついに始動。2月1日(日)より販売開始！

GOSSO株式会社

GOSSO株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：藤田建）が運営する「CRAFT CHEESE MARKET 」にて、クリーム系・トマト系・オイル系など全8種の『溺れるスープスパ』を2026年2月1日（日）より販売いたします。

一口で、沼。『溺れるスープスパ』

溢れんばかりに盛り付けられた濃厚スープに、モッチモチパスタが絡み合い、ひと口食べれば夢中になる“沼系”スープスパが誕生しました！

クリーム系・トマト系・オイル系など全8種のラインナップは、旨み・香り・コクが重なり、中毒級の美味しさ。さらに、旨みを爆上げさせる「追い粉チーズ」の背徳アレンジも必見！残ったスープはガーリックトーストやバゲットに浸して、最後の一滴まで“沼落ち必至”で楽しめます。

そして、この“沼”から抜け出せなくなる『食べ放題プラン』もご用意しております！

本格ピッツァやシカゴピザとともに、話題の「溺れるスープスパ」を心ゆくまでご堪能ください。

「濃厚ロゼクリーム」1,518円（税込）

一口で、沼。“溺れるスープスパ”の看板、スープが主役の濃厚ロゼ。トマトの旨みとクリームのコクを濃厚にまとめた、溺れるスープスパの看板メニュー。麺に絡むロゼスープを最後の一滴まで飲み干して。

「ピリ辛チョリソーのアラビアータ」1,298円（税込）

ピリ辛なチョリソーとトマトの旨みが絡む刺激系。汗かくほど旨い、飲み干し必至のアラビアータ。

「炙りモッツァレラチーズトマト」1,408円（税込）

香ばしく炙ったモッツァレラが主役。濃厚トマトにとろけるチーズが重なって、背徳感MAXの一杯。

「クリーミーカルボナーラ」1,375円（税込）

卵のコクとチーズの旨みが溶け込む、クリーミーな“飲める”カルボ。

「トリュフクリーム」1,408円（税込）

トリュフがふわっと立ち上がる贅沢クリーム。濃厚なのに上品、スープが止まらない。

「ブラックペペ」1,298円（税込）

ガツンと黒胡椒が効いたキレ味スープスパ。濃厚なのに締まる、クセになる大人のペペロン。

「旨味ボンゴレ」1,342円（税込）

あさりの出汁がしみ渡る、旨み直球のボンゴレ。スープの一滴まで貝の余韻が続く。

「長ネギと蒸し鶏の和風ペペロンチーノ」1,408円（税込）

和の食材のやさしい旨みを生かしたペペロン。濃厚でも食べ疲れしない。

＜サイドメニュー＞

「厚切りガーリックトースト」220円（税込）

香ばしいガーリックの風味が広がる、スープスパと相性抜群の厚切りトースト。

「ソースのお共に 厚切りバゲット」165円（税込）

ソースを最後まで楽しむ必須アイテム。

「追い粉チーズ」110円（税込）

ひと振りで濃厚さUP！チーズ好きの追いアイテム。

「サラダセット」363円（税込）

彩り豊かなサラダで、味わいにメリハリをプラス。

旨みに溺れる、食べ放題プラン。

【溺れるスープスパ+シカゴピザ+定番ピッツア食べ放題】2,178円（税込）120分制（Food L.O.45分前）

チーズと旨みの海に溺れる。

今話題の中毒系「溺れるスープスパ8種」に、溢れ出す濃厚チーズが自慢の「シカゴピザ3種」、さらに王道の美味しさが人気の「定番ピッツァ5種」がすべて食べ放題で楽しめる贅沢プラン！さらに、スープスパと相性抜群の「バゲット」、気軽につまめる「チェダーチーズポテトフライ」も食べ放題でご用意しております。気分に合わせて楽しめる幅広いラインナップはお腹いっぱい、大満足間違いなし！

＜食べ放題メニュー＞

〈注意事項〉

■先着3組様限定(※先着を超えた場合は店舗よりご連絡いたします。）

■120分制(※L.O.45分前)

■席料＋1drink制

■＋1,000円(税込)で「プレミアム飲み放題」も追加OK！(※L.O.30分前)

【溺れるスープスパ+定番ピッツア食べ放題】1,738円（税込）90分制（L.O.30分前）

スープに浸って、ピッツァで満たす。

今話題の中毒系「溺れるスープスパ8種」と、王道の美味しさが人気の「定番ピッツァ5種」を気軽に楽しめる食べ放題プラン。さらに、スープスパと相性抜群の「バゲット」、気軽につまめる「チェダーチーズポテトフライ」も食べ放題でご用意しております。

＜食べ放題メニュー＞

〈注意事項〉

■先着3組様限定(※先着を超えた場合は店舗よりご連絡いたします。）

■90分制(※L.O.30分前)

■席料＋1drink制

■＋1,000円(税込)で「プレミアム飲み放題」も追加OK！(※L.O.30分前)

【ピッツァ食べ放題】1,078円（税込）90分制（L.O.30分前）

焼きたてを、好きなだけ。

定番から人気の味まで、焼きたての本格ピッツァを食べ放題でお楽しみいただけます。シンプルで飽きのこないラインナップは、シェアしながら少しずつ味わうのにも最適！気軽につまめる「チェダーチーズポテトフライ」も食べ放題です！

＜食べ放題メニュー＞

〈注意事項〉

■先着3組様限定(※先着を超えた場合は店舗よりご連絡いたします。）

■90分制(※L.O.30分前)

■席料＋1drink制

■＋1,000円(税込)で「プレミアム飲み放題」も追加OK！(※L.O.30分前)

【商品概要】

■商品名/価格

■販売期間

2026年2月1日(日)販売開始

※本商品は予告なく終了する場合がございます。

【提供店舗】

店舗名：CRAFT CHEESE MARKET 渋谷駅前店

住所：〒150-0042 東京都渋谷区宇田川町25-4 ダッキープラザ B1F

営業時間：

月～金11:30～15:30/16:30～23:30（料理L.O.22:30 ドリンクL.O.23:00）

土日祝11:30～23:30（料理L.O.22:30 ドリンクL.O.23:00）

電話番号：03-6416-5967

定休日：無

公式HP：https://store.gosso.co.jp/detail/ccm_shibuya/(https://store.gosso.co.jp/detail/ccm_shibuya/)

店舗名：CRAFTCHEESEMARKET お初天神店

住所：〒530-0057 大阪府大阪市北区曽根崎2-8-12 サンプラザ曽根崎 B1F

営業時間：

月～金15:00～23:30（料理L.O.22:30 ドリンクL.O.23:00）

土日祝11:30～23:30（料理L.O.22:30 ドリンクL.O.23:00）

電話番号：06-4309-6800

定休日：無

公式HP：ht(https://store.gosso.co.jp/detail/ccm_ohatsutenjin/)tps://store.gosso.co.jp/detail/ccm_ohatsutenjin/(https://store.gosso.co.jp/detail/ccm_ohatsutenjin/%E5%BA%97%E8%88%97%E5%90%8D%EF%BC%9ACRAFTCHEESEMARKET)

【会社概要】

■会社名：GOSSO株式会社

■本社：〒150-0024 東京都渋谷区宇田川町14-13 宇田川町ビルディング6Ｆ

■代表者：代表取締役 藤田 建

■設立：2005年12月

■電話番号：03-6316-8191（代表）

■URL：http://www.gosso.co.jp/

■事業内容：飲食店(居酒屋/焼肉/麺/スイーツ)の経営/企画/運営、プロデュースおよびFC展開