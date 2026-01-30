「取り締まり」を進化させる小型デバイス、CAGR4.5％で拡大する手持ち式速度測定器市場の現在地
交通安全と効率化を両立するハンディレーダー
手持ち式速度測定器（ハンディレーダー）は、交通警察や法執行機関が車両の速度違反を取り締まるための携帯型レーダー装置である。その本質的価値は、交通安全の確保と取り締まり業務の効率化を同時に実現する点にある。基本構造は、電波を発信・受信する送受信機、信号を処理するデジタルプロセッサー、そして測定結果を表示するディスプレイから構成されている。小型・軽量化された設計により、場所を選ばずに運用できる点が最大の特徴であり、従来の固定式速度違反自動取締装置（オービス）では対応しきれない多様な取り締まりポイントでの活用を可能にしている。この製品は、単に速度を測定するだけでなく、証拠映像の記録機能や、測定データの即時転送機能などを備えた高機能モデルも登場しており、交通取り締まりのデジタル化を推進するインフラとしての役割を担っている。
手持ち式速度測定器は、主に警察や交通安全関連の公的機関に供給されるため、公的セクターの予算や政策動向に強く影響される。しかし、その根底にあるのは、世界的な交通安全に対する社会的な要請である。道路交通法の順守徹底は、交通事故死傷者の削減という重要な社会課題の解決に直結する。
LP Information調査チームの最新レポートである「世界手持ち式速度測定器市場の成長予測2025～2031」（https://www.lpinformation.jp/reports/565099/handheld-police-radar-guns）によると、2025年から2031年の予測期間中のCAGRが4.5%で、2031年までにグローバル手持ち式速度測定器市場規模は1.04億米ドルに達すると予測されている。この安定的な成長は、先進国・新興国を問わず、交通安全対策の強化が継続的な政策課題として位置づけられていることを示唆している。特に、都市化の進展や自動車台数の増加に伴い、取り締まりの対象となる交通量も増大しており、より柔軟かつ効率的な取り締まり手法が求められる中で、ハンディレーダーへの需要は今後も堅調に推移する。
図. 手持ち式速度測定器世界総市場規模
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340462/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340462/images/bodyimage2】
図. 世界の手持ち式速度測定器市場におけるトップ9企業のランキングと市場シェア（2024年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
LP Informationのトップ企業研究センターによると、手持ち式速度測定器の世界的な主要製造業者には、Stalker Radar (Applied Concepts)、Laser Technology, Inc、Kustom Signals (MPD)などが含まれている。2024年、世界のトップ3企業は売上の観点から約63.0%の市場シェアを持っていた。
技術革新と信頼性で確立される競争優位性
手持ち式速度測定器市場における競争優位性は、製品の測定精度、信頼性、そして操作性によって決まる。特に、悪天候下や複雑な交通状況下でも正確に速度を測定できる技術力は、製品の信頼性を担保する上で不可欠である。技術的な差別化の鍵は、レーダーの電波技術、デジタル信号処理技術、そして電源管理技術にある。高性能なレーダーモジュールを搭載し、誤測定のリスクを極限まで低減させること、そして長時間の連続使用に耐えうるバッテリー技術などが、競争力の源泉となる。また、法的証拠としての有効性を確保するため、データの改ざん防止機能や正確な時刻記録機能も重要な要素である。
